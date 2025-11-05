Animales y Mascotas

La historia de Peggy, una gata rechazada por su madre que sorprendió a todos con su cambio

Gracias a la dedicación de una rescatista, la felina sobrevivió pese a su duro comienzo y encontró un hogar en medio de una campaña de adopción

Guardar
Peggy nació con 'fiebre del
Peggy nació con 'fiebre del pelaje', una condición que le dio un aspecto plateado debido al estrés materno durante la gestación. (RSPCA/The Dodo)

Todo comenzó a los dos día de nacida, cuando Peggy tuvo que ser criada a mano luego de que su madre, una felina rescatada junto a más de veinte ejemplares que vivían en condiciones inadecuadas dentro de una taberna abandonada en Sheffield, Reino Unido, la rechazara tras el parto.

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, la cría medía apenas cinco centímetros de longitud y pesaba 59 gramos cuando llegó al cuidado de la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, RSPCA); su hermano no sobrevivió, y los rescatistas temían que ella tampoco lo lograra, sin embargo, la inspectora Leanne Booth, con dos décadas de experiencia en rescates, decidió llevársela a casa y criarla por sí misma.

Durante diez semanas, la mujer se levantó cada dos horas para alimentarla, compaginando su trabajo de tiempo completo con su vida familiar. “Era tan pequeña que cabía en la palma de mi mano”, contó a Reuters. “Siempre existe un gran riesgo a esa edad de que no sobrevivan, pero se fortaleció cada día y se convirtió en una gatita traviesa y juguetona”.

Como parte del vínculo que surgió entre ambas, el nombre de la minina, como ella designó, fue inspirado en Peggy Mitchell, la carismática dueña del pub en la serie británica EastEnders, en alusión al lugar donde la madre gata fue encontrada.

Después de la recuperación, la inspectora agregó para la agencia citada que, pese a que despedirse de un ser vivo al que ha cuidado tan de cerca le deja una sensación agridulce, “saber que fue amada lo compensa todo, y significa que ahora puede ayudar a otro animal necesitado”.

Pelaje febril, la condición que cambió su aspecto

Peggy nació con 'fiebre del
Peggy nació con 'fiebre del pelaje', una condición que le dio un aspecto plateado debido al estrés materno durante la gestación. (RSPCA/The Dodo)

De acuerdo con The Dodo For Animal People, una plataforma con enfoque emocional hacia el cuidado y la defensa de los animales, Peggy nació con una condición denominada “fiebre del pelaje” o fever coat, en inglés, una peculiaridad que provoca que el pelo del gato nazca con tonos plateados.

Dicha apariencia es el resultado del estrés o enfermedad de la madre durante la gestación, y suele desaparecer con el tiempo. En el caso de Peggy, su pelaje era inicialmente gris y brillante, lo que posiblemente influyó en que su madre la rechazara, al no reconocerla por su aspecto. Sin embargo, aunque huérfana, esta condición no implica ningún problema de salud a corto o largo plazo.

Con el paso de las semanas, el pelaje plateado de la minina se fue oscureciendo, revelando su verdadero color, un elegante negro azabache. “A medida que creció, empezó a prosperar y su pelaje cambió por completo”, detalló The Dodo.

La transformación fue también emocional, pero esta gracias al cariño y cuidados que recibió de la inspectora de la RSPCA, quien describe cómo Peggy se volvió más fuerte, juguetona y sociable. Booth, aunque preocupada porque los gatos negros suelen ser más difíciles de reubicar por antiguas supersticiones, sobre todo cerca de Halloween, confiaba en que la pequeña encontraría un hogar amoroso.

Un hogar para Peggy, en contra de los prejuicios

El pelaje de Peggy cambió
El pelaje de Peggy cambió de gris brillante a negro azabache a medida que crecía y prosperaba bajo cuidados especiales. (RSPCA/The Dodo)

El destino de la felina cambió definitivamente cuando Cheryl Hague, jefa de prensa de la RSPCA, conoció su pasado. Inspirada mientras trabajaba en la campaña “Adoptober”, una iniciativa para fomentar la adopción de animales, ella fue quien decidió abrirle las puertas de su hogar.

“Su historia me conmovió profundamente: cómo había logrado sobrevivir contra todo pronóstico gracias a mi increíble compañera Leanne, que tenía que levantarse cada dos horas para alimentarla mientras compaginaba su trabajo y su familia”, declaró Hague a Reuters. “Cuando la conocí, me enamoré al instante”.

La adopción de Peggy llegó justo a tiempo para Halloween, una época en la que, según la RSPCA y The Dodo, muchos refugios enfrentan dificultades para encontrar hogares a los gatos de pelaje oscuro, sin mencionar que también corren muchos riesgos debido a ciertas prácticas.

En el lado positivo, Hague espera que su decisión inspire a más personas a desafiar estos mitos y dar una oportunidad a los animales que más lo necesitan.

Hoy, Peggy vive feliz, sana y rodeada de cariño. “Es tan juguetona y adorable; la adoramos”, dijo Hague. “Todo gracias a la dedicación de nuestro personal y cuidadores que la tuvieron aquí”.

Temas Relacionados

GatosAnimalesMascotasRescate animalFiebre del pelaje

Últimas Noticias

Alcaldesa adopta a Rocky, el perro que subió a la tarima durante un evento municipal

La presidenta municipal de León, Guanajuato, decidió brindarle un nuevo hogar al animal después de conocer su situación y necesidades de atención médica

Alcaldesa adopta a Rocky, el

Tika, la estrella canina de Instagram y TikTok, murió a los 14 años tras complicaciones postoperatorias

Conocida como la “Anna Wintour de los perros”, dejó su legado en una comunidad global unida por el amor a los animales y la moda

Tika, la estrella canina de

Cubierta de pintura contra su voluntad, una perra maltratada encuentra nuevo destino en Pensilvania

Además del daño psicológico que dejó en ella el episodio traumático, la sustancia tóxica provocó en la piel del animal una grave erupción alérgica

Cubierta de pintura contra su

Quién era Ripken, el labrador ‘recogebates’ que conquistó los corazones de Carolina del Norte

Durante su carrera, el animal fue amuleto de la suerte, perro de terapia y mejor amigo de los jugadores de múltiples equipos deportivos

Quién era Ripken, el labrador

Visitante de parque temático queda inconsciente luego de ser golpeada por un pato en plena atracción

La mujer exige una compensación millonaria bajo el argumento de sufrir daños físicos y emocionales que afectaron su calidad de vida

Visitante de parque temático queda
DEPORTES
Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors definirán al campeón de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

La sorprendente estrategia que reveló Lando Norris para superar a Oscar Piastri y recuperar el liderazgo en la F1

Tomás Etcheverry cerró su año en el tour y pone el foco en el Final 8 de la Copa Davis

Stefano Di Carlo: “Tenemos absolutamente claro que River está por encima de todos”

Simone Biles reveló cuáles fueron las tres cirugías estéticas que se realizó: “Dos de ellas nunca podrían adivinarlas”

TELESHOW
Los consejos de Pampita para

Los consejos de Pampita para un grupo de emprendedoras: “Miren a los ojos cuando saludan”

Maxi López habría vuelto a abandonar el país en medio de las grabaciones de MasterChef

Pachu Peña se separó tras 25 años de matrimonio y tiene nueva pareja: “Venía mal con mi exmujer”

Natalie Pérez cumplió 39 años: “Se recibe un año nuevo con una Luna gigante”

La sorpresiva participación de Luisana Lopilato y Michael Bublé en una docuserie

INFOBAE AMÉRICA

El Banco Central de Brasil

El Banco Central de Brasil mantuvo la tasa de interés en 15% pese a las presiones del gobierno

Donald Trump anunció que EEUU evalúa planes de desnuclearización junto a China y Rusia: “Veremos si funciona”

La OEA instó a las instituciones de Guatemala a respetar los “principios democráticos” tras las denuncias de golpe de Estado

Vladimir Putin ordenó a sus funcionarios iniciar los preparativos para “posibles pruebas nucleares”

La inteligencia belga apuntó a Rusia como posible responsable de las recientes incursiones de drones en el país