Branquinho Errazuriz, el gato recepcionista de la Embajada de Brasil en Chile se viraliza en redes sociales

Miles de usuarios siguen la cuenta oficial de la embajada tras la viralización del 'michi embajador'. (X: @EmbBrasilChile)

En los últimos días, un peculiar y carismático “funcionario” de la Embajada de Brasil en Chile ha conquistado los corazones de miles de usuarios en redes sociales. Se trata de Branquinho Errázuriz, un gato callejero que encontró un hogar en el Palacio Errázuriz, sede de la misión diplomática, y que hoy se le considera el recepcionista del recinto.

De acuerdo con CNN Chile, si bien Branquinho ya había aparecido anteriormente en redes sociales, fue una publicación reciente en la plataforma X (anteriormente Twitter) la que provocó su viralización. La usuaria Stephanie Frasson compartió imágenes del gato con la descripción: “El michi embajador se llama Branquinho Errázuriz, tiene hasta apellido y carnet. En la foto se nota que trabaja bastante en sus labores diplomáticas”.

La publicación incluía una imagen del gato con una credencial chilena personalizada, y otra en la que aparece “preparándose para las Fiestas Patrias”, con un moño tricolor. Rápidamente, miles de usuarios reaccionaron a la ternura del contenido, y comenzaron a seguir la cuenta oficial de la embajada, esperando más apariciones del nuevo “funcionario estrella”.

En respuesta al repentino aumento, la embajada publicó en sus historias: “Branquinho le da la bienvenida a nuestros nuevos seguidores”. Además, compartieron más detalles sobre su nuevo ícono: “¡Branquinho está agradecido por sus comentarios y el cariño que ha recibido! Es un gatito que era callejero y además es senior (tiene más de 10 años), pero tiene todos sus chequeos al día”.

Vida y rutina de un diplomático felino

El antiguo callejero se transformó en ícono de la sede diplomática. (X: @EmbBrasilChile)

Según relató la propia Embajada de Brasil en Chile en una publicación en X, Branquinho llegó como gato callejero al Palacio Errázuriz, sin un origen claro. Poco a poco, se ganó el cariño del personal diplomático y simplemente “nunca más se fue”.

Actualmente, lleva una vida tranquila y saludable gracias al cuidado del equipo de la embajada. “Es un gato senior, castrado, vacunado y con controles veterinarios frecuentes. Come alimento premium y, por supuesto, no pueden faltar sus ‘churus’”, detallaron. Además, bromearon con que “habla español y portugués”, ya que es capaz de entender y ganarse a todos en ambos idiomas.

Su rutina diaria incluye despertar temprano, comer, jugar, dormir la siesta y recibir a los visitantes que llegan a la embajada. También patrulla las instalaciones como si fuera un vigilante fiel. Entre sus pasatiempos favoritos están revolcarse en la tierra del jardín, por lo que “constantemente se ensucia”. Aunque intentan mantenerlo limpio con toallitas húmedas y shampoo seco, Branquinho siempre prefiere su estilo más “natural”, detallaron en la publicación.

Gracias a la aparición viral del felino, desde la embajada señalaron con orgullo: “Así como Branquinho une con cariño a dos culturas, en la Embajada de Brasil en Chile seguiremos trabajando cada día para fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre nuestros países”.

Gatos diplomáticos en el mundo: el caso de Lawrence de Abdoun

Adoptado de un refugio, Lawrence promueve la imagen de Jordania y la labor diplomática británica a través de su cuenta de Twitter. (X: @LawrenceDipCat)

Aunque Branquinho Errázuriz ha conquistado los corazones del Cono Sur, no es el único felino con una posición destacada en una “misión diplomática”. Otro ejemplo es Lawrence de Abdoun, el célebre gato de la Embajada Británica en Jordania, conocido por su título de “jefe cazador de ratones”, según reportó la revista inglesa The Week.

Adoptado de un refugio jordano y nombrado en honor a T. E. Lawrence, el oficial británico que luchó junto a los árabes en la Primera Guerra Mundial, reside en la embajada ubicada en el barrio de Abdoun en Ammán. Según declaraciones recogidas por Reuters, la embajadora adjunta Laura Dauban comentó: “Además de su labor como embajador, se comunica con sus seguidores en Twitter”.

Así, la cuenta oficial del felino (@LawrenceDipCat), además de entretener, tiene un propósito diplomático. “Lo interesante es que el público británico está viendo la embajada del Reino Unido en Jordania desde una perspectiva diferente. A través de la cuenta de Twitter de Lawrence, intentamos mostrar una faceta distinta de Jordania, cómo es realmente: un país pacífico y próspero que los turistas británicos deberían visitar”, señaló Dauban.