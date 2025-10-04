Animales y Mascotas

El dramático rescate del perro que se escapó de santuario y quedó atrapado en un pozo de barro

Un cachorro desapareció durante varias horas, lo que alertó profundamente a los dueños del refugio, quienes buscaron por todos los rincones entre los cientos de animales del lugar sin poder encontrarlo

Por Luis Mote

Los propietarios del Santuario de la Granja Refugio de Ziggy, ubicado en Carolina del Norte, Kristin Hartness y Jay Yontz, notaron con preocupación que uno de sus cachorros, Whitey, llevaba varias horas desaparecido.

La pareja inspeccionó minuciosamente cada rincón de la granja, contabilizando a sus 100 animales, pero sin encontrar a su mascota. Con el paso de las horas, la ansiedad creció hasta que, de repente, Kristin percibió un chapoteo a lo lejos.

La desaparición de Whitey durante varias horas conmocionó a sus dueños, quienes lo encontraron hundido hasta el pecho en un gigantesco pozo de barro, un lugar inesperado y peligroso: “Whitey no hacía ningún ruido; Kristin apenas podía oír el leve sonido de su intento de salir del lodo”, relató el santuario en una publicación de Facebook, donde dieron a conocer la noticia.

Un episodio de tensión y alivio en el santuario

A pesar de los intentos iniciales de Kristin por sacarlo, fue Jay quien finalmente logró liberar a Whitey del barro y llevarlo a terreno firme. Aunque cojeaba ligeramente mientras recuperaba el equilibrio, sus dueños lo siguieron de cerca, acompañándolo con paciencia y cuidado. Una vez limpio el barro de su cuerpo, lo llevaron al interior de la casa para que pudiera descansar en un lugar seguro.

En poco tiempo, Whitey se acomodó acurrucado en su cama, rodeado del consuelo y la ternura de su familia humana, que respiraba aliviada tras la angustiosa experiencia.

El cachorro, tras vivir una experiencia aterradora, ha recibido el amor y cuidado incondicional de Kristin y Jay, quienes se han mantenido atentos a su bienestar. Su recuperación avanza día a día, y el ambiente cálido de la granja le brinda la tranquilidad necesaria para recuperar su energía y confianza.

El apego del cachorro con sus nuevos dueños

Cuando Kristin y Jay adquirieron la granja en 2017, sabían que en la propiedad ya habitaban algunos animales, entre ellos Whitey. Sin embargo, jamás imaginaron el fuerte lazo que llegaron a formar con aquel solitario perro de granero que inicialmente desconfiaba de los humanos.

“Whitey vivía solo en el granero; no tenía familia”, escribió el santuario en su página de Facebook. “Su función era proteger a los animales”. Al tomar las riendas del refugio, ambos decidieron ofrecerle una vida mejor, por lo que trasladaron al cachorro al interior de la casa, cargándolo en brazos debido a su miedo de entrar solo.

La primera noche, Whitey durmió junto a sus nuevos dueños. A la mañana siguiente, al abrir la puerta, lo encontraron acurrucado y dormido justo afuera: “Se notaba que estaba feliz de ser un perro querido por la familia y, desde entonces, ha permanecido dentro todos los días”.

El cachorro se adaptó rápidamente a la vida doméstica, superando su miedo a los humanos y disfrutando plenamente de las comodidades de su nuevo hogar. Desde entonces, Whitey siguió fielmente a Kristin y Jay a todos lados, mostrando un apego profundo hacia sus dueños.

Ejemplo de resiliencia y amor familiar

Este suceso no solo puso a prueba el vínculo entre Whitey y sus cuidadores, sino que fortaleció la unión familiar que rodea al perro. La dedicación y paciencia de sus dueños son una muestra de cómo el amor y la atención son esenciales en momentos de crisis.

Cada día que pasa, Whitey se convierte en un símbolo de esperanza y resiliencia dentro del albergue, recordando a todos que con cariño y compromiso es posible superar incluso las situaciones más difíciles.

Este hecho no solo reafirma el profundo amor y compromiso que Kristin y Jay tienen con Whitey, sino que también destaca la labor del santuario en ofrecer un hogar seguro y lleno de cariño para animales rescatados.

