Artista taiwanés crea escultura de madera en memoria de su perro fallecido: "Quiero decirle: 'Ve y diviértete'"

El creativo transformó el dolor de la partida en una obra conmovedora, utilizando materiales que recolectaron juntos durante años

Por Mariana Álvarez Torres

La muerte de Hachiko en el estudio de Renchuan inspiró una conmovedora escultura de tamaño real hecha con madera flotante. (IG: @lsd0808)

Durante años, el artista Liang Renchuan ha recorrido las playas cercanas a su hogar en Taiwán recolectando madera flotante, materia prima que utiliza para crear sus obras de arte. En cada una de esas excursiones lo acompañaba su inseparable perro Hachiko, rescatado hace 14 años durante el funeral de su padre, un momento muy significativo en su vida.

“Esa noche apareció en la funeraria”, recordó Renchuan en una entrevista con The Dodo For Animal People, una plataforma con enfoque emocional hacia el cuidado y la defensa de los animales. “Se convirtió en parte de mi familia”.

Desde entonces, ambos compartieron innumerables caminatas, tardes de trabajo y días de juego junto al mar. Mientras el artista recolectaba madera traída por las mareas, su compañero de cuatro patas corría, saltaba y exploraba la orilla. “Era muy animado, sobre todo en la playa”, contó el hombre. “Acarrear la leña era principalmente mi trabajo. Hachiko normalmente solo quería jugar”.

Ya en el estudio, el can continuaba siendo su acompañante más preciado. Según el relato de su amo, Hachiko observaba cada creación con entusiasmo, posaba para fotografías una vez que estaban terminadas y, en ocasiones, parecía aportar su propio toque artístico al mover los fragmentos de madera flotante que su dueño recolectaba.

Para Renchuan, esos momentos se convirtieron en recuerdos imborrables; días tranquilos de trabajo, con Hachiko siempre a su lado.

El adiós de Hachiko

La estatua de Hachiko fue pintada con sus colores originales y su collar. (IG: @lsd0808)

A principios de octubre, el canino falleció repentinamente en el mismo estudio donde había pasado gran parte de su vida junto a su dueño. Su muerte dejó un vacío profundo en el artista, pero también inspiró una de sus obras más personales y conmovedoras.

“Quería dejar un recuerdo después de que se fuera”, explicó Renchuan a The Dodo. Anticipando el momento en que su amigo ya no estuviera, el escultor había comenzado a construir una estatua del tamaño real de Hachiko, utilizando los trozos de madera flotante que ambos habían recogido juntos a lo largo de los años.

Tras su fallecimiento, el hombre se dedicó a terminar el monumento, pintándolo con los colores originales de su compañero de vida y colocándole su collar. “Quiero decirle: ‘Ve y diviértete. Mi papá estará contigo en el cielo’”, expresó en el medio citado.

La escultura, erigida en su taller, se ha convertido en una forma de evocar el amor y la conexión que los unieron. En un mensaje publicado en su cuenta personal de Instagram, Renchuan escribió: “Antes íbamos juntos a la playa a buscar madera flotante. Ahora solo puedo usarla para recuperarte”.

Para el artista, cada futura visita al mar será un reencuentro espiritual con su compañero peludo. “Sin duda, el espíritu de Hachiko también se hará sentir allí”, concluye The Dodo.

El duelo por una mascota, una pérdida profundamente humana

El duelo por una mascota puede ser tan profundo como el de un ser querido humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia de Liang Renchuan y Hachiko es un ejemplo de cómo las personas lidian con el duelo por una mascota, el cual puede ser tan intenso como el experimentado por un ser querido humano. Aunque algunos individuos puedan no comprender esta comparación, quienes han vivido la pérdida de un animal saben que el dolor es real y profundo.

Las mascotas, sin importar su especie, ocupan un lugar especial en la vida de sus cuidadores, y su ausencia puede desencadenar emociones complejas como tristeza, culpa, enfado o negación, detalla la revista Muy Interesante. Debido a ello, no existe una forma correcta o incorrecta de vivir el duelo, y que cada persona encuentra su propio modo de sanar.

La doctora Stephanie A. Sarkis, especialista en psicología y colaboradora de Psychology Today, explica que “lo importante es que hagas lo que te dé consuelo”, ya sea conservar un objeto, realizar un ritual o simplemente permitirse recordar.

