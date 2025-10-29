La reacción de un golden retriever que quedó paralizado ante la terrorífica decoración de Halloween

Ace enfrenta con miedo a una figura de niño gateando en decoración de Halloween; su reacción se volvió viral en TikTok con más de 285,300 vistas.(Tiktok/@aharris213)

Un golden retriever, llamado Ace, se volvió viral en redes sociales por su reacción al encontrarse con una decoración de Halloween que simula un niño gateando desde la tierra, lo cual provocó una expresión de desconcierto y temor en su rostro.

El canino se acercó a la figura inicialmente con mucha curiosidad, olfateando y observando detenidamente la extraña presencia frente a él, pero pronto percibió que algo no estaba bien, ya que parecía moverse o transmitir una sensación inquietante, según relata Newsweek.

Al descubrir el detalle aterrador de la decoración, Ace retrocedió rápidamente, dando un paso atrás con las orejas bajas y el cuerpo tenso, manifestando una mezcla evidente de miedo y precaución, mientras optaba por mantener una distancia segura para evaluar la situación sin exponerse al peligro, reflejando así la sensibilidad y alerta natural de los perros ante lo desconocido o amenazante.

El dueño del canino compartió un video de lo ocurrido a través de su cuenta de TikTok @aharris213, donde la espeluznante reacción de Ace ha encantado a los internautas, acumulando más de 285,300 visualizaciones y más de 38,200 “me gusta”.

La ternura y humor que despiertan las reacciones de Ace en la comunidad

La reacción del cachorro generó una gran cantidad de respuesta en redes sociales. (Tiktok/@aharris213)

Los usuarios de la comunidad reaccionaron con gran entusiasmo y humor ante el video de Ace, el golden retriever, cuya curiosa y divertida reacción ante una decoración espeluznante de Halloween generó una gran cantidad de comentarios en Tik Tok.

Muchos internautas bromearon sobre el miedo que mostró el cachorro, con comentarios como “lo han asustado con éxito”, mientras que otros recordaron de forma divertida que los golden retrievers suelen temer hasta sus propias sombras, acompañando sus mensajes con risas contagiosas.

Muchos usuarios señalan que, como dicen textualmente, “Es un mes difícil para los Golden en todas partes”, refiriéndose a que octubre resulta complicado para esta raza debido a las reacciones nerviosas que suelen presentar durante está época del año.

Estas observaciones reflejan el cariño y la empatía que la comunidad siente por estos perros, permitiendo que la diversión y el humor se mezclen con el reconocimiento de su sensibilidad natural ante las decoraciones y ambientes festivos de Halloween.

El impacto de las decoraciones gigantes en los perros durante Halloween

Existen decoraciones y disfraces que pueden asustar y estresar a nuestras mascotas durante la época de Halloween. (Infobae)

Aunque los humanos entendemos que estas decoraciones son solo adornos, ha surgido una tendencia que aterroriza a muchos perros: esqueletos gigantescos de hasta tres metros y medio de altura. Estos enormes adornos, por su tamaño y forma humana, pueden parecer extremadamente amenazantes para las mascotas.

Gary Richter, veterinario, explicó en una entrevista con USA Today en 2024 que Halloween es como “la versión teatral de una amenaza”, pero para los caninos esta no es una historia con final feliz, sino un escenario aterrador que no comprenden.

Los perros tranquilos generalmente conservarán su serenidad ante estas decoraciones, pero aquellos que están acostumbrados a proteger a sus dueños requieren una vigilancia especial durante la temporada de Halloween para prevenir posibles reacciones negativas.

Sum Kim, profesora de Medicina Veterinaria en la Universidad de Cornell, comentó en la misma entrevista que durante esta época muchos canes se enfrentan a desafíos diarios, experimentando miedo y ansiedad que dificultan sus actividades cotidianas como salir a pasear.

Por otro lado, Richter destacó que los caninos no reconocen estas figuras como simples decoraciones, sino que las perciben como amenazas reales debido a su tamaño imponente y su aspecto vagamente humano.

Este temor puede desencadenar comportamientos extremos, como el ataque a un vecino que intentó asustar a su familia desde un arbusto, ya que al ser animales de manada tienen un instinto protector hacia su familia, lo que explica las reacciones tan intensas ante las amenazas percibidas.

Por ello, el veterinario recomienda velar por la seguridad de las mascotas, evitando exponerlas a situaciones que puedan ponerlas en peligro, siempre buscando un equilibrio que garantice la protección tanto de los animales como de las personas.