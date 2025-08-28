Animales y Mascotas

Perro ayuda a rescatar a su dueña de 85 años desaparecida en California

Los testimonios de vecinos sobre la presencia del canino fueron clave para que las autoridades siguieran su rastro y lograran dar con el paradero de la mujer

Por Luis Mote

Guardar
Barbara Crosby, de 85 años,
Barbara Crosby, de 85 años, desapareció en Sonora, California, el sábado 23 de agosto. Su perro Poncho ayudó a vecinos y equipos de rescate a localizarla en una zona rural del condado de Tuolumne. Gracias a esta colaboración, Barbara fue encontrada sana y salva tras un intenso operativo. (Facebook/Tuolumne County Sheriff)

Un perro llamado Poncho se convirtió en el héroe inesperado de una emotiva historia de rescate en Sonora, California. El canino jugó un papel fundamental en la búsqueda de su dueña, Barbara Crosby, una mujer de 85 años que desapareció en la madrugada del sábado 23 de agosto.

Según informaron las autoridades de la Oficina del Sheriff del Condado de Tuolumne, la colaboración entre vecinos y equipos de emergencia fue clave para localizar a la chica en una zona rural del condado.

La desaparición movilizó rápidamente a las autoridades locales, que desplegaron un operativo intenso para encontrar a Barbara y Poncho en la extensa y accidentada área.

Durante la investigación, fuentes de CBS News reportaron que el equipo de Búsqueda y Rescate (SAR) del condado comenzó a recibir reportes de varios vecinos sobre un can que coincidía con la descripción de Poncho, merodeando cerca de la zona.

Las autoridades compartieron detalles sobre el desarrollo del caso a través de las cuentas oficiales en redes sociales de la Oficina del Sheriff del Condado de Tuolumne, informando a la comunidad sobre el progreso de la búsqueda.

El camino para salvar a Barbara Crosby

Equipos de rescate descienden por
Equipos de rescate descienden por un empinado terraplén para encontrar a la mujer y su perro Poncho, utilizando una camilla Stokes y un sistema de cuerdas para evacuarla debido al terreno accidentado y la densa vegetación.(Facebook/Tuolumne County Sheriff)

La mujer fue localizada gracias a las pistas brindadas por los residentes de la zona. La noche del domingo, cuando los equipos de búsqueda estaban planeando retomar las operaciones a la mañana siguiente, la oficina del sheriff recibió un reporte sobre un nuevo avistamiento del perro que brindaba una dirección clara acerca de su movimiento.

Con esta información, los rescatistas descendieron por un empinado terraplén de aproximadamente 21 metros desde la carretera y localizaron a Poncho escondido entre la maleza, mientras que a pocos metros de distancia del canino, encontraron a su dueña dormida en el suelo.

Debido al terreno accidentado y la densa vegetación, el equipo de rescate utilizó una camilla Stokes y un sistema de cuerdas para trasladar a la mujer hasta la carretera.

La desaparición de Poncho y su búsqueda

Poncho fue encontrado a dos
Poncho fue encontrado a dos kilómetros de su última ubicación, deshidratado pero en buen estado, tras una intensa búsqueda coordinada por la Oficina del Sheriff del Condado de Tuolumne y equipos de rescate regionales. (Facebook/Tuolumne County Sheriff)

A pesar de que la dueña fue localizada, el perro huyó antes de que pudiera ser asegurado por los rescatistas.

La Oficina del Sheriff del Condado de Tuolumne emitió un llamado a la población para que permaneciera alerta y reportara cualquier avistamiento de Poncho, especialmente en la zona cercana a East Bald Mountain Road, donde se sospechaba que aún podría encontrarse.

Finalmente, el martes 26 de agosto, Poncho fue encontrado a aproximadamente dos kilómetros del último lugar donde había sido visto. Aunque presentaba signos de deshidratación, según los reportes oficiales, el perro se encontraba en buen estado de salud general y recibió atención veterinaria inmediata para estabilizarse.

Las autoridades del condado de Tuolumne expresaron su más profundo agradecimiento a todas las personas y organizaciones que participaron en la búsqueda y rescate de Barbara Crosby, entre las cuales se encontraba la colaboración del equipo de Búsqueda y Rescate (SAR) de los condados de Calaveras, Marin y Nevada, así como la asistencia de la Patrulla de Caminos de Sonora (CHP-Sonora), quienes brindaron apoyo crucial durante las labores de búsqueda y planificación.

De igual manera, las autoridades reconocieron el compromiso y la dedicación del personal de bomberos, paramédicos y demás profesionales que asistieron en el rescate, sin dejar de agradecer la participación activa de los miembros de la comunidad, quienes compartieron información vital, se mantuvieron en comunicación constante con los equipos de rescate y contribuyeron activamente a las labores de búsqueda.

Temas Relacionados

CaliforniaEstados UnidosRescatePerrosAnimalesMascotas

Últimas Noticias

Nace pecarí del Chaco en zoológico de Kansas, una “especie Lázaro” en alto riesgo de extinción

Considerado desaparecido hasta 1971, la nueva cría representa un avance en la protección de una de las especies más amenazadas de América

Nace pecarí del Chaco en

La conmovedora historia de Klaus y Kasper: el cuervo rechazado por su especie que encontró amor en una familia humana

Marginado por un defecto físico, el polluelo fue rescatado por un docente en Dinamarca, permitiéndole sobrevivir

La conmovedora historia de Klaus

La triste historia detrás de los gatos ciegos viralizados en redes sociales por su perfecta sincronía

Nacidos en condiciones deplorables, estos hermanos superaron el abandono y una afección que les arrebató la vista

La triste historia detrás de

Así fue como el travieso perro de ‘Zoey 101’ condujo y chocó contra una camioneta

La hermana de Britney Spears ha retomado proyectos icónicos y muestra su faceta más cercana en redes sociales

Así fue como el travieso

Residencias universitarias en EEUU adoptan políticas pet friendly en sus dormitorios para dar apoyo emocional a estudiantes

La interacción con animales mejora la concentración y reduce el estrés de los que viven en el campus, contribuyendo así a un mejor desempeño académico de los alumnos

Residencias universitarias en EEUU adoptan
ÚLTIMAS NOTICIAS
42 fotos: se presentó la

42 fotos: se presentó la reedición de un libro en homenaje a Nelly Arrieta de Blaquier

Detuvieron al hombre que perseguía con martillos e insultaba a trabajadoras y pasajeras en el subte A

El cruce entre Marcos Galperín y Santi Siri por el ataque en Lomas de Zamora y la denuncia de corrupción

La nostalgia puede ser tóxica: un psicólogo español explicó cómo idealizar el pasado afecta el bienestar emocional

Quiénes son las tres personas que fueron demoradas por las agresiones a Javier Milei en Lomas de Zamora

INFOBAE AMÉRICA
Francis Ford Coppola entregó a

Francis Ford Coppola entregó a Werner Herzog el León de Oro del Festival de Venecia en una emotiva ceremonia

Un estudio revela que las olas de calor envejecen el cuerpo tanto como el tabaco o el alcohol

El error común al usar la pava eléctrica que hay que revertir para que no se estropee

Cuánto tarda un bosque en recuperarse después de un incendio

Cuarenta fundaciones alertaron por la aprobación de la Ley de Transparencia Social en Ecuador

TELESHOW
Cochito López habló entre risas

Cochito López habló entre risas del supuesto encuentro amoroso con Pampita

Guillermo Francella protagonizó un divertido momento al aire con su hija Yoyi y su perro Mono: “No lo devuelvo”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Mario Pergolini recordó su controvertido papel en Floricienta: “Las chicas me pateaban en la calle”

La ironía de Pampita a Tini Stoessel en vivo que dejó al jurado de Los 8 Escalones sin palabras: “Me lo robó”