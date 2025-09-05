Mujer arriesga la vida para salvar a su perro y ambos sobreviven a caída de 18 metros

Amigos y rescatistas ayudaron a Margaux Cohen después de que cayera junto a su perro en la montaña. (Instagram / @margaux.cohen)

Una mujer canadiense y su perro sobrevivieron a una caída de 18 metros de altura mientras escalaban el pico Tricouni en Columbia Británica, Canadá. Margaux Cohen, de 36 años, estaba acompañada de su mascota Zion y dos amigos el 24 de agosto cuando se desviaron del sendero principal y encontraron un muro que bloqueaba su regreso, según informó el medio local Squamish Chief.

Mientras intentaban descender por la pared, el can perdió el equilibrio y comenzó a deslizarse por la ladera, lo que llevó a Cohen a intentar sujetarlo de su arnés. La maniobra provocó que ambos cayeran y rodaran por la montaña, resultando la mujer con varias lesiones graves, aunque sin poner en riesgo su vida.

El incidente ocurrió en la cadena costera del Pacífico, una cordillera que se extiende a lo largo de la costa oeste de América del Norte.

Así fue como la mujer vivió el momento

(Instagram / @margaux.cohen)

El grupo acababa de llegar a la cima del pico Tricouni, de 2,122 metros de altura, y se preparaba para descender cuando se desviaron del sendero principal. “Vimos que el sendero se hallaba justo al otro lado de un pequeño muro. Evaluamos la situación. Pensamos: ‘¿Podemos bajar por la pared? ¿Es difícil o algo así?’. Decidimos que era bastante fácil bajarla en comparación con lo que suelo hacer normalmente", declaró Cohen a Global News.

Mientras descendían, el animal resbaló y Cohen intentó sujetarlo. “Tuve el instinto de agarrar el arnés de Zion. Sin embargo, no me di cuenta de que, al hacerlo, y debido a su peso, yo también iba a caer”, relató en conversación con The Squamish Chief. Durante la caída de aproximadamente 18 metros, Margaux sufrió múltiples golpes en la cabeza y una fractura en la pierna, mientras que el perro apenas sufrió una lesión menor.

Tras el accidente, los amigos de la mujer llamaron al 911 y un equipo de rescatistas trasladó a la mujer en helicóptero a un hospital, donde fue sometida a cirugía de pierna. Según la excursionista, se planea una segunda operación y aún no ha podido volver a caminar.

Reacción y apoyo tras el incidente

Tras la caída, Margaux fue trasladada en helicóptero a un hospital, mientras su perro sufrió solo lesiones leves. (Foto / GoFundme)

A pesar de la caída, la dueña del cánido expresó su gratitud hacia sus amigos y al equipo de rescate. “Mi perro se acercó a donde yo estaba tirada y se sentó a mi lado. Zion movía la cola, como si nada hubiera pasado, como si se lo hubiera pasado genial”, dijo a The Squamish Chief.

Por otro lado, una amiga de la joven inició una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos médicos de Cohen y la atención veterinaria del sabueso.

“Margaux es una de las personas más bondadosas, aventureras y resilientes que conozco. Siempre estuvo para apoyar a los demás y ahora necesita nuestra ayuda”, escribió en la plataforma.