Animales y Mascotas

Científicos revelan el papel de los pingüinos como dispersores de sustancias tóxicas en la Antártida

El estudio detectó concentraciones elevadas de cobre, zinc y otros elementos en colonias de aves, con potencial impacto sobre organismos acuáticos y la cadena alimentaria

Por Mariana Álvarez Torres

Guardar
El deshielo y el aumento
El deshielo y el aumento de lluvias podrían movilizar los contaminantes acumulados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), en colaboración con las universidades de Santiago de Compostela, Barcelona y Oviedo, documentó cómo los pingüinos tienen el potencial de actuar como agentes de dispersión de contaminantes en los suelos de la Antártida.

El estudio, publicado recientemente en la revista científica Geoderma y difundido por la agencia de noticias EFE, se basa en muestras recogidas en colonias del género Spheniscidae ubicadas en las islas Livingston y Decepción, al noroeste de la península Antártica, lo cual estuvo a cargo de Cristina García-Hernández y Jesús Ruiz Fernández, profesores del Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo.

Los resultados muestran un enriquecimiento significativo en nutrientes, metales pesados como cobre y zinc, así como compuestos orgánicos, entre ellos, los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs). Con base en ello, según las conclusiones del equipo científico, los pingüinos actúan como “vectores biológicos capaces de transferir contaminantes desde el medio marino hacia los ecosistemas terrestres antárticos”.

Los investigadores identificaron múltiples fuentes de estos contaminantes, entre ellas se destacan la actividad biológica de las aves, la actividad volcánica en la isla Decepción y, en menor medida, la acción humana relacionada con bases científicas y turismo. Lo preocupante es que, en algunos puntos, los niveles de ciertos metales superaron los valores de referencia internacionales.

Aunque los suelos no muestran efectos inmediatos, existe un riesgo potencial, pues “si se filtran hacia riachuelos o aguas costeras, podrían afectar a organismos acuáticos extremadamente sensibles, como el plancton, base de la cadena alimentaria marina”, advirtió Begoña Pérez, primera autora del estudio e investigadora del Centro Oceanográfico de Vigo (IEO-CSIC), citada por EFE.

PAHs: una presencia inesperada en la región polar

La presencia de esta sustancia
La presencia de esta sustancia en la Antártida se asocia a la actividad volcánica y al guano de aves.

Entre los hallazgos del estudio destaca la ya mencionada detección de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) en el suelo de las colonias de pingüinos. Este tipo de compuestos contaminantes, que en otros puntos del planeta están vinculados principalmente a la quema de combustibles fósiles, presentan en la Antártida un origen diferente.

En la isla Decepción, los PAHs se asocian principalmente a la intensa actividad volcánica de los últimos siglos, mientras que en Livingston su origen está más relacionado con el guano de las aves estudiadas.

Pese a que “las concentraciones halladas no alcanzan niveles de alarma y son entre 50 y 1,000 veces inferiores a los que generan efectos tóxicos en los organismos marinos”, el hallazgo es relevante porque “rompe con la idea de que la Antártida es un entorno inalterado”, explicó Begoña.

Dicho descubrimiento aporta evidencia de que los ecosistemas polares son más vulnerables de lo que se pensaba, y revela cómo procesos naturales y biológicos pueden contribuir en gran medida a la contaminación de estos territorios.

Amenazas para la cadena trófica

El comportamiento social de estas
El comportamiento social de estas aves favorece la concentración de sustancias tóxicas en áreas específicas.

El estudio también expone una advertencia sobre el papel del cambio climático en el avance de estos contaminantes. Según la información proporcionada por EFE, el aumento de precipitaciones y el deshielo del permafrost podrían trasladar los metales y PAHs desde el suelo y el guano hacia lagos y zonas costeras, generando consecuencias potencialmente graves para los ecosistemas.

Al respecto, el catedrático de la Universidade de Santiago de Compostela e investigador del CRETUS, X.L. Otero, coordinador del estudio, recalcó: “Los pingüinos son esenciales para el equilibrio de la vida en la Antártida, pero también pueden convertirse en una fuente natural de contaminación en un ambiente extremadamente frágil”.

De acuerdo con el zoológico de Denver, los pingüinos son animales sociales que anidan en grupos de 50 a 100 individuos, utilizando vocalizaciones para establecer vínculos de pareja, defender los sitios de anidación y comunicarse tanto en el océano como en tierra, una estructura social que posiblemente contribuye a la concentración de estos contaminantes en áreas específicas.

Temas Relacionados

PingüinosContaminaciónAntártidaAnimalesMascotas

Últimas Noticias

Hasan Piker es acusado por presunto uso de collar eléctrico en su perra, Kaya, durante transmisión en vivo

El creador de contenido respondió con ironía a los señalamientos, atribuyendo el sonido del animal a un accidente

Hasan Piker es acusado por

Cómo prolongar la vida de tu perro: 6 recomendaciones basadas en estudios científicos

Aunque factores como la genética y el entorno están fuera del control humano, existen diversas medidas que pueden ampliar la longevidad de los canes

Cómo prolongar la vida de

Perra atada a la puerta de un refugio en Washington encuentra una segunda oportunidad para ser feliz

A pesar de su bajo peso y de permanecer abandonada varias horas en la noche, los rescatistas comentaron que la canina no presentó problemas de salud significativos

Perra atada a la puerta

Conoce a Bastian, el rat terrier que triunfó en el Concurso Mundial del perro rescatado más lindo del mundo

El canino utiliza un tablero con más de 100 botones para comunicarse con su dueña y expresar sus necesidades de forma clara

Conoce a Bastian, el rat

Netflix estrena ‘Caramelo’ una película emotiva de los perritos inspirada en Brasil

El nuevo largometraje cuenta la historia de Pedro, un talentoso chef brasileño cuya vida cambia drásticamente tras recibir un complicado diagnóstico médico, pero que afronta este desafío acompañado siempre por su fiel perro mestizo

Netflix estrena ‘Caramelo’ una película
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por qué las uñas de

Por qué las uñas de los pies podrían ser la clave para detectar a tiempo la exposición a un gas invisible y cancerígeno

Provincias Unidas se reunió en Jujuy con fuertes críticas al kirchnerismo y a Milei: “Está paveando tocando la guitarra”

Estiman que la cosecha de trigo arrojará un volumen récord

Cuánto cuesta llenar el changuito en cada provincia: el ranking de las más caras y las que más aumentaron en septiembre

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales, este jueves 9 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
László Krasznahorkai: la charla telefónica

László Krasznahorkai: la charla telefónica por la que se enteró de que había ganado el Nobel

Von der Leyen superó dos mociones de censura del Parlamento Europeo

Una empresa tecnológica prepara un hábitat submarino que podrá alojar a científicos durante una semana

La hermana de Madeleine McCann reveló los perturbadores mensajes de su acosadora: “Modificó las fotos para parecerse a ella”

Intoxicaciones con alcohol en Brasil: se confirmaron cinco muertes y el Gobierno pide reducir los avisos de bebidas

TELESHOW
La complicidad de Nancy Dupláa

La complicidad de Nancy Dupláa y su hija Morena en una tierna sesión de fotos: risas y el gran parecido entre ambas

Nico Vázquez enfrentó los rumores de romance con su compañera en Rocky: “No soy de esconderme”

La emoción de Daniela Celis en el hospital por el alta de Thiago Medina: “Lo vamos a cuidar con las nenas”

Se viene la edición más ambiciosa de Gran Hermano: cómo inscribirse y qué famosos pueden ser parte

Thiago Medina habló al salir de alta del hospital: “Lo que más quiero es ver a mis hijas”