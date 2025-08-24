La complicada operación con drones para rescatar a una perra atrapada por días en un recipiente para bolas de queso

La perrita Dallas Cheddar fue localizada en un maizal mediante drones y salvada por un equipo de voluntarios y expertos, demostrando el poder de la tecnología y la colaboración comunitaria. (Facebook/Canine Rescue of Central PA)

Una perra callejera permaneció atrapado durante varios días con un recipiente de bolas de queso encajado en la cabeza, hasta que finalmente fue rescatado y bautizado como “Dallas Cheddar” en honor a uno de sus salvadores.

La perrita recibió este nombre en reconocimiento a Dallas Fuhrman, un operador voluntario de drones que participó activamente en su rescate en la zona de Dillsburg, Pensilvania, el miércoles 20 de agosto, según informó el Centro de Rescate Canino de Pennsylvania (Canine Rescue of Central PA) a través de una publicación en redes sociales, donde dieron a conocer la noticia.

Aunque la cachorra fue vista por primera vez el lunes 18 de agosto, los voluntarios no lograron encontrarla hasta que, en las primeras horas del miércoles, una cámara operada por el Servicio de Drones Nighthawk (Nighthawk Drone Services) la localizó en un campo de maíz.

Gracias a esta tecnología y al compromiso del equipo de rescate, la canina pudo ser salvada y ahora recibe atención adecuada para recuperarse de esta experiencia, que ha sensibilizado a muchas personas sobre la importancia del cuidado animal.

La colaboración entre voluntarios, expertos y la comunidad fue clave para superar los desafíos que presentó el rescate, demostrando cómo la combinación de innovación y dedicación puede marcar la diferencia en situaciones críticas.

Drones como aliados cruciales en el rescate animal

Los rescatistas consuelan a Dallas mientras la liberan del campo con el frasco aún en su cabeza; fue localizada en un maizal por el piloto de dron Dallas Fuhrman tras días de búsqueda intensa. (Facebook/Canine Rescue of Central PA)

En las imágenes compartidas en redes sociales, se observa a los rescatistas consolando a Dallas mientras intentaban sacarla del campo con el recipiente aún en su cabeza.

“Dallas por fin está a salvo. Después de dos días de una búsqueda intensa y emotiva, nos sentimos profundamente aliviados de anunciar que la perra que vimos vagando con un frasco de plástico adherido a la cabeza, finalmente fue rescatada y está recibiendo atención médica”, publicó el refugio en su cuenta de Facebook.

El equipo informó que un voluntario de Rescate Canino del Centro de Pensilvania (CRCPA) avistó a Dallas por primera vez la mañana del lunes. Inmediatamente, comenzaron una intensa búsqueda para rescatar a la perrita, contando con la ayuda de colaboradores locales.

A las 3 de la madrugada, el piloto del dron, Dallas Fuhrman, logró localizar a la cachorra en lo profundo de un maizal. La perrita estaba desorientada, exhausta y todavía luchaba con el frasco atrapado en su cabeza cuando continuó el rescate.

Atención médica urgente y llamado a la solidaridad para apoyar la recuperación de Dallas

Dallas recibe atención médica especializada tras ser rescatada en estado crítico, mientras el equipo de rescate agradece el apoyo solidario de la comunidad que hizo posible su salvación.(Facebook/Canine Rescue of Central PA)

Después de ser trasladada al Centro de Emergencias Veterinarias Shores, se confirmó que era una hembra, además informaron en entrevista para People que la canina presenta deshidratación severa, está infestada de garrapatas y se encuentra en una situación médica crítica.

Actualmente, recibe atención urgente mientras se esperan los resultados de sus análisis de sangre para evaluar su estado con mayor precisión.

El equipo de rescate hace un llamado a la comunidad para apoyar con los gastos médicos de Dallas, ya que la perrita requiere atención especializada para su recuperación. Además, añadieron que quienes deseen colaborar pueden realizar donaciones que ayudarán a cubrir los costos veterinarios y garantizar la atención necesaria para su bienestar.

El refugio aseguró que mantendrá informada a la creciente comunidad de seguidores sobre el estado de Dallas mientras se enfoca en su recuperación. Por ahora, señalan que la perrita no está disponible para adopción, ya que continúa bajo cuidados especializados.

La organización de rescate concluyó su última publicación con un agradecimiento a la comunidad a los internautas por la ayuda brindada: “El rescate de Dallas solo fue posible gracias a una comunidad solidaria que nunca perdió la esperanza. Desde los pilotos de drones y los equipos de búsqueda hasta todas las personas que compartieron su historia, muchísimas gracias a todos”.