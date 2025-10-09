Animales y Mascotas

Perra atada a la puerta de un refugio en Washington encuentra una segunda oportunidad para ser feliz

A pesar de su bajo peso y de permanecer abandonada varias horas en la noche, los rescatistas comentaron que la canina no presentó problemas de salud significativos

Por Luis Mote

La cachorra fue encontrada atada
La cachorra fue encontrada atada a la puerta trasera del refugio, esperando en silencio ayuda durante toda la noche hasta ser liberada por el personal, quien ahora cuida de su futuro incierto. (Tiktok: @juliesaraceno2)

Hace unos meses, el personal de la Sociedad Protectora de Animales Benton-Franklin, ubicada en Washington, llegó al refugio y encontró a una perrita atada a la puerta trasera, la cual se encontraba tumbada junto al aire acondicionado, con un aspecto perdido y abatido.

“Ella simplemente estaba sentada tranquilamente allí, esperando que alguien viniera a buscarla”, relató Julie Saraceno, voluntaria del albergue, en entrevista para The Dodo.

El personal del lugar liberó rápidamente al animal y la llevó adentro. Al revisar las cámaras de seguridad, los trabajadores se conmovieron al descubrir que la canina fue abandonada en plena noche y permaneció afuera durante al menos seis horas.

La situación despertó una profunda tristeza entre el equipo, que se comprometió a garantizarle un futuro mejor, sin embargo, no lograron identificar al responsable del abandono, por lo que su pasado y la razón por el cual se encontraba en la puerta del lugar, sigue siendo un misterio.

El camino hacia una nueva vida

Durante una pequeña excursión, Campanita
Durante una pequeña excursión, Campanita descubre la dulzura del helado, un gesto que fortaleció su confianza y abrió el camino hacia su recuperación emocional. (Tiktok: @juliesaraceno2)

El equipo decidió nombrarla Campanita, ya que, aunque al principio mostraba timidez y miedo durante sus primeros días en el refugio, poco a poco comenzó a ganarse el cariño del personal: ““Era muy tímida y asustadiza, pero aun así era muy confiada y cariñosa”, expresó Saraceno para The Dodo.

Para ayudarla a relajarse y ganarse su confianza, el equipo la llevó a una pequeña excursión para disfrutar de un helado. Al principio, la cánida no tenía idea de qué era el vaso, pero al ver cómo su acompañante lamía el recipiente, comprendió rápidamente que no había motivo para temer.

Fue en ese momento cuando, según relató Saraceno, la perrita pensó: “Oh, esto es realmente delicioso. No da miedo. Me gusta el helado”, lo cual marcó un antes y un después en su proceso de adaptación, pues a partir de ahí comenzó a confiar más en las personas ya mostrar su naturaleza dulce y cariñosa.

La paciencia y los pequeños detalles como este permitieron que Campanita empezara a salir de su caparazón, ganando confianza día tras día, un progreso que conmovió a quienes la cuidaban y que fue fundamental para su eventual adopción.

Del terror y el abandono a recibir amor incondicional

La cachorra muestra su
La cachorra muestra su felicidad en el camino a su nuevo hogar, un símbolo de esperanza y amor tras superar el abandono y el miedo.(Tiktok: @juliesaraceno2)

Con el tiempo, la cachorra fue ganando confianza y mostrando su lado más dulce y cariñoso. Así, a medida que Campanita revelaba su verdadera personalidad, quienes la cuidaban se encariñaron cada vez más con ella, por lo cual no tardó en encontrar a alguien interesado en adoptarla.

Aunque no estuvo presente en el momento de la adopción, su cuidadora se llenó de alegría al recibir la noticia. La adoptante le envió una foto de la perra en camino a su nuevo hogar, mostrando una expresión de alegría y tranquilidad.

“Lloraba lágrimas de felicidad... Eso tiene un significado muy profundo para mí”, expresó Saraceno con emoción. Hace apenas unos meses, estaba desconsolada, abandonada y llena de miedo. Hoy su vida es totalmente diferente, finalmente se siente segura, feliz y rodeada de amor.

Reacciones emotivas y apoyo de la comunidad en redes sociales

Usuarios en TikTok expresan gratitud
Usuarios en TikTok expresan gratitud y solidaridad ante el rescate de la perrita, celebrando la adopción y alentando el cuidado responsable de los animales. (Tiktok: @juliesaraceno2)

La comunidad en Tiktok reaccionó con profundo afecto y apoyo hacia la historia de la perrita rescatada, reflejando empatía y el deseo colectivo de ver historias con finales felices, especialmente para animales vulnerables.

Los usuarios expresaron su gratitud por lo ocurrido con mensajes como: “Gracias señora que la adoptó y a ti que la ayudaste”, celebrando el acto heroico y ofreciendo su apoyo incondicional.

Los internautas mostraron un profundo sentido de empatía y solidaridad, reflejando el poder que estas historias tienen para sensibilizar y movilizar a las personas en favor de la adopción responsable y el bienestar animal, inspirando cambios positivos diarios.

