La conmovedora historia del gato que luchó contra todo y recibió una segunda oportunidad en Pensilvania

Después de meses de tratamiento en la SPCA de Bucks, Archie fue adoptado y comenzó una nueva vida llena de cariño y estabilidad. (SPCA del Condado de Bucks)

Un felino llamado Archie, que pasó casi un año en un refugio de Pensilvania buscando una familia, finalmente encontró un hogar definitivo, tras ser abandonado a finales del 2024 frente a un consultorio veterinario.

Durante todo ese tiempo, Archie estuvo bajo el cuidado de la Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (SPCA) del condado de Bucks, donde recibió atención médica especializada, ya que su historial de salud era complicado y requería cuidados constantes para mejorar su condición.

Gracias a la dedicación del personal de la SPCA y la paciencia del propio Archie, el felino pudo recuperarse y estar listo para integrarse a su nuevo hogar.

La difícil recuperación de Archie tras su abandono

Archie fue encontrado en malas condiciones y recibió atención médica intensiva en el refugio, donde enfrentó infecciones y una cirugía dental para recuperar su bienestar. (SPCA del Condado de Bucks)

En diciembre de 2024, encontraron a Archie en un transportador para gatos afuera de un consultorio veterinario local, sin microchip ni collar, y sin ninguna nota que explicara por qué sus dueños anteriores lo abandonaron o si tenía algún problema médico que el personal debía conocer.

Cindy Kelly, directora de comunicaciones y desarrollo de la SPCA del condado de Bucks, contó a Newsweek que Archie tenía alrededor de 11 años cuando fue encontrado: “Presentaba una infección en las vías respiratorias superiores y otra en el oído, estaba visiblemente descuidado”, recordó.

El gato presentó problemas urinarios, evidenciados por la presencia de cristales y sangre en la orina, por lo que los veterinarios le recomendaron una dieta especial para controlar esta condición. Además, la mayoría de sus dientes ya estaban ausentes, y los que le quedaban estaban enfermos o dañados.

El minino pasó los siguientes nueve meses bajo observación de los trabajadores del refugio, donde recibió una gran cantidad de tratamientos por infecciones e incluso, se sometió a una cirugía dental para extraerle los dientes que traía en mal estado.

Características y personalidad del gato

Archie, el juguetón gato senior, recibe amor y cuidados en su nuevo hogar, iluminando vidas con su ternura pese a su edad y salud delicada.(SPCA del Condado de Bucks)

A pesar de todas las adversidades, Cindy Kelly aseguró para Newsweek, el felino siempre ha mantenido su carácter amable y conquista a todos los que lo conocían: “Sin importar su avanzada edad y sus problemas de salud, es tan juguetón como un gatito con una varita mágica”, comentó la directora.

El refugio difundió la noticia el pasado 17 de septiembre mediante su página de Facebook, donde relataron con detalle lo ocurrido y recibieron una cálida respuesta por parte de los usuarios.

Janet, la nueva dueña de Archie, comentó en la publicación que tan pronto como el gato llegó a su hogar, comenzó a explorar cada rincón. “Él y mi esposo se llevaron muy bien; se acomodó en su regazo y anoche durmió detrás de sus rodillas. Hasta ahora, todo va de maravilla”, expresó.

Los internautas se mostraron encantados con la noticia, con comentarios como “muy contentos de que este dulce chico haya encontrado su hogar definitivo” y “qué maravillosa noticia”.

Kelly también expresó la satisfacción que este logro generó en el refugio: “Todos celebramos al adorable Archie y deseábamos verlo disfrutar de las comodidades que todo gato mayor merece. Nos alegró poder compartir su historia para que nuestros seguidores la celebraran con nosotros”.

La directora aprovechó el espacio para hacer un llamado a no abandonar a las mascotas, incluso en los momentos más difíciles, ya que existen alternativas como solicitar apoyo a amigos o familiares para un alojamiento temporal, acudir a despensas de alimentos para mascotas o comunicarse con líneas de ayuda gratuitas para problemas de comportamiento.