Elefanta de 43 años se vuelve viral al ser ayudada por una pala cargadora tras aparatosa caída

El video capturó el momento en que equipos de emergencia y trabajadores colaboraron para ayudar a Ruth, quien no podía incorporarse tras un accidente provocado por otro elefante. (FB: Susan Kim)

Un video publicado por el Zoológico del Condado de Milwaukee conmovió a miles de personas en redes sociales al mostrar el momento en que Ruth, una elefanta africana de 43 años, es ayudada con una pala cargadora para levantarse tras una caída. La escena, llena de emotividad y ternura, se volvió viral en cuestión de horas, desatando una oleada de comentarios de empatía, humor y admiración hacia el animal y el equipo humano que la asistió.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:00 a. m. del martes 2 de septiembre, cuando la anciana mamífero perdió el equilibrio sobre un tronco en su hábitat debido al comportamiento agresivo de otro integrante de la manada. Según lo detallado por el zoológico en su página oficial de Facebook, Ruth cayó de lado y permaneció en el suelo durante un tiempo, realizando varios intentos por levantarse sin éxito.

Dado que los tres elefantes del zoológico tienen más de 40 años, son considerados geriátricos, y en casos como este se activa un protocolo especial para su seguridad. De hecho, de acuerdo con la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA), la esperanza de vida promedio de una elefanta africana de sabana bajo cuidado humano es de 39.4 años, por lo que Ruth ya supera ese promedio y enfrenta algunas dificultades.

El operativo que se volvió un momento viral

El Zoológico de Milwaukee informó que Ruth fue evaluada tras el incidente y se encuentra bajo observación veterinaria. (FB: Milwaukee County Zoo)

En cuanto el personal del zoológico notó que Ruth no podía levantarse por sí sola, se puso en marcha un protocolo de respuesta cuidadosamente diseñado, el cual incluye la participación del Equipo de Rescate Urbano Pesado (HURT, por sus siglas en inglés) del Departamento de Bomberos de Milwaukee y de Dawes Rigging and Crane, una empresa especializada en equipos pesados. Además, los equipos internos del zoológico, como el de silvicultura, terrenos y mantenimiento, también se pusieron en marcha para colaborar en el rescate.

La parte más llamativa del procedimiento, y que captó la atención del público, fue el uso de una pala cargadora frontal, guiada cuidadosamente por el coordinador de cuidado de elefantes del zoológico. El vehículo fue manipulado con extrema precaución y se colocó heno sobre su pala para que Ruth pudiera apoyarse con mayor comodidad y sin riego alguno.

Gracias a ese “empujoncito”, como lo describieron usuarios en redes sociales, Ruth logró levantarse por sí misma y fue llevada al hábitat interior, donde pudo examinarla el equipo veterinario.

El emotivo video que circula en redes sociales muestra al equipo animando verbalmente a Ruth, mientras ella siente el respaldo suave detrás de su cuerpo. En un movimiento lento pero determinado, la elefanta levanta sus patas traseras, toma impulso y logra reincorporarse. “Es una chica inteligente que solo necesitaba un empujoncito”, comentó una usuaria en Facebook.

La reacción en redes: entre el humor y la preocupación

El accidente de Ruth generó debate en Facebook sobre el bienestar animal y la convivencia en la manada. (FB: Chuck Krall)

Como suele ocurrir con los momentos auténticos que conectan emocionalmente, el video se volvió viral con rapidez. En las redes sociales abundan comentarios que combinan ternura, humor y hasta reflexiones sobre la vejez con un poco de empática ironía. “Ese primer movimiento de pierna y patada es mío casi todas las mañanas, intentando levantarme de la cama… Te entiendo, Ruth... Yo también estoy envejeciendo”, escribió un internauta.

Otro usuario bromeó: “Ella simplemente estaba esperando a que algún bombero sexy la rescatara”. Pero también hubo espacio para reconocer que en realidad se trata de un momento profundamente conmovedor: “La forma en que le dio al cargador un pequeño toque de amor, diciendo ‘gracias’ antes de alejarse”, escribió alguien más, haciendo referencia al discreto gesto que Ruth dirigió hacia el vehículo una vez de pie.

El Zoológico del Condado de Milwaukee fue transparente y rápido en compartir información sobre la salud de Ruth, lo que ayudó a tranquilizar a quienes vieron el video. “Había una gran preocupación por ella y la rápida información del zoológico ayudó a disiparla”, comentó un usuario a manera de agradecimiento en la publicación oficial.

No obstante, también surgieron preocupaciones sobre la convivencia con la elefanta que provocó la caída. Ante esto, el zoológico respondió que se están realizando evaluaciones de comportamiento para garantizar que todos los miembros de la manada vivan en el entorno más seguro posible.