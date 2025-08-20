Influencer de TikTok salva a gato atropellado en Ontario: el momento que marcó un antes y un después en la vida del felino

Fiona Begg encontró al gato gris herido tras ser atropellado y luchó por salvar su vida, mientras el equipo veterinario trabajaba contra reloj para estabilizarlo.(Tiktok/ @feeebegg)

Fiona Begg, influencer de TikTok, disfrutaba de un paseo matutino por una tranquila zona rural de Ontario cuando, de repente, su atención se desvió al encontrar un gato gris en el camino. Minutos después, el felino fue atropellado por un camión que transitaba por la zona, dejando una escena cargada de dolor y conmoción que marcó profundamente a la mujer.

La creadora de contenido relató en una entrevista con People lo ocurrido durante el rescate: “Corrí hacia la calle, detuve el tráfico y recogí al minino”, y agregó que una joven que presenció el accidente le indicó que había una clínica veterinaria cercana.

“Cuando llegué, el personal dejó todo de inmediato y lo trasladaron rápidamente a la parte trasera, donde le administraron analgésicos sin demora”, recuerda Begg. “El veterinario me advirtió que harían todo lo posible, pero que las probabilidades de sobrevivencia eran bajas”.

Desconsolada, regresó a su casa entre lágrimas, mientras su mente no dejaba de repasar lo ocurrido y la incertidumbre sobre el destino del michi la acompañaba.

El mensaje de voz que le devolvió las esperanzas de vida al minino

Días después del accidente, la influencer recibió un mensaje de voz de la clínica veterinaria, donde le notificaron que el gato había sobrevivido al atropello.

A pesar de su evidente mejoría, los veterinarios no lograron encontrar a su dueño, por lo que le consultaron a Begg si estaba dispuesta a adoptarlo, a lo cual ella accedió sin pensarlo.

Una semana después del traumático accidente, Begg y su hermana emprendieron un viaje de dos horas para recoger al animal y llevarlo a su nuevo hogar: “Desde que lo traje, ha estado durmiendo mucho mientras se recupera del trauma”, añadió.

Antes de llegar a casa, el minino fue sometido a análisis de sangre, recibió sus vacunas y fue castrado. Poco a poco comenzó a adaptarse a su nuevo hogar, sobre todo tras conocer a Link, el bóxer de la tiktoker, con quien rápidamente formó una estrecha amistad.

Protocolo para la recuperación dental del gato tras el accidente

La creadora de contenido decidió llamar al minino Lucky Chance, en honor a la extraordinaria segunda oportunidad que la vida le brindó tras el devastador accidente. Aunque su recuperación avanza favorablemente, aún enfrenta algunos desafíos, entre ellos una cirugía dental necesaria debido a la fractura de un diente ocasionada por el atropello.

Begg destacó que su prioridad ahora es ayudar al gato a recuperar peso, superar completamente el trauma y recobrar su confianza: “Quiero que se sienta seguro y que finalmente pueda descansar en un hogar lleno de cariño”.

La mujer compartió esta historia a través de un video en TikTok sobre su experiencia, el cual se volvió viral en pocos minutos y acumula más de 12,5 millones de visualizaciones, con el objetivo de inspirar y concientizar a la comunidad sobre la importancia de cuidar y apoyar a los animales en situación de vulnerabilidad.

“Creo que es nuestra responsabilidad proteger a todos los seres vivos. Muchas personas podrían haber asumido que el gato ya había fallecido o simplemente lo habrían abandonado en la calle, pero yo no podía hacerlo”, comenta. “Siempre he sentido una profunda sensibilidad y compromiso por el bienestar de los animales. Si alguien no puede ayudarse a sí mismo, existen muchos refugios y clínicas veterinarias a los que puede acudir”.

Begg también expresó su infinita gratitud hacia el personal veterinario que actuó con rapidez y compasión, así como hacia todas las personas que han mostrado cariño y apoyo a la historia de Lucky Chance, demostrando que la empatía y la solidaridad pueden transformar vidas y crear un impacto positivo en la sociedad.