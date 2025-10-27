La desgarradora historia de LunaNuova, la perra embarazada que sobrevivió ‘de milagro’ al abandono

La recuperación de LunaNuova, documentada en TikTok, se volvió viral. (Tiktok: @rachele.elisabetta)

Una cánida embarazada, abandonada en condiciones indignantes en una carretera italiana, conmovió a miles de personas en redes sociales después de recibir una segunda oportunidad de vida. Su nombre es LunaNuova, y su transformación es tan impresionante que resulta difícil reconocerla en comparación con el estado en el que fue encontrada.

La emotiva historia fue compartida en TikTok por Rachele Miceli, una mujer de 31 años que decidió abrir su corazón y su hogar a este animal de compañía que fue dejado a un lado cuando más necesitaba ayuda.

De hecho, en declaraciones para la revista Newsweek, Miceli explicó que la canina posiblemente fue un ejemplar de caza abandonado por ser “demasiado viejo”. Aunque no se conoce con certeza su edad, su rescatista estima que actualmente tiene entre ocho y 10 años, además, estaba embarazada cuando fue hallada.

Un rescate lleno de esperanza

La perrita, encontrada desnutrida y embarazada, sobrevivió a una operación complicada. (Tiktok: @rachele.elisabetta)

Miceli contó que cuando encontró a LunaNuova “era piel y huesos, con las patas traseras torcidas; no podía mantenerlas rectas, ni de pie ni caminando”, relató. “Sobre todo la derecha, en la que ni siquiera se apoyaba, salvo en la punta”.

La mujer también recordó que al verla por primera vez notó una gran masa cerca de sus glándulas mamarias traseras. “Pensé que era un tumor, pero cuando mi veterinario la operó, descubrió que era una hernia con el útero medio colapsado. Además, estaba embarazada de dos cachorros”, explicó.

Tristemente, las crías no sobrevivieron a la cirugía, y la propia LunaNuova solo logró salir adelante “de milagro”.

Sumado a ello, los análisis revelaron que la cánida sufría de anemia, por lo que Miceli comenzó a alimentarla con filete de res a diario para ayudarla a recuperar fuerzas. Sus dientes estaban en mal estado, probablemente porque había estado comiendo “lo que encontraba” mientras intentaba sobrevivir en la calle.

A pesar del diagnóstico y de que los veterinarios creían que no sobreviviría a la intervención quirúrgica, Miceli tomó la decisión de quedarse con ella sin importar el resultado. “No dudé en tenerla para siempre en cuanto la encontré”, aseguró para Newsweek.

Un hogar lleno de amor y una segunda oportunidad

LunaNuova encontró una familia y su final feliz. (Tiktok: @rachele.elisabetta)

Hoy, LunaNuova forma parte de la gran familia canina de Rachele Miceli, quien ya había rescatado a otros cinco perros: Pippo, Buddy, Cara, Alesa y Mariocane. Con su llegada en abril de 2024, la manada creció, y aunque al principio hubo cierta tensión, todos terminaron aceptándola con cariño.

“Los demás tardaron un par de días en acostumbrarse, sobre todo Mariocane, que en 2024 tenía menos de dos años, pero ya pesaba 50 kilográmos y era muy celoso. Ahora es su principal protector: duermen juntos casi todas las noches”, compartió la madre adoptiva.

La historia de LunaNuova se volvió viral luego de que Miceli publicara un video en TikTok (@rachele.elisabetta) mostrando el antes y después del rescate. Las imágenes, que documentan su aspecto demacrado al ser encontrada y su recuperación posterior, rompieron corazones en internet, acumulando más de 86 mil 700 visualizaciones y 16 mil 100 “me gusta”.

La mujer asegura que el cariño de las redes ha sido una sorpresa, pero lo más importante para ella es ver contenta a su compañera de cuatro patas. “LunaNuova es una perrita feliz, y eso es todo lo que me importa. Sé que la he hecho feliz, y lo confirmé al compartir su historia en línea”, declaró.

Actualmente, la canina ha mejorado notablemente; aunque aún muestra algo de miedo cuando personas desconocidas, se le acercan, especialmente hombres, su comportamiento es mucho más relajado y confiado. Miceli disfruta llevarla a pasear y, en ocasiones, incluso la acompaña a comer con sus amigas.

“Puede que haya tenido un comienzo difícil, pero estoy decidida a darle los mejores años dorados que pueda desear”, afirmó su rescatista en Newsweek.