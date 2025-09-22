La emotiva historia de Ginger, la hermana de una perrita fallecida que sanó con un reencuentro a su familia destinada

La familia Showalter decidió adoptar a Ginger inmediatamente tras reconocerla como la hermana de Dakota. (FB: Pasadena Humane)

Hace doce años, Vickie Showalter y su familia tomaron una decisión que llenaría su hogar de alegría, adoptar a Dakota, una juguetona perrita del refugio Pasadena Humane Society. Pero la canina no llegó sola al mundo, junto a ella estaban sus hermanos Ginger y Maverick, encontrados por un amable anónimo y llevados al refugio siendo apenas unos cachorros.

“Los tres eran increíblemente dulces y atrajeron mucha atención en cuanto a adopción”, recordó Kevin McManus, director de relaciones públicas y comunicaciones de Pasadena Humane, en entrevista con PEOPLE. La familia Showalter, aunque en un inicio pensó en llevarse a Ginger, fue Dakota quien finalmente conquistó sus corazones. A partir de ese día, se convirtió en parte esencial de sus vidas.

Durante más de una década, Dakota acompañó a la familia en todo, juegos, paseos, celebraciones y momentos difíciles. La energía y ternura del animal se mantuvieron hasta el final, pero lo que sus humanas nunca imaginaron fue que “volvería” a ellas para cambiar sus vidas una vez más.

El dolor de una pérdida y el inicio de una coincidencia

El año pasado, Dakota falleció tras una batalla contra el cáncer, dejando a su familia con el corazón roto. “Tuvo una vida maravillosa de 11 años y siguió jugando a buscar la pelota hasta el final”, compartió Vickie Showalter, la madre humana de Dakota, a The Dodo For Animal People, una plataforma con enfoque emocional hacia el cuidado y la defensa de los animales. Aunque la tristeza era profunda, obtenían consuelo al saber que compartieron una vida llena de amor con su perra.

Tiempo después, en un giro inesperado del destino, la hija de Showalter navegaba por Facebook cuando una publicación de Pasadena Humane capturó su atención. En ella aparecía Ginger, una lomito mayor en busca de un nuevo hogar, junto a una imagen de cuando era apenas una cachorra, tomada hace 12 años. Al ver la foto, algo le resultó familiar, se parecía demasiado a Dakota. Lo que no sabían en ese momento era que, en efecto, se trataba de su hermana biológica.

“Desafortunadamente, su cuidador principal tenía problemas de salud que le impidieron seguir con Ginger, así que la trajeron de vuelta al refugio”, explicó McManus a PEOPLE sobre la difícil situación que llevó a la cánida de regreso al albergue después de tantos años.

El personal del refugio intentó resaltar las cualidades de Ginger para facilitar su adopción, algo que no siempre es fácil para lomitos de edad avanzada. “Los perros ancianos siempre tienen dificultades para encontrar un hogar, así que nuestro increíble equipo de redes sociales hizo una publicación sobre ella con fotos de 2013 para recordarles a todos lo maravillosas que pueden ser las mascotas mayores”, explicó McManus a The Dodo.

Un reencuentro escrito por el destino

Cuando Showalter y su hija Shelley vieron las imágenes, no lo dudaron ni un segundo. “Sabíamos que teníamos que adoptar a la hermana de Dakota ese mismo día”, afirmó la mujer. “A veces se siente extraño porque sentimos que estamos viendo a Dakota. Realmente sentimos que conocemos a Ginger de toda la vida”.

La canina, ahora de 12 años, sólo estuvo en el refugio por nueve días antes de ser adoptada, una estadía breve pero crucial, celebró McManus en conversación con PEOPLE. Ahora vive con la familia de su hermana, donde le brindan todo el cariño posible.

“Se está adaptando maravillosamente y recibe el trato de reina que se merece”, dijo Showalter. “Ginger es una niña dulce, cariñosa y ya está muy unida a nosotros. Sentimos que hemos completado el ciclo con el milagro de unirnos a la hermana de Dakota”.

El personal de Pasadena Humane también quedó profundamente conmovido con la historia. “Le dijeron a su asesor de adopción que estaban interesadas en Ginger inicialmente en 2013, pero que conocieron primero a su hermana, Dakota, y se enamoraron. Así que es especialmente dulce para el personal del refugio; definitivamente sienten que esta adopción estaba destinada a ser”, compartió McManus para PEOPLE.

El refugio celebró el emotivo reencuentro en sus redes sociales el 29 de agosto, publicando una fotografía de Vickie y Shelley sosteniendo a Ginger en una mano y una fotografía de Dakota en la otra. “Estamos muy agradecidos de que Ginger ya esté en casa con su ‘familia extendida’. Aunque la cánida no pueda reunirse físicamente con su hermana, podrá vivir el resto de su vida con el recuerdo y el espíritu de Dakota a su alrededor”, escribió Pasadena.