Tras un mes en Praga, una artista se reencuentra con su gato abisinio: lo dejó con su madre y se volvió irreconocible

El felino abisinio aumentó de peso durante su estancia en casa de la abuela en Praga. (IG: @linaredford)

Lina Redford, artista visual y madre de un gato abisinio llamado Sinbad, vivió una experiencia inesperada al regresar a su hogar luego de una residencia artística de más de un mes. La creativa, que normalmente trabaja desde casa y rara vez se separa de su mascota, decidió dejar a su felino al cuidado de su madre en la capital de la República Checa durante el tiempo que durara la estadía fuera.

“Viajé a Praga, donde vive mi madre, y me quedé allí dos semanas hasta que Sinbad se acostumbró a los cambios”, contó Redford en un correo electrónico para la revista Newsweek. “Claro que me entristeció dejarlo tanto tiempo, pero no estaba nerviosa”, añadió, explicando que confiaba plenamente en el cuidado que recibiría su minino, pues la mujer es una amante de los animales y tiene otros gatos “consentidos”.

Incluso, destacó la frecuencia con la que reciben paquetes con artículos para los animales de compañía de su mamá. “Cada dos días llegan juguetes nuevos”, describió. Con ese entorno, parecía que Sinbad tendría un buen tiempo lejos de casa, pero al regresar, la propietaria se quedó sin palabras al notar un cambio radical en su apariencia.

Sinbad y su aumento de peso

El video viral de Instagram sobre el aumento de peso de Sinbad superó 1.4 millones de visitas. (IG: @linaredford)

Todo comenzó cuando Redford recibió una fotografía de su compañero felino mientras aún estaba de viaje. Al ver la imagen, pensó que se trataba de una creación de inteligencia artificial. “No podía creer que mi gato hiperactivo hubiera engordado tanto”, expresó. Pero la situación se confirmó al regresar y ver a Sinbad con sus propios ojos.

Dado que la talla del ejemplar aumentó considerablemente, Redford compartió la experiencia en un video publicado en Instagram el pasado 26 de septiembre a través de su cuenta @linaredford. La grabación, que rápidamente se volvió viral y acumuló más de 1.4 millones de visitas, muestra el notable aumento de peso del felino durante su estancia en casa de la abuela.

Según explicó, la dieta que seguía Sinbad incluía dos latas de comida húmeda al día y comida seca disponible constantemente en un plato especial de alimentación lenta, siguiendo sus instrucciones. Sin embargo, la rutina de alimentación en la casa de su madre era distinta. “Mi mamá, en un mensaje, me dijo: ‘Estaba probando nuevas marcas y sabores de comida, pero comía todo bien, menos el conejo…’”, recordó Redford.

Aunque la cuidadora temporal intentó corregir el rumbo al notar el sobrepeso, reduciendo las porciones y alimentando a los gatos por separado, Sinbad se las arreglaba para seguir comiendo de más. De acuerdo con la información proporcionada por Newsweek, él solía terminar la comida del otro gato de la casa, quien no siempre finalizaba sus porciones.

“El peso de Sinbad le había pasado factura”, explicó Redford, quien recordó que su gato pesaba aproximadamente 5.5 kilos antes del viaje, peso que fue registrado en el aeropuerto. A su regreso, Sinbad alcanzaba los 6.7 kilos, un aumento notable considerando que el peso promedio de un gato abisinio es de entre 2.7 y 5.5 kilos, según el sitio especializado Catster.

Sobrepeso felino, un problema serio

La obesidad felina puede causar enfermedades metabólicas y reducir la esperanza de vida de los gatos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de las bromas en redes sociales o la viralidad del video, lo ocurrido con Sinbad recordó las implicaciones respecto al sobrepeso y la obesidad en gatos.

De acuerdo con un artículo publicado por la Asociación Médica Veterinaria Felina (FelineVMA), el sobrepeso en dichos animales se define como un exceso de tejido adiposo que representa entre un 10 y 19 por ciento por encima del peso ideal. En tanto, la obesidad corresponde a un exceso superior al 20 o 30 por ciento del peso saludable.

Este tipo de condición puede derivar en consecuencias graves para la salud de los felinos. La FelineVMA señala que la obesidad en gatos es una “enfermedad inflamatoria sistémica, multiorgánica, metabólica, crónica y progresiva” que está influenciada por la interacción entre factores genéticos y ambientales. Además, se asocia con un mayor riesgo de enfermedades metabólicas, deterioro hormonal, y una reducción en la calidad y esperanza de vida.

Redford aseguró que su madre se sintió culpable por haber consentido en exceso a Sinbad y trató de remediarlo con ejercicio. “Lo hizo correr arriba y abajo para perder peso”, comentó. Afortunadamente, el minino ya ha comenzado a perder los kilos ganados durante sus vacaciones y se está acercando a su peso anterior.

Este caso, aunque fue visto con humor por algunos usuarios, también fue criticado debido a la importancia de seguir pautas adecuadas de alimentación para las mascotas y de no subestimar los efectos del sobrepeso en su salud a largo plazo.