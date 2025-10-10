Animales y Mascotas

La desgarradora reacción de una perra de refugio al ver cómo adoptan a todos sus cachorros, menos a ella, conmueve al personal

Después de la profunda tristeza, la madre canina fue salvada por una organización que busca un hogar definitivo para ella

Por Mariana Álvarez Torres

Guardar
La perrita callejera fue separada
La perrita callejera fue separada de sus cachorros, quienes fueron adoptados rápidamente, mientras ella quedó sola. (TikTok: @evelyn.garces_)

En el Centro de Cuidado Animal de Lancaster, ubicado en el sur de California, una emotiva historia conmovió los corazones del personal, voluntarios y miles de personas que la conocieron a través de las redes sociales. Se trata de Mamá Gladice, una perrita callejera de seis años y alrededor de 34 kilogramos rescatada junto a sus cuatro cachorros.

Aunque todos sus pequeños encontraron hogares amorosos en apenas una semana, ella fue dejada atrás, sin entender por qué ya no estaban a su lado. La separación fue profundamente dolorosa y provocó en la hembra una reacción emocional que conmovió a todo el personal del recinto.

Evelyn Garces, testigo y voluntaria del refugio, relató a The Dodo For Animal People, una plataforma con enfoque emocional hacia el cuidado y la defensa de los animales, cómo la canina cambió radicalmente de actitud tras la ausencia de sus cachorros.

“Gladice siempre fue bastante callada y tímida, pero una vez que sus bebés fueron adoptados y se quedó sola, parecía muy diferente”, comentó. “Después de eso, lo único que la vi hacer fue dormir o acostarse. Nunca pude verle una sonrisa ni siquiera menear la cola”.

Para el personal del albergue, fue evidente que la lomito tenía dificultades para integrarse después de lo ocurrido, la tristeza era visible y no daba la impresión de estar próxima a esfumarse. Al respecto, Garces añadió: “Parecía tan triste todo el tiempo, y era como si hubiera perdido toda su hermosa chispa vital. Fue devastador verla así”.

El futuro incierto de Mamá Gladice

Promise 4 Paws Rescue intervino
Promise 4 Paws Rescue intervino y salvó a Gladice. (TikTok: @evelyn.garces_)

A medida que los días pasaban, la situación del animal se volvía más complicada. Según lo detallado por The Dodo, el refugio estaba saturado y su aislamiento emocional afectaba su bienestar físico. Con poco espacio disponible y ejemplares en condiciones similares, Gladice se enfrentó al grave peligro de ser sacrificada.

Consciente de ello, Garces y otros voluntarios lanzaron un llamado desesperado a la comunidad de rescate, haciendo publicaciones en distintas redes sociales que se viralizaron rápidamente.

Milagrosamente, el grupo Promise 4 Paws Rescue respondió a tiempo y sacó a Gladice del refugio, dándole una segunda oportunidad. “Le salvaron la vida”, afirmó la voluntaria del Centro de Cuidado Animal de Lancaster, profundamente agradecida.

Aunque la perrita aún enfrenta problemas de salud que requieren atención, el grupo de rescate se comprometió a brindarle todo el cuidado y amor que necesita hasta que encuentre un hogar permanente. “Estoy seguro de que le encontrarán la familia perfecta”, concluyó Garces.

El impacto emocional de la separación

Perro asustado mostrando señales de
Perro asustado mostrando señales de miedo a través de su lenguaje corporal, una expresión común ante situaciones desconocidas o amenazantes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el portal especializado Experto Animal, la separación prematura entre una perra y sus cachorros puede tener efectos emocionales profundos tanto en los pequeños como en la madre. La tristeza y el decaimiento son comportamientos frecuentes cuando este distanciamiento no ocurre de forma natural y en el tiempo adecuado.

“Una separación no solo va a afectar al bienestar e incluso al comportamiento futuro del cachorro, sino que podemos detectar que la perra extraña a sus cachorros”, señala el portal. Aunque es normal que eventualmente una hembra se separe de sus crías, el desconsuelo que experimentan algunas tras la pérdida o separación puede explicarse también desde una perspectiva fisiológica.

Durante la gestación, el parto y la lactancia, el cuerpo de la cánida pasa por múltiples cambios hormonales que la preparan para cuidar de sus cachorros; cuando esta rutina se interrumpe, el organismo continúa funcionando como si las crías estuvieran presentes, generando un conflicto emocional.

En situaciones extremas, como la muerte de los cachorros, el duelo es aún más evidente. “El cuerpo de la perra se ha preparado durante unos dos meses para gestar, parir y amamantar… En otras palabras, instintivamente, la perra sabe que le faltan sus cachorros”, indica Experto Animal. Además, la producción de leche y otros cambios físicos continúan presentes, lo que refuerza su sensación de pérdida.

Este desequilibrio puede generar una profunda ansiedad por separación, que no está necesariamente relacionada con una dependencia emocional, sino con la incapacidad de gestionar la soledad y la falta de propósito maternal. “El estrés de la situación puede hacer que se muestre abatida”, concluye el portal especializado.

Temas Relacionados

PerrosAnimalesMascotasVirales

Últimas Noticias

El caballo Appaloosa: la raza que sobrevivió a la historia y conquistó al mundo ecuestre

Con su característico pelaje moteado y su resistencia inigualable, el Appaloosa se mantiene como una de las razas más emblemáticas del mundo ecuestre

El caballo Appaloosa: la raza

El inesperado viaje de Maurice, un gálago que voló de vuelta a casa después de infiltrarse en un camión tras festival musical

El animal fue encontrado por trabajadores al descargar equipo en Ciudad del Cabo

El inesperado viaje de Maurice,

Los elefantes asiáticos reconocen la atención humana según la postura corporal

La investigación destaca qué elementos son más relevantes para que los paquidermos reconozcan la disposición de las personas a interactuar

Los elefantes asiáticos reconocen la

Gato es abandonado tras ser diagnosticado con leucemia, pero recibe una segunda oportunidad de vida

Los antiguos dueños dejaron al minino en un refugio, explicando que no podían cuidarlo debido a su condición

Gato es abandonado tras ser

Cómo proteger a tu mascota de la contaminación ambiental, según los especialistas

Polvo, humo y productos de limpieza pueden afectar gravemente la salud de los animales domésticos, por lo que expertos sugieren acciones concretas para preservar su bienestar

Cómo proteger a tu mascota
ÚLTIMAS NOTICIAS
La rata topo desnuda que

La rata topo desnuda que puede vivir más de 40 años sin enfermedades: claves de su longevidad

Quién era Fede Dorcaz, el cantante y modelo argentino asesinado a tiros en México

Diputados busca definir representantes en la AGN antes del recambio parlamentario

Asesinaron a un modelo y cantante argentino en México: la Justicia sospecha de un ataque planeado

Tragedia en José C. Paz: un policía de 27 años murió tras chocar con su moto durante una persecución

INFOBAE AMÉRICA
Crisis política en Francia: Emmanuel

Crisis política en Francia: Emmanuel Macron volvió a nombrar como primer ministro a Sebastien Lecornu

Guillermo del Toro impulsa un centro internacional para preservar la animación stop motion en el cine

La rata topo desnuda que puede vivir más de 40 años sin enfermedades: claves de su longevidad

Las autoridades del premio Nobel investigan una posible filtración de datos tras un pico de apuestas antes del anuncio oficial

Efecto Premio Nobel: se agotan los libros de Krasznahorkai y apuran las reimpresiones

TELESHOW
Rocío Marengo contó que le

Rocío Marengo contó que le indicaron reposo en medio de su embarazo: “Me asusté”

Mirtha Legrand habló de la serie de su vida y respondió sobre la posibilidad de trabajar con Susana

Marta González reapareció con un video luego de varios días de silencio: “No le podía levantar el ánimo a nadie”

Pedro Rosemblat saludó a Lali Espósito por su cumpleaños con un romántico video: “Te amo”

Emilia Attias palpita la previa de Masterchef: la intimidad de la grabación y las fotos de sus primeros platos