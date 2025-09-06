Animales y Mascotas

Lo que empezó como un paseo terminó en rescate: perro quedó atrapado tras perseguir a un conejo y fue auxiliado por bomberos

Los dueños intentaron liberar a su mascota durante hora y media sin éxito, antes de pedir ayuda a los rescatistas

Por Alexander Ortiz

Un goldendoodle llamado Finn quedó atrapado bajo un contenedor en Ojai, California, tras correr detrás de un conejo; bomberos lo rescataron ileso. Crédito: (Foto / Ventura County Fire Department)

Un equipo del Departamento de Bomberos del Condado de Ventura logró auxiliar a un perro que quedó atrapado debajo de un contenedor de envío en la localidad de Ojai, California. El incidente ocurrió la noche del 22 de agosto, cuando la mascota salió corriendo detrás de un conejo durante un paseo con sus dueños.

El perro, identificado como Finn, un joven goldendoodle, persiguió al animal zigzagueando mientras sus dueños intentaban alcanzarlo. En su carrera, se introdujo bajo un contenedor, quedando atrapado en un espacio estrecho y oscuro entre el suelo y la base metálica.

Tras no poder liberarlo por sus propios medios, los cuidadores del can solicitaron apoyo de los bomberos. La emergencia fue atendida y documentada por la corporación, que compartió imágenes del rescate en el que se utilizaron herramientas especiales para levantar la estructura y permitir que Finn saliera ileso.

El rescate de Finn

El operativo culminó sin lesiones para el animal, que regresó cansado pero sano a los brazos de sus cuidadores. Crédito: (Foto / Ventura County Fire Department)

De acuerdo con el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura, el hecho se registró alrededor de las 19 horas. El roedor que desató la persecución escapó sin heridas, pero Finn permaneció atorado hasta la llegada de los rescatistas.

Los dueños explicaron a las autoridades que llevaban un largo tiempo intentando liberar al animal sin éxito. “Lo intentamos todo. Llevamos casi una hora y media con esto”, relató uno de ellos a The Sacramento Bee.

El operativo culminó con éxito gracias a herramientas hidráulicas empleadas para levantar parcialmente el contenedor. Una vez fuera, Finn fue entregado a sus dueños sin lesiones visibles, salvo el cansancio por el tiempo que permaneció atrapado.

Otros casos similares en EEUU

El caso de Finn se suma a otros rescates de mascotas en Estados Unidos, como el de “Connie, el perro del contenedor”, y “Dallas Cheddar” en Pensilvania. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Finn se suma a una serie de incidentes similares en los que animales domésticos han requerido apoyo de equipos especializados. A principios de 2024, la Guardia Costera de Estados Unidos respondió a un reporte en Texas, donde un perro quedó atrapado dentro de un contenedor de carga durante ocho días.

La historia llamó la atención nacional, ya que el animal, apodado Connie, el perro del contenedor, no solo sobrevivió al encierro, sino que además estaba embarazado. Según informó la organización Forever Changed Animal Rescue, Connie dio a luz a una camada de cachorros sanos y posteriormente fue adoptada en el área de Washington D. C.

Otro caso reciente tuvo lugar en Pensilvania, donde una perra fue encontrada en un maizal con un cubo de plástico de bolas de queso atorado en la cabeza. Tras varios días de búsqueda, el animal fue liberado de forma segura y recibió el nombre de Dallas Cheddar, en alusión a su rescatista y al objeto que provocó su atrapamiento.

Temas Relacionados

PerrosRescateEEUUCaliforniaAnimalesMascotas

