La historia de una gatita que estuvo atrapada tres semanas en una construcción que tuvo un final inesperado

Wyatt y Bailey Pressley salvaron a Tubby tras escuchar sus maullidos entre los paneles de yeso, compartiendo su historia y progreso en TikTok para inspirar con su dedicación y amor. (Tik Tok/@baileylpressley)

Una gatita, llamada Tubby, recién nacida fue encontrada atrapada entre paneles de yeso durante una obra en construcción. Mientras el personal regresaba para continuar con la instalación de las placas, unos suaves maullidos captaron su atención y, al investigar, localizaron a la pequeña criatura en apuros.

Al percatarse que la minina se encontraba en riesgo, comunicaron el hallazgo a Wyatt Pressley, el joven encargado de la construcción, no dudó en llevarse a la gatita a casa y darle los cuidados necesarios, con la ayuda de su esposa, Bailey Pressley.

Bailey compartió esta emotiva historia a través de su cuenta de TikTok @baileylpressley, donde mostró el rescate y los cuidados que brindaron a la pequeña gatita. A través de videos y publicaciones, ha dado seguimiento al progreso de la felina, mostrando no solo la vulnerabilidad de la criatura en sus primeros momentos, sino también el cariño y dedicación que ella y su esposo Wyatt le han brindado.

La recuperación de la gatita en su nuevo hogar

Tubby pasó dos días atrapada y sola, pero con el amor y dedicación de Bailey y su pareja, que crearon un refugio cálido y la alimentaron cada pocas horas, logró recuperarse y fortalecerse.(Tik Tok/@baileylpressley)

La minina estuvo atrapada entre los paneles de yeso durante al menos dos días, completamente sola. Bailey, de 25 años y residente de Carolina del Norte, comentó a Newsweek que fue “un verdadero milagro que la pequeña lograra sobrevivir sin la compañía de su madre, ni alimento, ni calor, ni leche.

La pareja creó un pequeño refugio utilizando una almohadilla térmica cubierta con una toalla y un calentador improvisado hecho con un calcetín, para garantizar que Tubby mantuviera una temperatura cálida y constante. Dado que la gatita requería alimentarse cada dos o tres horas, tanto de día como de noche debían turnarse para brindarle cuidados continuos y mantener su bienestar.

Para asegurar un correcto desarrollo, comenzaron a controlar el peso de Tubby pesándola antes y después de cada comida, lo que les permitiría monitorear su crecimiento de manera precisa y que la criatura recibiera la cantidad adecuada de alimento para su edad y condición.

Además, la felina fue sometida a varios baños debido a una infestación de pulgas; Sin embargo, sorprendentemente, Tubby se mostró relajada durante el proceso, lo que facilitó su cuidado. Este seguimiento constante y detallado resultó fundamental para que pudiera fortalecerse y recuperarse adecuadamente.

Un nuevo miembro inseparable de la familia

Bailey, a pesar de su alergia, encontró en Tubby una compañera especial, formando un vínculo que la llevó a adoptarla y darla un hogar lleno de amor y armonía junto a sus perros. (Tik Tok/@baileylpressley)

Bailey compartió con Newsweek que Tubby probablemente tenía unas tres semanas de vida cuando fue rescatada, ya que sus ojos aún no exhibían un color definido y sus orejas no habían tomado su forma definitiva. En un principio, su plan era cuidar de la pequeña solo durante el fin de semana antes de entregarla a un refugio, pero en ese corto tiempo formaron un vínculo tan fuerte que decidió adoptarla para siempre.

A pesar de ser alérgica a los gatos, la mujer confesó que se enamoraron de la pequeña tan rápido que decidió quedársela. Para ello, comenzó a tomar medicamentos para la alergia y notó que la gatita no soltaba mucho pelo, lo que facilitó la convivencia: “Siempre le había dicho a mi esposo que no compraríamos un michi por si me alergia, pero que si uno nos elegía, podríamos quedárnoslo, así que tuve que cumplir mi promesa”, comentó.

En las siguientes semanas, la minina mostró una mejoría constante, ya que poco a poco comenzó a alimentarse por sí sola, requiriendo menos comidas, y su personalidad se fue manifestando cada vez más. Actualmente, pesa alrededor de dos libras y los veterinarios han confirmado que goza de buena salud.

Bailey resaltó la armoniosa relación que Tubby ha desarrollado con sus dos perros, quienes han demostrado ser cariñosos y delicados con la pequeña: “Juegan todo el día, se toman siestas por la tarde y vuelven a jugar en la noche”, expresó con orgullo y alegría, reflejando el lugar especial que la felina ahora ocupa en sus vidas.