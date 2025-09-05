Animales y Mascotas

Mujer arriesga la vida para salvar a su perro y ambos sobreviven a caída de 18 metros

Tras el incidente en Canadá, Margaux Cohen agradeció la ayuda de sus amigos y del equipo de rescate

Por Alexander Ortiz

Guardar
Amigos y rescatistas ayudaron a
Amigos y rescatistas ayudaron a Margaux Cohen después de que cayera junto a su perro en la montaña. (Instagram / @margaux.cohen)

Una mujer canadiense y su perro sobrevivieron a una caída de 18 metros de altura mientras escalaban el pico Tricouni en Columbia Británica, Canadá. Margaux Cohen, de 36 años, estaba acompañada de su mascota Zion y dos amigos el 24 de agosto cuando se desviaron del sendero principal y encontraron un muro que bloqueaba su regreso, según informó el medio local Squamish Chief.

Mientras intentaban descender por la pared, el can perdió el equilibrio y comenzó a deslizarse por la ladera, lo que llevó a Cohen a intentar sujetarlo de su arnés. La maniobra provocó que ambos cayeran y rodaran por la montaña, resultando la mujer con varias lesiones graves, aunque sin poner en riesgo su vida.

El incidente ocurrió en la cadena costera del Pacífico, una cordillera que se extiende a lo largo de la costa oeste de América del Norte.

Así fue como la mujer vivió el momento

(Instagram / @margaux.cohen)
(Instagram / @margaux.cohen)

El grupo acababa de llegar a la cima del pico Tricouni, de 2,122 metros de altura, y se preparaba para descender cuando se desviaron del sendero principal. “Vimos que el sendero se hallaba justo al otro lado de un pequeño muro. Evaluamos la situación. Pensamos: ‘¿Podemos bajar por la pared? ¿Es difícil o algo así?’. Decidimos que era bastante fácil bajarla en comparación con lo que suelo hacer normalmente", declaró Cohen a Global News.

Mientras descendían, el animal resbaló y Cohen intentó sujetarlo. “Tuve el instinto de agarrar el arnés de Zion. Sin embargo, no me di cuenta de que, al hacerlo, y debido a su peso, yo también iba a caer”, relató en conversación con The Squamish Chief. Durante la caída de aproximadamente 18 metros, Margaux sufrió múltiples golpes en la cabeza y una fractura en la pierna, mientras que el perro apenas sufrió una lesión menor.

Tras el accidente, los amigos de la mujer llamaron al 911 y un equipo de rescatistas trasladó a la mujer en helicóptero a un hospital, donde fue sometida a cirugía de pierna. Según la excursionista, se planea una segunda operación y aún no ha podido volver a caminar.

Reacción y apoyo tras el incidente

Tras la caída, Margaux fue
Tras la caída, Margaux fue trasladada en helicóptero a un hospital, mientras su perro sufrió solo lesiones leves. (Foto / GoFundme)

A pesar de la caída, la dueña del cánido expresó su gratitud hacia sus amigos y al equipo de rescate. “Mi perro se acercó a donde yo estaba tirada y se sentó a mi lado. Zion movía la cola, como si nada hubiera pasado, como si se lo hubiera pasado genial”, dijo a The Squamish Chief.

Por otro lado, una amiga de la joven inició una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos médicos de Cohen y la atención veterinaria del sabueso.

“Margaux es una de las personas más bondadosas, aventureras y resilientes que conozco. Siempre estuvo para apoyar a los demás y ahora necesita nuestra ayuda”, escribió en la plataforma.

Temas Relacionados

ExurcionistaPerrosCanadáAnimalesMascotas

Últimas Noticias

La peculiar historia de Gus y Fred, un perro con ansiedad por separación y un muñeco de apoyo emocional

El lomito logró controlar su angustia al interactuar con una figura humana artificial tras fracasar en múltiples intentos con medicamentos y otros métodos tradicionales

La peculiar historia de Gus

Hombre en Rusia se enfrenta a puños contra un oso y sale victorioso del combate

El peculiar incidente ocurrió en la Reserva Frolikhinsky, cerca del lago Baikal, en la región de Irkutsk

Hombre en Rusia se enfrenta

Por qué la migración del bisonte es una herramienta ecológica para la regeneración de praderas en Yellowstone

El desplazamiento anual de esta especie estimula el crecimiento de plantas, la absorción de agua, y la diversidad de insectos y aves

Por qué la migración del

Las gallinas “hablan” con sus polluelos antes de que nazcan; esto dice la ciencia sobre la comunicación prenatal en aves

Un estudio revela cómo los sonidos maternos antes de la eclosión influyen en el comportamiento social y emocional de las crías

Las gallinas “hablan” con sus

Qué es la ‘cárcel de los osos polares’ en Canadá, un lugar donde estos mamíferos permanecen 30 días sin comida

Con 28 celdas individuales, la instalación busca preservar su instinto natural para garantizar la seguridad y la conservación de la especie

Qué es la ‘cárcel de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Día del Empleado de Comercio:

Día del Empleado de Comercio: cuándo se celebra y qué monto extra les corresponde cobrar en sus salarios

La medicina regenerativa en fertilidad desafía la visión tradicional sobre el envejecimiento y la maternidad tardía

Entre Ríos: un hombre atropelló a un caballo en la ruta y quedó atrapado en su auto

Randazzo y Schiaretti respaldaron a candidatos de Somos Buenos Aires en una fábrica de La Matanza

Temblor en Salta: se registró un sismo de magnitud 4,1 en el oeste de la provincia

INFOBAE AMÉRICA
Los tesoros ocultos de Wayne

Los tesoros ocultos de Wayne Shorter salen a la luz en la Biblioteca para las Artes Escénicas de Nueva York

“Mejorar la experiencia del cliente exige un cambio cultural y una transformación integral de la organización”

Donald Trump lamentó que India y Rusia hayan decidido aliarse a “una China más profunda y oscura”

Zelensky pidió avanzar más rápidamente en los trabajos sobre garantías de seguridad para Ucrania

Festejo multitudinario, incidentes y feriado en Paraguay tras la clasificación al Mundial 2026

TELESHOW
Los homenajes familiares a Romina

Los homenajes familiares a Romina Yan el día en que hubiera cumplido 51 años: “Te amamos siempre, mamita”

Marcela Tauro contó la insólita propuesta que le hizo un exnovio: “Hacía 30 años que no lo veía”

Noche de emociones y reencuentros: las postales de la familia Nara en la despedida de Lionel Messi del Monumental

Luisana Lopilato sorprendió a sus compañeros de filmación con una típica comida argentina: “La hizo mi mamá”

Juana Repetto mostró por primera vez su pancita de embarazada: “¿Acaso se hizo notar muy rápido?”