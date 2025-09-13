Animales y Mascotas

Autoridades en Oregon rescatan a 44 caniches de una fábrica de cachorros

Cuando llegaron al lugar donde se encontraban los perros, oficiales percibieron un fuerte olor a orina y se dieron cuenta de las pobres condiciones en las que vivían los canes

Por Luis Mote

Guardar
Lorinda Maxwell fue detenida tras
Lorinda Maxwell fue detenida tras el rescate de 49 perros, principalmente caniches, que vivían en condiciones precarias en su hogar en Elk Lane, Oregón. (Facebook/ Oficina del Sheriff del Condado de Deschutes)

Lorinda Maxwell, dueña de 49 animales (incluidos 44 caniches) fue arrestada el 5 de septiembre en una casa de Elk Lane, Alfalfa, Oregón, tras ser acusada de operar una fábrica de cachorros donde los cachorros vivían en condiciones presuntamente precarias.

Las autoridades del estado intervinieron después de que una mujer denunciara serios problemas de salud en un perro que había adoptado a través del sitio web administrado por Maxwell, Kameo Poodles.

La acusada enfrenta 49 cargos graves de delitos de negligencia animal en segundo grado, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Deschutes a través de su página de Facebook.

Condiciones en las que vivían los cachorros

Los 44 perros caniches rescatados
Los 44 perros caniches rescatados en Elk Lane presentaban pelajes enmarañados y estaban confinados en jaulas sucias, según las imágenes difundidas por la Oficina del Sheriff del Condado de Deschutes. (Facebook/ Oficina del Sheriff del Condado de Deschutes)

El Control de Animales de la Oficina del Sheriff del Condado de Deschutes (Deschutes County Sheriff’s Office) llegó al lugar y encontró a las criaturas “en condiciones insalubres y sucias dentro de la residencia”, según un comunicado de la oficina del sheriff el 9 de septiembre.

Maryia Leufven, técnica de la Oficina de Control de Animales del Condado de Deschutes, mencionó en la declaración oficial: “Al llegar al lugar percibí un fuerte olor a orina y amoníaco. Muchos estaban confinados en jaulas sucias y descansaban sobre mantas que también se encontraban sin lavar”.

Entre los animales, se encontraba un grupo de 44 perros caniches estándar, además de tres gatos. Las imágenes difundidas por la Oficina del Sheriff del Condado de Deschutes muestran a los canes con el pelaje enmarañado y enredado debido a la falta de higiene, y algunos confinados en jaulas cubiertas de heces, lo cual muestra las pobres condiciones a las que eran sometidos.

Animales bajo cuidado y llamados a la comunidad tras operativo

Los 49 animales incautados fueron
Los 49 animales incautados fueron trasladados a la Sociedad Protectora de Animales de Oregón Central, donde reciben cuidados especializados mientras permanecen bajo custodia judicial debido a la saturación del centro. (Facebook/ Oficina del Sheriff del Condado de Deschutes)

Los animales incautados fueron trasladados a la Sociedad Protectora de Animales de Oregón Central, donde están recibiendo atención médica especializada. Por el momento, no están disponibles para adopción debido a que las instalaciones del centro de atención operan al 200% de su capacidad y los animales recién llegados se encuentran bajo custodia judicial.

La Oficina del Sheriff del Condado de Deschutes aprovechó el espacio para hacer un llamado a la comunidad a compartir cualquier información sobre el caso o sobre el negocio operado por Maxwell, Kameo Poodle.

Jason Carr, oficial de información pública, afirmó en un comunicado que los técnicos de Control Animal están comprometidos con la protección de los animales en la comunidad y cuentan con la capacitación necesaria para identificar signos de negligencia. Asimismo, sostienen que Maxwell priorizó la cantidad sobre la calidad con el objetivo de obtener beneficios económicos.

¿Cómo funcionan las fábricas de cachorros?

Las fábricas de cachorros obligan
Las fábricas de cachorros obligan a perras a reproducirse sin descanso, mientras falsifican registros para aparentar legalidad, advierte el Centro Legal e Histórico de Animales de la Universidad de Michigan. (Facebook/ Oficina del Sheriff del Condado de Deschutes)

Las fábricas de cachorros son instalaciones donde los perros son obligados a reproducirse constantemente durante toda su vida, hasta quedar parcialmente incapacitados.

Las perras se encuentran embarazadas o amamantando de forma continua, ya que se reproducen cada vez que entran en celo y los animales son posteriormente vendidos a otros criadores, abandonados, desatendidos o incluso sacrificados, según información del Centro Legal e Histórico de Animales de la Universidad de Michigan.

Sin embargo, existen criadores legítimos que operan en el mundo del cuidado animal, los cuales no buscan únicamente obtener ganancias económicas ni venden sus cachorros al mejor postor, sino que se aseguran de que los cachorros vayan a hogares adecuados donde se les pueda garantizar su bienestar.

En Estados Unidos, existen más de 6000 perreras comerciales con licencia y una cantidad indeterminada de perreras sin registro. Sin embargo, aunque una instalación produzca documentación que respalde el pedigrí de los perros, esto no garantiza que no sea una fábrica de cachorros, ya que muchas de estas instalaciones falsifican registros veterinarios o emiten papeles sin validez real, donde simplemente llenan un formulario y pagan una tarifa para registrar un perro.

Temas Relacionados

PerrosOregonAnimalesMascotas

Últimas Noticias

El caballo de paso peruano: un símbolo cultural y artístico del país

Llegó al territorio durante la conquista española y se formó a partir del mestizaje de caballos andaluces y berberiscos

El caballo de paso peruano:

El caballo Ardenner: una de las razas de tiro más antiguas y resistentes del mundo

Tiene un temperamento dócil y confiable, además de gran resistencia para labores agrícolas y forestales

El caballo Ardenner: una de

Pacman, el inseparable compañero de entrenamientos de Manny Pacquiao

Durante más de una década, Pacman fue la “mascota oficial” del boxeador filipino y símbolo de la lealtad que marcó su trayectoria fuera del ring

Infobae

Sultán, el perrito que se hizo viral por abrazar a la mujer que lo adoptó cuando nadie lo quería

El refugio Salvando Lanitas destacó la importancia de dar una segunda oportunidad a los animales sin hogar

Sultán, el perrito que se

Pulpo de un acuario en California afronta el final de su vida con un último acto heroico: proteger sus huevos

Esta especie no puede mantener juntos a machos y hembras por mucho tiempo, ya que no cohabitan de forma natural y hay alto riesgo de agresión entre ambos

Pulpo de un acuario en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo la presión tributaria bajó

Cómo la presión tributaria bajó más de 4 puntos del PBI y liberó USD 33.000 millones para consumo e inversión

Otro gobernador criticó a Javier Milei tras el veto a la ley de los ATN: “Molesta la falta de respeto, el grito constante”

Murió una mujer de 80 años tras ser atropellada por un colectivo en Belgrano: el chofer sufrió una crisis nerviosa

Murió Máximo Parpagnoli, histórico fotógrafo del Teatro Colón

Cuáles son las 10 ensaladas más emblemáticas del mundo

INFOBAE AMÉRICA
El emotivo homenaje al papa

El emotivo homenaje al papa Francisco durante un concierto en el Vaticano: miles de drones fueron desplegados para formar su rostro

Cómo tres monjas se escaparon del geriátrico y reabrieron su convento con ayuda de un cerrajero

Análisis científico resuelve el misterio de los metales en Cerdeña

Netanyahu afirmó que eliminar a los jefes terroristas de Hamas que viven en Qatar pondría fin a la guerra en Gaza

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

TELESHOW
La reflexión de Bárbara Lanata

La reflexión de Bárbara Lanata por el cumpleaños de Jorge: " No se conformen, no se queden quietos"

La escapada de Wanda Nara a Uruguay: asado, amigas y la oficialización de su vínculo con Martín Migueles

La increíble experiencia que relató Cande Molfese sobre una aparición: “Me pareció muy invasivo”

La China Suárez vibró con el triunfo del Galatasaray: el curioso elogio para Mauro Icardi y la foto con sus hijos

El video íntimo de Trueno y la española Teresa Prettel a los besos que encendió las redes