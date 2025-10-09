Conoce a Bastian, el rat terrier que triunfó en el Concurso Mundial del perro rescatado más lindo del mundo

Bastián posa orgulloso tras ganar el Concurso Mundial del perro rescatado más lindo, usando su tablero de botones para comunicarse y compartir su historia de esperanza y adopción. (Instagram/@bastianandbrews)

Bastián, un pequeño rat terrier, conquistó los corazones de miles de usuarios en redes sociales gracias a su ternura y carisma, que lo llevaron a ganar el Concurso Mundial del perro rescatado más lindo del mundo, organizado por People.

Este evento reúne a canes de todo el mundo, destacando no solo su apariencia adorable, sino también la importancia de la adopción y la oportunidad de darle una segunda oportunidad a los animales que han sufrido abandono o maltrato.

El canino tiene la particularidad de utilizar un tablero de comunicación que incluye alrededor de 100 botones, entre los que se encuentran palabras simples como “caminar” y “afuera”, así como otras más complejas entre las que figuran “ouch” y “patas”, lo cual le permite expresar diferentes necesidades y sentimientos, facilitando una comunicación efectiva con su dueña.

El encuentro que cambió sus vidas

En cuanto se enteró que el canino iba a formar parte del evento y no había sido adoptado, Andrés decidió manejar hasta la sede del concurso para darle un hogar. (Instagram/@bastianandbrews)

Todo comenzó cuando Joelle Andrés, administradora de educación especial en Nueva York, vio una foto de un rat terrier de aspecto desarreglado en un sitio de adopción de mascotas. Al observarlo, se sintió inmediatamente atraída por la expresión del cachorro: “Sus ojos eran muy conmovedores, aunque parecían un poco cerrados y desolados”, comentó en un reportaje para People.

La mujer decidió presentar su solicitud para acogerlo de manera permanente, pero poco después se enteró de que el animal iba en camino a otro evento de adopción y no pudo asistir debido a una boda que tenía ese mismo fin de semana.

Sin embargo, su esperanza resurgió cuando la Alianza Animal del Condado de Burlington en Nueva Jersey la contactó para informarle que Bastian era la única mascota que no fue adoptada en el evento.

Al enterarse de la situación, Andrés no dudó en ponerse en camino y condujo durante horas bajo una intensa lluvia para conocer al canino en persona: “Era solo un niño pequeño, triste y flacucho. Lo sostuve y le dije: ‘Ya está. Te vienes a casa conmigo’”, mencionó para People sobre su adopción el 11 de octubre de 2018.

Entrenamiento y nueva vida

Bastian disfruta de paseos con Joelle y su familia, mostrando su crecimiento y alegría tras años de superar la ansiedad y el abandono. (Instagram/@bastianandbrews)

Para fortalecer su vínculo con el can y brindarle mayor autonomía, la mujer se dispuso a entrenar a su compañero para que usara botones de comunicación y comenzaron con la palabra “premio”. Ella grababa la palabra en un botón y motivaba a su mascota ofreciéndole un bocadillo como recompensa, cada vez que lo hacía correctamente, comentó en la cuenta de Instagram del perro @bastianandbrews.

Este método, basado en refuerzo positivo, permitió que el can aprendiera rápidamente a utilizar el tablero, facilitando así su capacidad de expresar sus necesidades y deseos de manera clara y efectiva.

Casi cinco meses después de la adopción, la alegre y enérgica personalidad del perro comenzó a florecer. Desde que fue rescatado como un cachorro pequeño de apenas cuatro kilos, tras las devastadoras inundaciones causadas por el huracán Florence en 2018, el can había recorrido un largo camino:

“Si lo acariciabas, sus orejas se echaban hacia atrás y sus ojos se movían rápidamente de un lado a otro”, comentó para People sobre el comportamiento temprano del cánido, señalando que el perro también sufría de ansiedad por separación.

Después de ser trasladado a Nueva Jersey para buscar un hogar, comenzó a mostrar destellos de la energía y la vitalidad que hoy lo caracterizan.

La rutina del cachorro incluía largos paseos, visitas a lugares aptos para perros para socializar y relajarse. El can suele dar 30 mil pasos al día y y juega a la pelota con un frisbee.

Bastian ahora vive con Joelle Andrés, su madre Gerry Andrés y Westley, un gato rescatado que la familia adoptó en junio de 2024 del Refugio de Animales de Oyster Bay, ubicado en Nueva York: “Él tiene un amor profundo por las personas que quiere y mantiene amistades muy fuertes”, comentó su nueva dueña para People.