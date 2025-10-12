Rescatan a cachorro de siete semanas atropellado por un ciclista en Florida; aún puede salvar su pata

El equipo de Big Dog Ranch Rescue brindó atención inmediata al perro con fractura expuesta y heridas severas. (FB: Big Dog Ranch Rescue)

Un pequeño cachorro de tan solo siete semanas de edad lucha por recuperar una buena calidad de vida después de ser víctima de un trágico accidente en Florida. El animal, llamado Dyno, fue atropellado por un ciclista, lo que le provocó heridas graves, incluyendo una fractura expuesta y una desgarradura en una de sus patas delanteras.

El mestizo de Chihuahua y Weimaraner, fue llevado inicialmente al Centro de Cuidado y Control de Animales del Condado de Palm Beach (Palm Beach County Animal Care and Control), sin embargo, dado el estado crítico de sus lesiones, la cría se encontraba en riesgo de ser sometida a eutanasia, ya que requería atención médica inmediata que el centro no podía proporcionar en ese momento.

Fue entonces cuando la organización sin fines de lucro Big Dog Ranch Rescue, con sede en Loxahatchee, un pueblo ubicado en el condado de Palm Beach, intervino para salvarle la vida. Esta institución, fundada en 2008, ha rescatado a más de 80 mil perros desde su creación, teniendo como misión salvar al menos 10 mil ejemplares por año, curarlos, encontrarles hogares amorosos y concientizar a la población sobre el cuidado responsable de los animales, incluyendo la importancia de la esterilización.

De acuerdo con la revista Newsweek, el equipo de rescatistas recibió una llamada urgente la mañana del incidente sobre el estado del cachorro. De inmediato, organizaron su traslado y atención médica.

Natalie Paige, directora de marketing y medios de la organización, compartió en declaraciones para el medio citado: “Dyno fue entregado tras ser atropellado por una bicicleta y resultar gravemente herido. No sabemos mucho sobre la persona que lo trajo, pero el perro necesitaba atención médica crítica y, de lo contrario, habría sido sacrificado, por eso nos contactaron”.

Un ‘lomito’ que aún lucha por su recuperación

El equipo veterinario trabaja para salvar la extremidad de Dyno y estabilizar su estado de salud. (FB: Big Dog Ranch Rescue)

A su llegada a Big Dog Ranch Rescue, el can rescatado fue puesto inmediatamente bajo supervisión veterinaria. El equipo se enfocó en controlar el dolor y atender las heridas abiertas del cachorro, así como estabilizar la fractura expuesta en su extremidad superior derecha.

“Ahora mismo, estamos atendiendo la herida y el dolor”, explicó Paige para Newsweek. “Creemos que podemos salvarle la pata. Está muy bien con nuestro equipo médico y personal, y es un amor absoluto: tiene los ojos brillantes y solo quiere que lo carguen”.

Actualmente, Dyno lleva un gran yeso azul en su miembro lesionado. La entrevistada detalló que el tratamiento incluirá varias etapas, entre ellas la posibilidad de someterlo a cirugía ortopédica especializada para salvar su extremidad y permitirle caminar nuevamente.

A pesar del dolor y la complejidad de sus heridas, el cachorro ha demostrado una actitud increíblemente cariñosa y resistente, por ello, “una vez recuperado por completo, estará disponible para adopción”, señaló Paige.

Durante este proceso de sanación, Dyno recibe atención constante por parte del personal que lo rescató, quienes lo describen como un cachorro dulce, fuerte y lleno de esperanza, a pesar del difícil comienzo que ha tenido en la vida.

¿Qué hacer si atropellan a tu perro?

La historia de Dyno resalta la importancia de la atención veterinaria inmediata tras accidentes con mascotas. (FB: Big Dog Ranch Rescue)

Accidentes como el que sufrió Dyno pueden ocurrir en cualquier momento, por lo que es importante saber cómo actuar en caso de que un animal de compañía sea atropellado. Según el hospital veterinario Animal Emergency & Referral Center of Minnesota (AERC), lo primero que se debe hacer es administrar primeros auxilios básicos si la víctima tiene una herida abierta o está sangrando. Se recomienda cubrir la herida con un paño limpio o una venda.

Es importante recordar que un ejemplar herido puede morder por dolor, incluso si normalmente es manso. Para protegerte, puedes utilizar la correa del perro para sujetar su hocico con cuidado, asegurándote de que pueda respirar sin dificultad. También puedes usar una manta gruesa para protegerte y, en el caso de razas pequeñas, envolverlas completamente para facilitar su traslado.

Si el canino se encuentra en medio de la carretera, retíralo solo si puedes hacerlo sin ponerte en riesgo. En el caso de cánidos grandes, se puede deslizar cuidadosamente una manta, toalla o incluso una tabla rígida debajo del animal para usarla como camilla y moverlo al arcén con cuidado.

Finalmente, la atención veterinaria inmediata es fundamental para aumentar las probabilidades de recuperación, por lo que se debe contactar a un especialista de urgencia lo antes posible.