La increíble historia de Maddie, una gata marinera que recorre el Mediterráneo

Hallada en Grecia, Madeleine fue adoptada por una pareja que abandonó Nueva York para vivir en un velero. (TikTok: @moxtheboat)

Madeline, una gata atigrada naranja encontrada en situación de calle en la ciudad griega de Nauplia, fue rescatada de entre los arbustos para convertirse en parte de la tripulación de un velero que navega por el mar Mediterráneo.

La felina, conocida como Maddie, fue adoptada el 1 de agosto de 2023 por Megan y Leonidas, una pareja que dejó atrás su vida en Nueva York para emprender una travesía náutica. Según relataron en entrevista con The Dodo for Animal People, una plataforma con enfoque emocional hacia el cuidado y la defensa de los animales, habían deseado durante mucho tiempo acoger de manera permanente a un minino.

La oportunidad se presentó mientras estaban en Grecia, cuando encontraron a la pequeña gata viviendo detrás de una casa. “Tenía curiosidad y estaba interesada en conocernos, así que parecía la oportunidad perfecta para traerla a bordo”, explicó la mujer.

Tras su adopción, Maddie fue llevada al veterinario para recibir sus vacunas, ser esterilizada y registrada con microchip. De esta forma, quedó oficialmente incorporada a la vida en altamar como parte de la familia y de la embarcación Moxie.

De las finanzas en Nueva York a la vida en el mar

Megan y Leonidas dejan sus trabajos en finanzas en Nueva York para vivir en altamar junto a su mascota. (TikTok: @moxtheboat)

Antes de adoptar a Maddie y navegar en el océano, la pareja residía en la ciudad neoyorkina, donde ambos trabajaban en el sector financiero, sin embargo, la pandemia de COVID-19 los llevó a replantearse su estilo de vida.

“Vendimos todos nuestros muebles. Habíamos ahorrado bastante; ambos trabajamos en finanzas durante años después de la universidad, y cuando quisimos comprar un apartamento, los precios estaban tan desorbitados que decidimos comprar un barco”, detallaron en una publicación en su cuenta de TikTok, @moxtheboat.

Viajaron a Grecia, donde obtuvieron sus licencias de navegación, alquilaron un barco por dos semanas para desarrollar experiencia y, finalmente, adquirieron su propia embarcación. Tras realizarle reparaciones durante dos meses, la hicieron oficial en mayo de 2023 y la nombraron Moxie, en referencia al coraje necesario para abandonar la estabilidad y aventurarse hacia lo desconocido.

“Mucha gente nos ha dicho: ‘Se necesita mucho coraje para hacer lo que hacen’, y tienen razón. Por eso le pusimos Moxie al barco”, indicaron en redes.

La pareja adaptó el velero para garantizar la seguridad de Maddie, sellando compartimentos pequeños y entrenándola con arnés desde los primeros días. “Los gatitos son básicamente líquidos, así que fuimos muy cautelosos”, señalaron. Inicialmente, utilizaron una cuerda casera como sujeción, luego un arnés para conejos con un localizador de aire, y finalmente uno especializado para felinos domésticos con rastreador GPS.

Aprendizajes y desafíos en familia

Desde su adopción, la felina se ha adaptado a la navegación, superado retos junto a una pareja que cambió su destino tras la pandemia. (TikTok: @moxtheboat)

En su primer año de vida a bordo, Maddie navegó junto a sus dueños por cinco países, realizado cientos de paradas en locaciones que incluyen tanto grandes ciudades como islas deshabitadas. La travesía ha incluido momentos difíciles, entre ellos tormentas, averías técnicas e incluso una emergencia médica que derivó en un rescate aéreo.

“Hemos aprendido muchísimo y hemos invertido sangre, sudor y lágrimas en este barco”, afirmaron Megan y Leonidas en su red social.

Respecto a la adaptación de Maddie a la vida marina, los propietarios indican que, en general, ha mostrado un comportamiento positivo. “Abro el barco y a ella le gusta, por lo general, saltar fuera y echar un vistazo a las otras embarcaciones en el muelle”, comenta la mujer para The Dodo.

La única caída al agua que ha sufrido ocurrió cuando, aparentemente, intentaba alcanzar un bote auxiliar atraída por un vaso de helado. “La oímos maullar y la sacamos enseguida, la enjuagamos con agua fresca y la secamos. Veinte minutos después, volvía a jugar como si nada”.

A través de su cuenta de TikTok, donde documentan sus viajes, Megan y Leonidas utilizan su propia historia para promover la adopción de animales en situación de calle. “Si tienes la posibilidad de adoptar un gato callejero, hazlo. Hay muchísimos gatos que necesitan un hogar, ya sea en tierra o en el mar”, afirmaron en una de sus publicaciones.