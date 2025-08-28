Perro ayuda a rescatar a su dueña de 85 años desaparecida en California

Barbara Crosby, de 85 años, desapareció en Sonora, California, el sábado 23 de agosto. Su perro Poncho ayudó a vecinos y equipos de rescate a localizarla en una zona rural del condado de Tuolumne. Gracias a esta colaboración, Barbara fue encontrada sana y salva tras un intenso operativo. (Facebook/Tuolumne County Sheriff)

Un perro llamado Poncho se convirtió en el héroe inesperado de una emotiva historia de rescate en Sonora, California. El canino jugó un papel fundamental en la búsqueda de su dueña, Barbara Crosby, una mujer de 85 años que desapareció en la madrugada del sábado 23 de agosto.

Según informaron las autoridades de la Oficina del Sheriff del Condado de Tuolumne, la colaboración entre vecinos y equipos de emergencia fue clave para localizar a la chica en una zona rural del condado.

La desaparición movilizó rápidamente a las autoridades locales, que desplegaron un operativo intenso para encontrar a Barbara y Poncho en la extensa y accidentada área.

Durante la investigación, fuentes de CBS News reportaron que el equipo de Búsqueda y Rescate (SAR) del condado comenzó a recibir reportes de varios vecinos sobre un can que coincidía con la descripción de Poncho, merodeando cerca de la zona.

Las autoridades compartieron detalles sobre el desarrollo del caso a través de las cuentas oficiales en redes sociales de la Oficina del Sheriff del Condado de Tuolumne, informando a la comunidad sobre el progreso de la búsqueda.

El camino para salvar a Barbara Crosby

Equipos de rescate descienden por un empinado terraplén para encontrar a la mujer y su perro Poncho, utilizando una camilla Stokes y un sistema de cuerdas para evacuarla debido al terreno accidentado y la densa vegetación.(Facebook/Tuolumne County Sheriff)

La mujer fue localizada gracias a las pistas brindadas por los residentes de la zona. La noche del domingo, cuando los equipos de búsqueda estaban planeando retomar las operaciones a la mañana siguiente, la oficina del sheriff recibió un reporte sobre un nuevo avistamiento del perro que brindaba una dirección clara acerca de su movimiento.

Con esta información, los rescatistas descendieron por un empinado terraplén de aproximadamente 21 metros desde la carretera y localizaron a Poncho escondido entre la maleza, mientras que a pocos metros de distancia del canino, encontraron a su dueña dormida en el suelo.

Debido al terreno accidentado y la densa vegetación, el equipo de rescate utilizó una camilla Stokes y un sistema de cuerdas para trasladar a la mujer hasta la carretera.

La desaparición de Poncho y su búsqueda

Poncho fue encontrado a dos kilómetros de su última ubicación, deshidratado pero en buen estado, tras una intensa búsqueda coordinada por la Oficina del Sheriff del Condado de Tuolumne y equipos de rescate regionales. (Facebook/Tuolumne County Sheriff)

A pesar de que la dueña fue localizada, el perro huyó antes de que pudiera ser asegurado por los rescatistas.

La Oficina del Sheriff del Condado de Tuolumne emitió un llamado a la población para que permaneciera alerta y reportara cualquier avistamiento de Poncho, especialmente en la zona cercana a East Bald Mountain Road, donde se sospechaba que aún podría encontrarse.

Finalmente, el martes 26 de agosto, Poncho fue encontrado a aproximadamente dos kilómetros del último lugar donde había sido visto. Aunque presentaba signos de deshidratación, según los reportes oficiales, el perro se encontraba en buen estado de salud general y recibió atención veterinaria inmediata para estabilizarse.

Las autoridades del condado de Tuolumne expresaron su más profundo agradecimiento a todas las personas y organizaciones que participaron en la búsqueda y rescate de Barbara Crosby, entre las cuales se encontraba la colaboración del equipo de Búsqueda y Rescate (SAR) de los condados de Calaveras, Marin y Nevada, así como la asistencia de la Patrulla de Caminos de Sonora (CHP-Sonora), quienes brindaron apoyo crucial durante las labores de búsqueda y planificación.

De igual manera, las autoridades reconocieron el compromiso y la dedicación del personal de bomberos, paramédicos y demás profesionales que asistieron en el rescate, sin dejar de agradecer la participación activa de los miembros de la comunidad, quienes compartieron información vital, se mantuvieron en comunicación constante con los equipos de rescate y contribuyeron activamente a las labores de búsqueda.