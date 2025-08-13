Animales y Mascotas

¿Saldrías con tu mascota si fuera humana?; una de cada tres personas no lo dudaría, según encuesta

La tendencia viral de reimaginar con inteligencia artificial a los animales de compañía reveló el profundo apego emocional que existe entre generaciones y especies

Por Mariana Álvarez Torres

Guardar
Según la encuesta, la conexión
Según la encuesta, la conexión emocional con los animales de compañía supera incluso la confianza depositada en personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se trata de amor, compañía y lealtad, muchas personas no piensan en una pareja, sino en su mascota, lo que ejemplifica cómo el vínculo entre humanos y animales domésticos ha evolucionado de forma significativa en las últimas décadas, pasando a convertirse en una conexión emocional profunda donde los compañeros de cuatro patas ejercen un rol central en la vida cotidiana de sus cuidadores.

En este contexto, una encuesta realizada por MetLife Pet Insurance reveló nuevas dimensiones del apego afectivo entre humanos y animales, incluyendo la posibilidad, planteada inicialmente como una tendencia viral en redes sociales, de imaginar a las mascotas como seres humanos gracias a una imagen generada con Inteligencia Artificial (IA).

El estudio, que recopiló las respuestas de mil cuidadores de mascotas en Estados Unidos, reveló que uno de cada tres encuestados afirmó que saldría con su mascota si ésta fuera humana. La tendencia fue especialmente popular entre los millennials (34%) y la generación X/baby boomers (33%), mientras que la generación Z se mostró más reservada, con solo un 24% inclinándose por esa posibilidad.

En cuanto a especies, los dueños de perros (33%) y gatos (31%) estaban casi empatados, aunque las diferencias generacionales ofrecieron resultados llamativos: entre los baby boomers, los dueños de gatos eran significativamente más propensos (45%) que los de perros (29%) a considerar una cita con la versión humana de su mascota. Lo contrario sucedió con los millennials.

En contraste con la posibilidad romántica, muchos tutores proyectan relaciones amistosas. Casi nueve de cada 10 personas creían que se llevarían bien con su mascota si fuera humana, mientras que el 45% dijo que serían amigos cercanos y el 43% anticipó algunos roces, como sucede en cualquier relación humana.

Pero más allá del juego hipotético, la encuesta reveló que el vínculo emocional entre humanos y mascotas puede ser más fuerte que muchas relaciones interpersonales, pues más de un tercio de los encuestados afirmó confiar más en su mascota que en cualquier persona. Esta confianza fue aún más fuerte en la generación Z, con un total de 43% de los participantes.

Entre los datos más reveladores obtenidos con la encuesta, se encontró que el 77% de los encuestados consideró que su mascota le brinda mayor apoyo emocional que su pareja humana anterior, sugiriendo que las mascotas no solo ocupan un lugar especial en los hogares, sino también en las necesidades afectivas.

¿Una mascota podría enamorarse de su dueño?

Expertos señalan que los perros
Expertos señalan que los perros experimentan afecto, pero no amor complejo como los humanos.

Pero en contraste con las respuestas de los humanos, la cuestión del amor animal es demasiado compleja. Según Stanley Coren, profesor emérito de Psicología en la Universidad de British Columbia, citado en Los Ángeles Times, los perros tienen una capacidad emocional comparable a la de un niño de dos años. Esto les permite experimentar emociones básicas como alegría, miedo o enojo, pero no sentimientos más complejos como el orgullo o la culpa.

Sobre el amor, Coren aclara que en psicología se habla más de afecto que de amor propiamente dicho, ya que este último abarca diferentes significados; sin embargo, las conductas afectivas de los animales no pueden ser negadas. “Si un perro crece con otro y este muere, pasa por un proceso de pérdida similar al duelo humano”, explica el especialista.

Por su parte, Alexandra Horowitz, experta en cognición canina y autora del libro “En la mente de un perro” (Inside of a Dog), señala que los perros viven la experiencia del afecto, aunque carecen del lenguaje y la reflexión necesarios para conceptualizar el amor como lo hacemos los humanos. “Ellos muestran comportamientos que evidencian afecto, lo que nosotros podríamos considerar amor”, afirma.

Las mascotas como prioridad de vida

Los animales domésticos se convierten
Los animales domésticos se convierten en elementos fundamentales para el bienestar emocional, desplazando los vínculos interpersonales tradicionales.

Pero lo que sí es indiscutible, es que la influencia de las mascotas se extiende más allá del plano emocional. Según la misma encuesta, más de la mitad de los dueños (54%) ha cancelado planes para quedarse con su mascota, y un impresionante 87% aseguró que rechazaría el apartamento de sus sueños si no fuera apto para animales.

Más decisiones de vida están moldeadas por este vínculo, por ejemplo, el 46% planifica sus vacaciones pensando en las necesidades de su mascota, y el 42% elige hospedajes según su compatibilidad con animales. Algunos van aún más lejos, pues según lo recabado en la encuesta de MetLife Pet Insurance, el 6% terminó una relación amorosa por conflictos relacionados con su mascota, y el 5% ha rechazado ofertas laborales que no permitían su presencia o bienestar.

Sumado a ello, también hay un deseo creciente de que los empleadores incluyan a las mascotas en los beneficios laborales. Entre los encuestados, el 52% desearía tener licencia por duelo en caso de perder a su mascota; el 46% querría seguro para mascotas cubierto por la empresa; y el 43% aspiraría a un horario flexible o al teletrabajo para poder cuidarlas mejor.

De hecho, un 44% afirmó que renunciaría a una semana extra de vacaciones pagadas si su empleador ofreciera atención de emergencia para su mascota, demostrando cómo los “perrhijos” y “gathijos” influyen en decisiones emocionales, sociales y hasta económicas de gran relevancia.

Temas Relacionados

Inteligencia Artificialgatosperrosmascotasanimales

Últimas Noticias

Cómo influye la alimentación de los perros en el cambio climático

La elección de proteínas en la dieta de los canes puede aumentar la huella ecológica, especialmente cuando se basa en carne de res

Cómo influye la alimentación de

Por qué el caballo frisón es uno de los más caros del mundo: fuerza, elegancia y tradición

Con un linaje que se remonta al siglo XIII, esta raza originaria de los Países Bajos destaca por su imponente presencia, carácter equilibrado y alto valor en el mercado ecuestre

Por qué el caballo frisón

La historia detrás del Monumento al Mono en Sevilla, un integrante canino de la comunidad: “Hay amores que no se explican con palabras, se sienten”

La estatua, ubicada en el centro del municipio, fue impulsada por vecinos y comerciantes como muestra de gratitud hacia el animal

La historia detrás del Monumento

Matilda, la perra atropellada en Tailandia que venció a la muerte y hoy camina feliz en su nuevo hogar en Inglaterra

La canina logró volver a caminar gracias a la constancia en la fisioterapia, donde cada sesión representó un paso adelante en su rehabilitación

Matilda, la perra atropellada en

La cómica historia de dos familias de aves de distinta especie que se enfrentan por “la custodia” de un ganso bebé

El relato lleno de ternura, humor y rivalidad animal se viralizó, inspirando reflexiones sobre amor, resiliencia y vínculos más allá de la biología

La cómica historia de dos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Inclusión laboral en tecnología: el

Inclusión laboral en tecnología: el modelo que redefine oportunidades para personas con discapacidad

La primera foto de Claudio Contardi preso tras ser condenado por abusar sexualmente de Julieta Prandi

Gustavo Grobocopatel: “A Milei hay que apoyarlo, pero luego tenemos que elegir otra persona que nos guste más”

La inflación de julio fue de 1,9% y acumuló 36,6% en el último año

El Gobierno quiere aplacar la ofensiva de las provincias y presentó una propuesta para repartir fondos

INFOBAE AMÉRICA
El avance cósmico de la

El avance cósmico de la India: miles de millones de sueños y viajes a la Luna, Marte y Venus

Brasil lanzó un plan de ayuda para mitigar el impacto de los aranceles de Donald Trump

Sospechan que el mayor incendio en décadas en Francia fue provocado

Mediterráneo bajo alerta: científicos advierten que la región enfrentará sequías y lluvias extremas en las próximas décadas

Cuáles son los 8 hábitos cotidianos que limitan el desarrollo cognitivo, según especialistas

TELESHOW
La historia de Julieta Prandi

La historia de Julieta Prandi y Claudio Contardi: de un casamiento de ensueño a un calvario que terminó en prisión

Mica Tinelli confirmó su separación de Licha López: “Nos venía pesando”

El festejo íntimo de cumpleaños de la hija de Vanina Escudero y Álvaro Navia que selló la reconciliación con Silvina

Así se enteró Julieta Prandi de la sentencia a Claudio Contardi: “¿Cómo que la acaban de leer?"

Los días de Oriana Sabatini entre Italia y Buenos Aires: la pasión por su trabajo, amigos y sus lecturas preferidas