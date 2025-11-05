Perra perdida se reencuentra con su dueño de 93 años gracias a un rastro de calcetines sucios

El emotivo reencuentro entre Norm Feigenbaum y Sunny fue posible gracias a la colaboración de voluntarios y vecinos. (IG: Dog Days Search and Rescue)

Para Norm Feigenbaum, un hombre de 93 años residente de West Hills, California, Sunny es más que una mascota, es su compañera inseparable. Desde que la adoptó hace siete años, la labradora amarilla se ha convertido en ‘su sombra’, siguiéndolo a todas partes, llenando la casa de vida, sin embargo, el 4 de octubre de 2025, esa rutina se vio interrumpida.

La desaparición de la canina ocurrió cuando el ciudadano de la tercera edad salió para hacer las compras y, al regresar, descubrió que la perra escaló el muro del patio trasero en un intento por acompañarlo. “Después de varios días, realmente pensé que se había ido. La casa estaba vacía sin ella”, relató para ABC News.

Feigenbaum recurrió entonces al equipo local de búsqueda y rescate de mascotas perdidas, Dog Days Search and Rescue, que inició de inmediato el rastreo del animal. El grupo colocó carteles por la zona con mensajes como: “¡Dueño de 93 años busca a su mejor amigo!” y “¡No perseguir!”, según informó ABC News, citado por la revista People.

Feigenbaum también se sumó activamente a la búsqueda, repartiendo folletos por las calles del vecindario; así, durante varios días, la única esperanza era que alguien hubiera encontrado a Sunny sin percatarse de su microchip, sin embargo, no surgían noticias.

El milagroso hallazgo en una reserva natural

El uso de calcetines sin lavar de Feigenbaum fue clave para atraer a Sunny a una de las trampas instaladas por el equipo de rescate. (IG: Dog Days Search and Rescue)

La situación cambió una semana después, cuando una vecina cercana al embalse de Chatsworth, avistó a la perra caminando por uno de los senderos de la reserva natural, a aproximadamente un kilómetro y medio de la casa de Feigenbaum.

En una publicación de la organización en su cuenta oficial de Instagram, los voluntarios detallaron que la mujer, quien había visto uno de los carteles, contactó de inmediato al equipo de rescate, lo que permitió reactivar la búsqueda en la zona.

El acceso a la reserva, de aproximadamente 526 hectáreas, está restringido por una puerta de malla metálica, pero la presencia de un equipo del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) permitió al grupo entrar brevemente. No obstante, debido a la extensión del área y el tiempo limitado, no lograron localizar a Sunny en ese momento y tuvieron que retirarse.

La presencia de coyotes y la escasez de agua hacían urgente el rescate de la mascota, por lo que el equipo de Dog Days Search and Rescue instaló trampas en puntos estratégicos, sin embargo, el elemento principal para atraer a la canina fueron los calcetines sin lavar de Feigenbaum.

El aroma familiar le permitió a la perra el rastro hasta una de las jaulas; treinta minutos después, Sunny fue capturada de forma segura, detalló People.

Un emotivo reencuentro

El reencuentro entre Sunny y Feigenbaum estuvo lleno de emociones, con la perra mostrando alegría y gratitud hacia su dueño y los rescatistas. (IG: Dog Days Search and Rescue)

John Luker, voluntario de Sky Valley Volunteers, recibió la llamada que confirmaba que Sunny había caído en la trampa y que era necesario acceder al lugar para recuperarla. El equipo, que había pasado noches enteras vigilando la zona y esperando que Sunny saliera de su escondite, se apresuró a llegar.

De acuerdo con la publicación en Instagram, encontraron a la perra dormida, aparentemente tranquila tras su aventura sabiendo que ahora estaría a salvo de los depredadores. Aunque al principio no sabía cuáles era las intenciones de los rescatistas, Sunny se mostró serena cuando le dedicaron suaves palabras y, una vez liberada, corrió directamente hacia Feigenbaum, moviendo la cola.

“Norm nos dijo que era de la familia, como una hija para él”, relató el equipo de Dog Days Search and Rescue en redes sociales.

Tras el rescate, los voluntarios llevaron a Sunny al veterinario, donde fue atendida por algunos cortes y moretones leves. JJ Nielson, responsable de un refugio de perros y colaboradora en la reunificación de mascotas, ayudó a curar las heridas de Sunny y a prepararla para pasar la noche en casa.

De vuelta en su hogar, la perra se echó a los pies de su padre humano mientras los rescatistas la examinaban y le quitaban las pulgas. Feigenbaum, sorprendido por la docilidad del animal, comentó: “¡La Sunny de antes, jamás les habría permitido hacer esto!”.

La operación de búsqueda y rescate fue posible gracias a la colaboración de numerosas personas y voluntarios, a quienes el equipo de Dog Days Search and Rescue expresó su agradecimiento. Feigenbaum, por su parte, planea una peculiar conmemoración para recordar el rescate de Sunny. “No voy a lavar [los calcetines]. Voy a ponerlos en un marco y colgarlos en la pared”, declaró a ABC News.