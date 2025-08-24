Animales y Mascotas

La complicada operación con drones para rescatar a una perra atrapada por días en un recipiente para bolas de queso

Luego ser trasladada al Centro de Emergencias Veterinarias Shores, se confirmó que la canina presenta deshidratación, con garrapatas y se encuentra en estado grave de salud

Por Luis Mote

Guardar
La perrita Dallas Cheddar fue
La perrita Dallas Cheddar fue localizada en un maizal mediante drones y salvada por un equipo de voluntarios y expertos, demostrando el poder de la tecnología y la colaboración comunitaria. (Facebook/Canine Rescue of Central PA)

Una perra callejera permaneció atrapado durante varios días con un recipiente de bolas de queso encajado en la cabeza, hasta que finalmente fue rescatado y bautizado como “Dallas Cheddar” en honor a uno de sus salvadores.

La perrita recibió este nombre en reconocimiento a Dallas Fuhrman, un operador voluntario de drones que participó activamente en su rescate en la zona de Dillsburg, Pensilvania, el miércoles 20 de agosto, según informó el Centro de Rescate Canino de Pennsylvania (Canine Rescue of Central PA) a través de una publicación en redes sociales, donde dieron a conocer la noticia.

Aunque la cachorra fue vista por primera vez el lunes 18 de agosto, los voluntarios no lograron encontrarla hasta que, en las primeras horas del miércoles, una cámara operada por el Servicio de Drones Nighthawk (Nighthawk Drone Services) la localizó en un campo de maíz.

Gracias a esta tecnología y al compromiso del equipo de rescate, la canina pudo ser salvada y ahora recibe atención adecuada para recuperarse de esta experiencia, que ha sensibilizado a muchas personas sobre la importancia del cuidado animal.

La colaboración entre voluntarios, expertos y la comunidad fue clave para superar los desafíos que presentó el rescate, demostrando cómo la combinación de innovación y dedicación puede marcar la diferencia en situaciones críticas.

Drones como aliados cruciales en el rescate animal

Los rescatistas consuelan a Dallas
Los rescatistas consuelan a Dallas mientras la liberan del campo con el frasco aún en su cabeza; fue localizada en un maizal por el piloto de dron Dallas Fuhrman tras días de búsqueda intensa. (Facebook/Canine Rescue of Central PA)

En las imágenes compartidas en redes sociales, se observa a los rescatistas consolando a Dallas mientras intentaban sacarla del campo con el recipiente aún en su cabeza.

“Dallas por fin está a salvo. Después de dos días de una búsqueda intensa y emotiva, nos sentimos profundamente aliviados de anunciar que la perra que vimos vagando con un frasco de plástico adherido a la cabeza, finalmente fue rescatada y está recibiendo atención médica”, publicó el refugio en su cuenta de Facebook.

El equipo informó que un voluntario de Rescate Canino del Centro de Pensilvania (CRCPA) avistó a Dallas por primera vez la mañana del lunes. Inmediatamente, comenzaron una intensa búsqueda para rescatar a la perrita, contando con la ayuda de colaboradores locales.

A las 3 de la madrugada, el piloto del dron, Dallas Fuhrman, logró localizar a la cachorra en lo profundo de un maizal. La perrita estaba desorientada, exhausta y todavía luchaba con el frasco atrapado en su cabeza cuando continuó el rescate.

Atención médica urgente y llamado a la solidaridad para apoyar la recuperación de Dallas

Dallas recibe atención médica especializada
Dallas recibe atención médica especializada tras ser rescatada en estado crítico, mientras el equipo de rescate agradece el apoyo solidario de la comunidad que hizo posible su salvación.(Facebook/Canine Rescue of Central PA)

Después de ser trasladada al Centro de Emergencias Veterinarias Shores, se confirmó que era una hembra, además informaron en entrevista para People que la canina presenta deshidratación severa, está infestada de garrapatas y se encuentra en una situación médica crítica.

Actualmente, recibe atención urgente mientras se esperan los resultados de sus análisis de sangre para evaluar su estado con mayor precisión.

El equipo de rescate hace un llamado a la comunidad para apoyar con los gastos médicos de Dallas, ya que la perrita requiere atención especializada para su recuperación. Además, añadieron que quienes deseen colaborar pueden realizar donaciones que ayudarán a cubrir los costos veterinarios y garantizar la atención necesaria para su bienestar.

El refugio aseguró que mantendrá informada a la creciente comunidad de seguidores sobre el estado de Dallas mientras se enfoca en su recuperación. Por ahora, señalan que la perrita no está disponible para adopción, ya que continúa bajo cuidados especializados.

La organización de rescate concluyó su última publicación con un agradecimiento a la comunidad a los internautas por la ayuda brindada: “El rescate de Dallas solo fue posible gracias a una comunidad solidaria que nunca perdió la esperanza. Desde los pilotos de drones y los equipos de búsqueda hasta todas las personas que compartieron su historia, muchísimas gracias a todos”.

Temas Relacionados

Dallas CheddarRescate animalPerrosAnimalesMascotas

Últimas Noticias

Caballo Mustang: el equino que se convirtió en leyenda norteamericana

Con un linaje que se remonta al siglo XVI y una historia ligada a la libertad en los llanos de EEUU, el Mustang sigue siendo una de las razas más reconocidas por su fuerza, inteligencia y resistencia

Caballo Mustang: el equino que

Conoce las valientes historias de los 5 perros militares nominados a “Héroe del Año”

La Sociedad Humanitaria Estadounidense premia cada año a los canes de servicio por su coraje, lealtad y el vínculo especial con sus cuidadores y comunidades

Conoce las valientes historias de

Búho, el gato de refugio con ojos de caricatura que enamoró a los internautas

Viral en redes por su singular mirada, generó miles de reacciones y atrajo rápidamente a una familia adoptiva que le ofreció una nueva vida

Búho, el gato de refugio

10 Monumentos emblemáticos para perros que debes visitar en tu próximo viaje

Estas esculturas evocan relatos fascinantes e inspiradores, convirtiéndose en paradas obligadas para los amantes de los caninos y las aventuras

10 Monumentos emblemáticos para perros

El Silla Francés: la raza de caballo que conquistó el salto ecuestre

Reconocido por su físico imponente y su porte refinado, este caballo ha brillado en Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales

El Silla Francés: la raza
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo armar una rutina de

Cómo armar una rutina de ejercicios en el embarazo: recomendaciones y adaptación trimestre a trimestre

Tarjeta Soldado: el Gobierno prepara un sistema de descuentos y beneficios para militares y sus familias

Coimas en la ANDIS: una auditoría urgente para frenar la onda expansiva del escándalo y las dudas sobre los audios de Diego Spagnuolo

Científicos hallaron que el agua de un cometa es casi idéntica a la de los océanos terrestres

Declaró el arquitecto que construyó el templo de los dólares milagrosos en Chaco: “Pagaba todo una fundación”

INFOBAE AMÉRICA
Bogotá, sede de la Bienal

Bogotá, sede de la Bienal Internacional Arte y Ciudad

Israel destruyó el palacio presidencial de los rebeldes hutíes en Yemen

El lado desconocido de Borges: amores, desengaños y pasiones secretas

El renovado apoyo incondicional de Occidente a Ucrania frente al sangriento accionar de Rusia

Explosión en un centro comercial de Moscú: al menos un muerto y tres

TELESHOW
La emoción de Juana Viale

La emoción de Juana Viale al llegar a la meta de su primera media maratón: “Lo que lloré cuando llegué”

Benjamín Alfonso de En el barro habló de sus escenas de violencia con Valentina Zenere: “No sé si puedo hacer esto”

El conmovedor homenaje de Georgina Barbarossa a su marido en el día que hubiera cumplido años: “Te amamos siempre”

Juana Viale impactó con un vestido mini de efecto óptico, volados de seda y rombos: “Para levantar un poco”

Las divertidas vacaciones de Ángel de Brito en España rodeado del amor de sus fans