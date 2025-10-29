Animales y Mascotas

La reacción de un golden retriever que quedó paralizado ante la terrorífica decoración de Halloween

Los caninos no perciben estas figuras como simples adornos, sino como amenazas reales debido a su gran tamaño y apariencia vagamente humana, lo que les provoca angustia y ansiedad

Por Luis Mote

Guardar
Ace enfrenta con miedo a
Ace enfrenta con miedo a una figura de niño gateando en decoración de Halloween; su reacción se volvió viral en TikTok con más de 285,300 vistas.(Tiktok/@aharris213)

Un golden retriever, llamado Ace, se volvió viral en redes sociales por su reacción al encontrarse con una decoración de Halloween que simula un niño gateando desde la tierra, lo cual provocó una expresión de desconcierto y temor en su rostro.

El canino se acercó a la figura inicialmente con mucha curiosidad, olfateando y observando detenidamente la extraña presencia frente a él, pero pronto percibió que algo no estaba bien, ya que parecía moverse o transmitir una sensación inquietante, según relata Newsweek.

Al descubrir el detalle aterrador de la decoración, Ace retrocedió rápidamente, dando un paso atrás con las orejas bajas y el cuerpo tenso, manifestando una mezcla evidente de miedo y precaución, mientras optaba por mantener una distancia segura para evaluar la situación sin exponerse al peligro, reflejando así la sensibilidad y alerta natural de los perros ante lo desconocido o amenazante.

El dueño del canino compartió un video de lo ocurrido a través de su cuenta de TikTok @aharris213, donde la espeluznante reacción de Ace ha encantado a los internautas, acumulando más de 285,300 visualizaciones y más de 38,200 “me gusta”.

La ternura y humor que despiertan las reacciones de Ace en la comunidad

La reacción del cachorro generó
La reacción del cachorro generó una gran cantidad de respuesta en redes sociales. (Tiktok/@aharris213)

Los usuarios de la comunidad reaccionaron con gran entusiasmo y humor ante el video de Ace, el golden retriever, cuya curiosa y divertida reacción ante una decoración espeluznante de Halloween generó una gran cantidad de comentarios en Tik Tok.

Muchos internautas bromearon sobre el miedo que mostró el cachorro, con comentarios como “lo han asustado con éxito”, mientras que otros recordaron de forma divertida que los golden retrievers suelen temer hasta sus propias sombras, acompañando sus mensajes con risas contagiosas.

Muchos usuarios señalan que, como dicen textualmente, “Es un mes difícil para los Golden en todas partes”, refiriéndose a que octubre resulta complicado para esta raza debido a las reacciones nerviosas que suelen presentar durante está época del año.

Estas observaciones reflejan el cariño y la empatía que la comunidad siente por estos perros, permitiendo que la diversión y el humor se mezclen con el reconocimiento de su sensibilidad natural ante las decoraciones y ambientes festivos de Halloween.

El impacto de las decoraciones gigantes en los perros durante Halloween

Existen decoraciones y disfraces que
Existen decoraciones y disfraces que pueden asustar y estresar a nuestras mascotas durante la época de Halloween. (Infobae)

Aunque los humanos entendemos que estas decoraciones son solo adornos, ha surgido una tendencia que aterroriza a muchos perros: esqueletos gigantescos de hasta tres metros y medio de altura. Estos enormes adornos, por su tamaño y forma humana, pueden parecer extremadamente amenazantes para las mascotas.

Gary Richter, veterinario, explicó en una entrevista con USA Today en 2024 que Halloween es como “la versión teatral de una amenaza”, pero para los caninos esta no es una historia con final feliz, sino un escenario aterrador que no comprenden.

Los perros tranquilos generalmente conservarán su serenidad ante estas decoraciones, pero aquellos que están acostumbrados a proteger a sus dueños requieren una vigilancia especial durante la temporada de Halloween para prevenir posibles reacciones negativas.

Sum Kim, profesora de Medicina Veterinaria en la Universidad de Cornell, comentó en la misma entrevista que durante esta época muchos canes se enfrentan a desafíos diarios, experimentando miedo y ansiedad que dificultan sus actividades cotidianas como salir a pasear.

Por otro lado, Richter destacó que los caninos no reconocen estas figuras como simples decoraciones, sino que las perciben como amenazas reales debido a su tamaño imponente y su aspecto vagamente humano.

Este temor puede desencadenar comportamientos extremos, como el ataque a un vecino que intentó asustar a su familia desde un arbusto, ya que al ser animales de manada tienen un instinto protector hacia su familia, lo que explica las reacciones tan intensas ante las amenazas percibidas.

Por ello, el veterinario recomienda velar por la seguridad de las mascotas, evitando exponerlas a situaciones que puedan ponerlas en peligro, siempre buscando un equilibrio que garantice la protección tanto de los animales como de las personas.

Temas Relacionados

PerrosHalloweenAnimalesMascotas

Últimas Noticias

Innovador estudio con cámaras 3D revela cómo las serpientes usan colmillos y veneno para atacar a sus presas

Estos reptiles no capturan de la misma manera a sus presas, pues sus técnicas de ataque varían según la forma y estructura de sus colmillos, lo que les permite adaptar su estrategia para maximizar la eficacia al cazar

Innovador estudio con cámaras 3D

Estos son los animales negros que corren riesgo en la temporada de Día de Muertos

Especies como cabras, gallos y cuervos son especialmente vulnerables a prácticas rituales y sacrificios, debido a su asociación con la brujería y la mala fortuna

Estos son los animales negros

Un coral con esqueleto dinámico: así es como el Leptogorgia chilensis cambia de flexible a rígido en segundos

Investigadores en Pensilvania identificaron el mecanismo que permite al ejemplar transformar su estructura, abriendo nuevas posibilidades para el desarrollo de materiales avanzados con aplicaciones en robótica y medicina

Un coral con esqueleto dinámico:

Cami, la primera perra de apoyo emocional en acompañar a víctimas de violencia de género en tribunales de Andalucía

La iniciativa busca humanizar el entorno judicial y evitar la revictimización de personas en situación de vulnerabilidad durante sus declaraciones

Cami, la primera perra de

Animales exóticos como mascotas: ¿Originalidad o una amenaza para la biodiversidad?

Capturados en sus hábitats y sometidos a condiciones poco favorables para su desarrollo, los animales exóticos enfrentan un panorama sombrío; sin embargo, muchos de sus compradores no lo saben

Animales exóticos como mascotas: ¿Originalidad
ÚLTIMAS NOTICIAS
Juicio por la expropiación de

Juicio por la expropiación de YPF: expectativa por la apelación argentina en el mayor litigio contra un Estado soberano en EEUU

La actividad económica cayó en septiembre y el crecimiento redujo al 4,1% en el último año, según Orlando Ferreres

Cinco recetas de risotto fáciles y deliciosas para preparar en casa

La Corte confirmó dos condenas contra Guillermo Moreno y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos

Dos fusiones de agujeros negros aportan claves para entender partículas desconocidas del universo

INFOBAE AMÉRICA
Radiohead frente el espejo: entre

Radiohead frente el espejo: entre el duelo, las tensiones internas y una polémica geopolítica

“La diplomática” es una exquisita disección del matrimonio

Hamas afirmó haber recuperado los cuerpos de dos rehenes israelíes en Gaza en medio de nuevas tensiones por el alto el fuego

El senador John Kennedy lanza un libro que sacude Washington con ironía y frases memorables

Pakistán afirmó que las negociaciones con Afganistán para una tregua duradera “no lograron producir una solución viable”

TELESHOW
El dramático relato de Romina

El dramático relato de Romina Scalora tras un violento robo: “Me tuve que tirar del coche en movimiento”

Quién fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity: el error crucial con una cebolla que terminó en despedida

El duro reclamo de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef: “Todo es una mojada de oreja para mí”

La palabra de Julieta Prandi sobre el caso de Lourdes de Bandana: “Que se hable de ella la mantiene con vida”

El viaje de Georgina Barbarossa a Nueva York para celebrar sus 70 años: “Esta ciudad me mata”