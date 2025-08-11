Animales y Mascotas

La emotiva historia de Napoleón, el “oso” que salvó la vida de su mamá humana durante la depresión prenatal

Cuando ella pensó en saltar de un acantilado, su fiel y protectora mascota la alejó de la orilla hasta llevarla a un lugar seguro

Por Mariana Álvarez Torres

Usualmente confundido con un oso, Napoleón se convirtió en el principal apoyo emocional de Ale frente a la depresión durante el embarazo. (IG: @thecuriousnook/The Dodo)

Desde su hogar en una pequeña granja urbana llamada El Curioso Rincón (The Curious Nook), Ale, quien decidió no compartir su nombre completo, está acostumbrada a que los transeúntes se detengan en seco al ver al “oso” que reposa en su jardín.

“¡Señora, tiene un oso en el patio trasero!”, le gritan desde los autos, preocupados, según una entrevista para The Dodo For Animal People, una plataforma con enfoque emocional hacia el cuidado y la defensa de los animales. Pero Ale no se alarma. Ese “oso” es Napoleón, su perro de raza Terranova, un gigante amable de pelaje oscuro y corazón tan grande como él.

Aunque la mayoría definitivamente lo ha visto al pasar, lo que casi todos desconocen es que él no solo es un compañero invaluable de su día a día, es también el héroe que le salvó la vida durante su embarazo, uno de los momentos más difíciles para ella, cuando luchaba en silencio contra una profunda depresión prenatal.

Una conexión que salvó una vida

Ella compartió su experiencia en redes sociales para visibilizar la depresión prenatal y la importancia del apoyo. (IG: @thecuriousnook)

Ale adoptó a Napoleón cuando el lomito apenas tenía nueve semanas de vida, desde entonces, han sido inseparables. Pero su vínculo se volvió aún más fuerte durante su embarazo, una etapa que para ella no fue de ilusión ni alegría, sino de angustia y oscuridad.

Mientras su entorno celebraba la llegada del bebé, Ale se sentía cada vez más desconectada, describe. Su cuerpo reaccionaba con una sensibilidad extrema a olores, comidas, productos de cuidado personal, y su mente empezó a hundirse en pensamientos sombríos. Las recomendaciones médicas como “A las 12 semanas te sentirás mejor, a las 20 ya habrá pasado” no se cumplían. Por el contrario, la situación se agravaba.

En medio de esta tormenta emocional, su compañero peludo de cuatro patas fue su refugio. De hecho, en una de sus caminatas por los acantilados cercanos, cuando Ale se encontraba particularmente vulnerable, ocurrió algo extraordinario.

“Tenía pensamientos muy oscuros y no podía salir de ellos”, relató para The Dodo. “Un día, me acerqué demasiado al borde del precipicio. Napoleón me jaló del brazo hacia atrás, hasta un banco donde siempre descansábamos, y apoyó su cabeza en mi regazo. Me quedé ahí sentada, acariciándolo, y lloré”.

Ese gesto marcó un antes y un después. Hasta el día de hoy, Ale es capaz de reconocer que en ese entonces atravesaba por un periodo demasiado desollador, y que gracias a Napoleón seguía viva.

La lucha interna

Cuando su cuidadora intentó quitarse la vida, el perro tiró de ella hasta llevarla a un lugar seguro. (IG: @thecuriousnook)

En su cuenta de Instagram @thecuriousnoo, Ale ha compartido abiertamente lo complejo que fue su embarazo. “Mi mente era un lugar oscuro y el único a quien dejaba entrar era a mi perro”, escribió. Sentía que el océano la llamaba, tentándola con un final, pero Napoleón siempre estuvo ahí para rescatarla, una y otra vez.

Incluso cuando finalmente comenzó a conectar con su embarazo, alrededor de la semana 32, su mente no le daba tregua. “No te encariñes demasiado, el bebé no sobrevivirá”, le susurraba su ansiedad mientras doblaba la ropa del infante y preparaba su llegada.

El parto fue otro momento de miedo, pues Ale temía perder a su hijo en el mismo instante en que naciera. “En cuanto salió y lo saqué del agua, no dejaba de pensar: ‘¡Por favor, respira!’”. Y cuando escuchó su primer llanto, por fin pudo respirar también ella. “Todo fue una mierda”, confiesa.

Un guardián de la nueva vida

El perro Terranova asumió el rol de protector también para el hijo de Ale tras el nacimiento. (IG: @thecuriousnook)

Hoy, tres años después, Ale se encuentra mucho mejor. Su hijo crece sano y feliz, y Napoleón ha asumido el rol de protector también para él. “Cuando el bebé lloraba por la noche, salía inmediatamente y casi parecía decir: ‘¿¡Qué le pasa a mi bebé!?’”, recuerda Ale para The Dodo, sonriendo.

Para la mujer, compartir su historia fue un acto de valentía. “Mi mayor arrepentimiento fue ocultárselo a las personas que me quieren y me apoyan”, admite. Ahora, su mensaje es contundente, publicado en su red social: “si alguna vez has luchado contra la depresión, no estás solo. El mundo es mejor contigo”.

Y mientras tanto, en el jardín de The Curious Nook, Napoleón sigue acostado como si fuera un oso de peluche gigante. Pero en el corazón de Ale, él es mucho más que un perro, es un ángel con forma de Terranova.

