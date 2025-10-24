Animales y Mascotas

La conmovedora historia de una gatita que pasa todo el día esperando a que su dueño llegue de trabajar

Se trata de una imagen que se viralizó rápidamente en redes sociales generando miles de comentarios y dividiendo opiniones entre quienes apoyan y critican al dueño

Por Miriam Estrella

Lo que comenzó como una medida de seguridad dentro de una casa terminó registrando una historia conmovedora que a las pocas horas se volvió viral. Un hombre decidió instalar cámaras de seguridad en su hogar para asegurarse de que todo estuviera bien y en orden mientras él trabajaba. Sin embargo, al revisar las grabaciones se encontró con una imagen que le rompió el corazón.

Su gata Panini, pasaba horas sentada detrás de la puerta, esperándolo, quieta hasta que él regresara del trabajo. La historia se compartió a través de la plataforma de Reddit con el usuario de nazukeru dentro de la sección de r/cats. El posteo lo acompañó con una imagen que rápidamente llamó la atención de los usuarios.

En el titular de la publicación el usuario escribió: “Tengo cámaras de seguridad y descubrí que mi gato se sienta junto a la puerta todo el día cuando estoy en el trabajo, esperando a que llegue a casa, y me rompe el corazón”.

Una historia que tocó el corazón de los internautas

El post se volvió viral dentro de la plataforma y en otras redes sociales como TikTok e Instagram, donde los usuarios respondieron con comentarios llenos de ternura, sorpresa y consejos a favor del pequeño animalito. Pues muchos sugirieron que se adoptara un compañero para que Panini no pasara tantas horas sola. Otros recomendaron juguetes interactivos o que incluso dejará la televisión encendida con videos de aves, peces y gatitos para mantenerla entretenida.

En respuesta a algunos mensajes, el autor explicó que la gatita cuenta con una buena cantidad de juguetes y materiales para jugar, pero que simplemente no se involucra mucho con ellos. También escribió que tiene dudas sobre adoptar otro gato, ya que tiene miedo de que Panini no se adapte a compartir su espacio con algún otro compañero.

Algunos comentarios incluso lo alentaron a trabajar desde casa para que pudiera estar más con ella, pero él claro que no tiene esa posibilidad ya que es carnicero y no puede hacer sus labores en casa. A pesar de esto se mostró agradecido por la interacción y las recomendaciones de los usuarios.

Pero esto es algo que va más allá de la representación de la historia, pues muestra el trasfondo del vínculo que pueden llegar a tener las mascotas con los humanos. Panini es solo uno de los tantos animales que son criados con cuidados caseros, en un entorno doméstico donde el cuidador no puede estar todo el tiempo al pendiente de él.

Consejos para mantener feliz a tu gato

Estos pequeños e indefensos animalitos deben tener diversos cuidados para que se sientan en un ambiente seguro y tranquilo. Se les debe de brindar cariño, dedicarles tiempo para jugar y realizar actividades que los estimulen para poder ser más independientes. En un ambiente seguro ellos se sentirán confiados y relajados.

De acuerdo con Petloc el emprendimiento mexicano dedicado a la búsqueda de mascotas desaparecidas, “uno de los pilares para un gato feliz es sentirse seguro y libre de presiones. A diferencia de los perros, los gatos no necesitan atención constante, pero sí espacios donde descansar, esconderse y observar sin sentirse invadidos”.

Además de agregar que “un gatito bien alimentado es un gatito feliz. No se trata solo de darle comida, sino de ofrecerle una dieta balanceada según su edad, peso y actividad. Si no sabes qué alimento darle, consulta con un veterinario. Evita la comida de baja calidad o darle sobras. Además, los gatos aman la rutina. Intenta mantener horarios fijos para comer, jugar y dormir. Eso les da seguridad y reduce el estrés”. Estos consejos ayudarán a que tus gatitos se sientan seguros y tranquilos en tu hogar.

