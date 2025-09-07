Golden Retriever asume cargo como jefe canino en uno de los cruceros más grandes del mundo

Marinero, cachorro golden retriever de seis meses, fue presentado oficialmente como mascota y Jefe Oficial Canino del Star of Seas, donde ya interactúa con tripulación y pasajeros tras su entrenamiento a bordo. (Capturas de pantalla Youtube Royal Caribbean)

Marinero, un cachorro golden retriever de seis meses, fue nombrado recientemente como Jefe Oficial Canino del Star of Seas, el crucero más nuevo y uno de los más grandes de la flota de Royal Caribbean, convirtiéndose así en la mascota oficial de esta embarcación.

La inclusión del canino como parte oficial de la tripulación subraya el carácter innovador y familiar de este megacrucero, al ofrecer una experiencia más cercana y acogedora para los pasajeros de todas las edades.

El crucero presentó al canino a través de un video en su canal de YouTube, donde se muestra la bienvenida oficial de Sailor como Jefe Oficial Canino del Star of Seas.

En el material, se destacan sus primeras interacciones con la tripulación y los pasajeros, así como el entrenamiento especializado que recibió para adaptarse a la vida a bordo.

¿Cómo surgió esta iniciativa?

Rover, jefe oficial canino del Icon of the Seas, ayudó a Marinero a integrarse a bordo. Royal Caribbean colabora con expertos para garantizar el bienestar y felicidad de sus mascotas oficiales. (Capturas de pantalla Youtube Royal Caribbean)

Rover, jefe oficial canino del Icon of the Seas, barco hermano del Star of Seas, fue clave para que Marinero se adaptara con facilidad a la vida a bordo.

“Cuando los huéspedes se van de vacaciones, una de las cosas que más extrañan es a sus mascotas en casa. Y cuando nuestra tripulación navega, una de las cosas que echan de menos son sus propios animales”, comentó Jay Rosser , gerente senior de desarrollo de productos de Royal Caribbean, en el vídeo promocional compartido en la plataforma de Youtube.

Rosser añadió que la empresa se asoció con numerosos expertos en bienestar animal al crear el programa con el fin de asegurar que Rover y Marinero disfruten plenamente su tiempo a bordo y reciban todo lo necesario para ser perros felices y saludables.

Antes de entrar a su puesto, el golden retriever recibió varios meses de entrenamiento de obediencia y socialización antes de embarcar en el Star of Seas y llegar con todas las habilidades necesarias para ocupar el cargo.

La rutina del canino durante su tiempo de trabajo

Marinero, el cachorro oficial del crucero, disfruta de sus días entre siestas panorámicas, paseos por la cubierta y visitas al club infantil, acompañado siempre por Vicky Keeley Smith, su cuidadora y entrenadora.(Capturas de pantalla Youtube Royal Caribbean)

Marinero comenzó su carrera marítima en agosto, sumándose a la embarcación en un primer viaje desde Puerto Cañaveral, Florida.

Vicky Keeley Smith, jefa de personal de Marinero, acompañó al perro durante su primer viaje a bordo y destacó en entrevista para People: “Trabajar con él es un sueño hecho realidad. Ya sea que demos la bienvenida a los huéspedes, visitemos a la tripulación o exploremos su nuevo hogar en el Star of the Seas, tiene un carácter muy dulce y logra alegrar a todos los que conoce”.

La mujer detalló que el cachorro tiene su propia cama en un puente, desde donde disfruta sus siestas con vistas panorámicas al mar. Sin embargo, en su tiempo libre, el can comparte momentos con ella, quien se ocupa de mantener una rutina que lo mantiene activo, estimulado y feliz.

Su vida a bordo combina una rutina estructurada con momentos de aventura espontánea. El día comienza con un paseo tranquilo por la cubierta destinada al personal, seguido del desayuno y sesiones de juego y entrenamiento.

Posteriormente, Marinero y Smith exploran juntos el barco, visitando con frecuencia el club infantil Adventure Ocean o pasean por el Paseo Real.

La evolución en el entrenamiento del perro

Marinero, el cachorro golden retriever, continúa su formación a bordo del Star of Seas para familiarizarse con la vida en el crucero. Gracias a Smith, su entrenadora, el canino ya es toda una estrella entre tripulación y pasajeros. (Capturas de pantalla Youtube Royal Caribbean)

Aunque Marinero ya comenzó su trabajo a bordo, aún continúa aprendiendo cosas nuevas. Smith se encarga de seguir entrenando a la cachorra adolescente, ayudándola a familiarizarse cada vez más con las vistas, sonidos y dinámicas de la vida en crucero para que se sienta segura y cómoda.

“Esta edad suele ser cuando los perros empiezan a mostrar más independencia, así que, para la vida de Marinero en el mar, mi prioridad durante los próximos meses es asegurarme de que se sienta cómoda en los diferentes entornos a bordo y reforzar su entrenamiento”, comentó Smith.

A menudo, los turistas comparten historias personales sobre sus mascotas y coinciden en que conocer a Marinero se convierte en uno de los momentos más memorables de su día: “Saca sonrisas a todos los que encuentra en su camino”, comentó Smith, quien añade que el canino ya cuenta con numerosos “mejores amigos” entre la tripulación y los cruceristas.