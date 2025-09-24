Animales y Mascotas

La conmovedora historia del gato que luchó contra todo y recibió una segunda oportunidad en Pensilvania

Además de presentar cristales y sangre en la orina, el felino también tenía inflamación en las vías respiratorias

Por Luis Mote

Guardar
Después de meses de tratamiento
Después de meses de tratamiento en la SPCA de Bucks, Archie fue adoptado y comenzó una nueva vida llena de cariño y estabilidad. (SPCA del Condado de Bucks)

Un felino llamado Archie, que pasó casi un año en un refugio de Pensilvania buscando una familia, finalmente encontró un hogar definitivo, tras ser abandonado a finales del 2024 frente a un consultorio veterinario.

Durante todo ese tiempo, Archie estuvo bajo el cuidado de la Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (SPCA) del condado de Bucks, donde recibió atención médica especializada, ya que su historial de salud era complicado y requería cuidados constantes para mejorar su condición.

Gracias a la dedicación del personal de la SPCA y la paciencia del propio Archie, el felino pudo recuperarse y estar listo para integrarse a su nuevo hogar.

La difícil recuperación de Archie tras su abandono

Archie fue encontrado en malas
Archie fue encontrado en malas condiciones y recibió atención médica intensiva en el refugio, donde enfrentó infecciones y una cirugía dental para recuperar su bienestar. (SPCA del Condado de Bucks)

En diciembre de 2024, encontraron a Archie en un transportador para gatos afuera de un consultorio veterinario local, sin microchip ni collar, y sin ninguna nota que explicara por qué sus dueños anteriores lo abandonaron o si tenía algún problema médico que el personal debía conocer.

Cindy Kelly, directora de comunicaciones y desarrollo de la SPCA del condado de Bucks, contó a Newsweek que Archie tenía alrededor de 11 años cuando fue encontrado: “Presentaba una infección en las vías respiratorias superiores y otra en el oído, estaba visiblemente descuidado”, recordó.

El gato presentó problemas urinarios, evidenciados por la presencia de cristales y sangre en la orina, por lo que los veterinarios le recomendaron una dieta especial para controlar esta condición. Además, la mayoría de sus dientes ya estaban ausentes, y los que le quedaban estaban enfermos o dañados.

El minino pasó los siguientes nueve meses bajo observación de los trabajadores del refugio, donde recibió una gran cantidad de tratamientos por infecciones e incluso, se sometió a una cirugía dental para extraerle los dientes que traía en mal estado.

Características y personalidad del gato

Archie, el juguetón gato senior,
Archie, el juguetón gato senior, recibe amor y cuidados en su nuevo hogar, iluminando vidas con su ternura pese a su edad y salud delicada.(SPCA del Condado de Bucks)

A pesar de todas las adversidades, Cindy Kelly aseguró para Newsweek, el felino siempre ha mantenido su carácter amable y conquista a todos los que lo conocían: “Sin importar su avanzada edad y sus problemas de salud, es tan juguetón como un gatito con una varita mágica”, comentó la directora.

El refugio difundió la noticia el pasado 17 de septiembre mediante su página de Facebook, donde relataron con detalle lo ocurrido y recibieron una cálida respuesta por parte de los usuarios.

Janet, la nueva dueña de Archie, comentó en la publicación que tan pronto como el gato llegó a su hogar, comenzó a explorar cada rincón. “Él y mi esposo se llevaron muy bien; se acomodó en su regazo y anoche durmió detrás de sus rodillas. Hasta ahora, todo va de maravilla”, expresó.

Los internautas se mostraron encantados con la noticia, con comentarios como “muy contentos de que este dulce chico haya encontrado su hogar definitivo” y “qué maravillosa noticia”.

Kelly también expresó la satisfacción que este logro generó en el refugio: “Todos celebramos al adorable Archie y deseábamos verlo disfrutar de las comodidades que todo gato mayor merece. Nos alegró poder compartir su historia para que nuestros seguidores la celebraran con nosotros”.

La directora aprovechó el espacio para hacer un llamado a no abandonar a las mascotas, incluso en los momentos más difíciles, ya que existen alternativas como solicitar apoyo a amigos o familiares para un alojamiento temporal, acudir a despensas de alimentos para mascotas o comunicarse con líneas de ayuda gratuitas para problemas de comportamiento.

Temas Relacionados

PensilvaniaGatosInfecciones urinariasAnimalesMascotas

Últimas Noticias

Pensionista con discapacidad lucha por conservar a sus “gallos de terapia” tras orden de retiro

El acusado sostiene que la remoción de sus aves viola leyes contra la discriminación y derechos humanos internacionales

Pensionista con discapacidad lucha por

Hombre descubre que un niño tomó a su perro para montar una atracción casera donde cobra por acariciarlo

El pequeño montó su negocio en la calle, donde cobra tres dólares por cada persona que desee acariciar a su canino

Hombre descubre que un niño

Anastasia, la perrita rescatada tras ser decolorada para venderla como golden retriever tuvo su final feliz

A través de redes sociales se difundieron imágenes donde se puede observar cómo la can está recuperando el color original de su pelaje

Anastasia, la perrita rescatada tras

Quién es Muñeca, la gata rescatada por un famoso hotel de Acapulco tras el paso del huracán Otis

Viralizada en redes sociales, actualmente, la felina recibe el cariño de visitantes y empleados en la recepción del alojamiento

Quién es Muñeca, la gata

Zoológico australiano recurre a gallinas para criar polluelos de emú abandonados

La medida implementada permitió que dos aves sobrevivieran y aprendieran conductas esenciales para su desarrollo tras la falta de interés del padre

Zoológico australiano recurre a gallinas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Imputarán a tres taxistas acusados

Imputarán a tres taxistas acusados de darle una brutal golpiza a un pasajero en Rosario

Angustia e incapacidad: por qué la migraña es una enfermedad subestimada que trasciende el dolor

Qué es un swap, cómo funciona y qué impacto tiene en las reservas

La dura respuesta de un fiscal del caso Maradona a las acusaciones de la jueza Makintach por la manipulación de pruebas

El riesgo país se desplomó casi 180 puntos tras el nuevo anuncio de los EEUU

INFOBAE AMÉRICA
Los filmes sobre ETA, un

Los filmes sobre ETA, un género que crece en el Festival de San Sebastián

Putin aumentará el IVA hasta un 22 % para financiar la invasión rusa a Ucrania: armas y pensiones a las familias de militares caídos

Evo Morales defendió a su ex viceministro detenido en un operativo antidrogas: “Es un montaje”

Nanoplásticos en los alimentos: descubren partículas en rbanitos

La selva que regula al mundo: qué ocurriría si la Amazonia desapareciera por completo

TELESHOW
Flavio Mendoza contó cuál es

Flavio Mendoza contó cuál es la parte del cuerpo femenino que más le gusta

Tiene 16 años y conmovió a Guido Kaczka con su historia de vida: “Sabés en la cantidad de casas que pasa”

Nuevo parte médico por la salud de Thiago Medina: evalúan los pasos a seguir tras la complicación en los pulmones

El conmovedor ruego de Daniela Celis por la salud de Thiago Medina: “Estamos esperando una señal de Dios”

Zaira Nara reveló el origen de la frase viral sobre su ruptura con Diego Forlán: “La pasé muy mal”