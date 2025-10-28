Dueño de un apartamento rescata a perrita abandonada tras descubrir que su inquilina está hospitalizada

Carlos Salguero actuó rápido al enterarse del abandono de Bugatti tras la hospitalización de su dueña, brindándole cuidado y compañía mientras espera su regreso, y compartió la emotiva historia en Instagram.(Instagram/@iamcarlosinfinite)

Al enterarse de la hospitalización inesperada de su inquilina y de que su cachorra había quedado sola y desamparada, un hombre no dudó en intervenir para brindarle apoyo y cuidado a la mascota, asegurándose de que no le faltara compañía ni bienestar mientras ella esperaba el regreso de su dueña.

Carlos Salguero, propietario del apartamento, relató en una entrevista con Newsweek que, por casualidad, se encontraba en el complejo de apartamentos de S.t. Louis, Estados Unidos cuando la oficina recibió una llamada urgente de una inquiñque había sido trasladado en ambulancia días atrás y no tuvo oportunidad de avisar que su perro seguía solo en el hogar.

El hombre actuó de inmediato y se dirigió al apartamento de la arrendataria, llevando consigo una llave de acceso, con el objetivo de comprobar el estado de su pequeña perrita, Bugatti, que había permanecido allí durante varios días.

A través de su cuenta de Instagram @iamcarlosinfinite, compartió los detalles de la misión, el cual en pocas horas obtuvo más de 628,000 reproducciones y 830 comentarios, capturando la atención y el cariño de todos sus seguidores.

El regreso feliz de Bugatti a casa de su dueña

Salguero acompañó a Bugatti hasta recuperar la tranquilidad, cuidando de ella y su hogar con empatía. (Instagram/@iamcarlosinfinite)

Cuando Salguero llegó al rescate, Bugatti comenzó a ladrar, pero pronto se calmó al reconocer que él estaba allí para ayudar. “Enseguida supe que estaba en buenas manos”, comentó Salguero en entrevista para Newsweek, mostrándose aliviado al ver que la cachorra todavía tenía agua en su tazón.

Para brindarle compañía y tranquilidad, el hombre llevó a la perrita al parque de mascotas donde pasaron tiempo juntos. “Bugatti estaba emocionada de tener a alguien a su lado, no se separaba de mí ni un momento”, recordó.

El rescatista, con un espíritu solidario y responsable, tomó la iniciativa de limpiar cuidadosamente el apartamento del inquilina, asegurándose de que todo estuviera en perfecto orden y listo para su regreso, demostrando que la empatía y la solidaridad pueden transformar momentos difíciles en actos de verdadera humanidad.

La escena final del vídeo muestra el emotivo reencuentro entre Bugatti y su dueña: “La perra movía la cola a la velocidad del rayo, llena de felicidad al ver a su mamá y saber que estaba a salvo”, relató Salguero en Instagram.

Respuesta y agradecimiento de la comunidad en redes

Los usuarios agradecen a Salguero por cuidar a Bugatti durante la hospitalización de su dueña y resaltan la importancia de planificar el cuidado de las mascotas en emergencias. (Instagram/@iamcarlosinfinite)

Los usuarios de Instagram inundaron la sección de comentarios con mensajes de agradecimiento hacia Salguero por su intervención y por fomentar un verdadero sentido de comunidad: “Gracias por cuidar de Bugatti mientras su dueña está hospitalizada”, escribió uno de ellos.

Los internautas aprovecharon el espacio para manifestar la importancia de la solidaridad y el apoyo en momentos difíciles: “Todos necesitamos ayuda de vez en cuando. Mucha gente vive sola. En comunidades amorosas, nos ayudamos y apoyamos mutuamente”, recordando que la fuerza de una comunidad se construye cuando sus miembros se cuidan y se respaldan mutuamente, creando así un entorno de confianza y esperanza para todos.

Más allá del rescate, Salguero espera que esta experiencia sirva como una advertencia para que las personas planifiquen con anticipación el cuidado de sus mascotas en caso de emergencias: “Es fundamental hacer arreglos previos, porque no siempre es posible resolverlo una vez que sucede la emergencia”, señaló a través de Instagram.

Un informe del Comité de Derecho Animal del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York refuerza esta idea, recomendando que los dueños designen cuidadores para sus animales antes de una posible hospitalización o fallecimiento.

Estas medidas, de acuerdo con Newsweek, incluyen contar con alguien de confianza para el cuidado a corto y largo plazo, localizar refugios o centros de rescate locales, y reservar fondos destinados al bienestar de las mascotas.