La conmovedora historia del pitbull que salvó la vida de sus cuidadores tras caer inconscientes

El pitbull héroe de Pittsburgh salvó a sus dueños inconscientes guiando a un transeúnte hasta ellos. (FB: Ellgene Thynes)

La semana pasada, en Pittsburgh, al oeste de Pensilvania, una situación de emergencia que podría haber pasado desapercibida terminó convirtiéndose en una historia de heroísmo canino y solidaridad humana. Gary Thynes, un residente local, se encontraba en el parque jugando con su propio perro cuando notó la presencia de un pitbull solitario, con la correa arrastrando detrás de él.

Preocupado por la seguridad del animal y la posibilidad de que fuera atropellado en la transitada avenida, Thynes intentó acercarse al perro, sin embargo, el pitbull parecía tener otros planes. Según relató el joven en una publicación de Facebook, el can ladraba, se alejaba unos pasos y luego regresaba, como si quisiera guiarlo a algún lugar.

“Este perro quería que lo siguiera”, escribió Thynes en su relato. Y eso fue exactamente lo que hizo.

Un urgente llamado de auxilio

El pitbull guio al hombre hasta un campamento improvisado oculto de la vista de las personas. (Captura de pantalla/WTAE)

A medida que avanzaban, una joven que pasaba en su automóvil se detuvo para ayudar a Thynes a alcanzar al perro, no obstante, aunque intentaron sujetar la correa varias veces, el animal continuaba alejándose, pero sin perderlos de vista. Finalmente, el pitbull los condujo por un sendero apartado, detrás de unas vías del tren, hasta un improvisado campamento de tiendas.

Según la información reportada en el portal web de la cadena CNN, fue allí donde Thynes encontró una escena alarmante: un hombre yacía inconsciente sobre un sofá rojo. Al girarse, descubrió también las piernas de una mujer saliendo de una tienda cercana. “Intenté sacudirlas y tampoco respondía”, relató más tarde al medio WTAE, filial local de CNN.

Thynes no dudó en llamar al 911. “Sé lo rápido que hay que reaccionar para salvarle la vida a alguien. Así que, lo primero que pensé fue: llamar de inmediato. Llamar a la policía. Que alguien vaya lo más rápido posible”, expresó para el medio citado.

Según informó el Departamento de Seguridad Pública de Pittsburgh, ambos individuos fueron trasladados al hospital en estado inconsciente el 29 de julio.

Las autoridades elogiaron la rápida intervención del hombre y de quienes ayudaron, así como la valentía del perro. Sin embargo, lo que hace esta historia aún más significativa es el propio contexto personal de Gary Thynes.

En su publicación en Facebook, compartió que lleva 16 meses en recuperación por adicción a la heroína. Esa experiencia, dijo, le permitió reconocer la gravedad de la situación y reaccionar rápidamente.

Un acto de amor recíproco

Thynes decidió cuidar al animal hasta que sus cuidadores sean dados de alta y puedan reunirse con él. (Captura de pantalla/WTAE)

Luego de que la ambulancia se retirara, la atención volvió al pitbull. Según lo detallado por los medios locales, resultó que la mujer del automóvil reconoció al perro y a los implicados en el incidente, y confirmó que el cánido pertenecía a la pareja trasladada al hospital.

Ella le prometió a Thynes que iría a visitarlos al día siguiente. Sin embargo, cuando llegaron los agentes de control animal, anunciaron que debían llevar al perro a un refugio fuera de la ciudad. Preocupado por el bienestar del valiente lomito y la posibilidad de que sus dueños no pudieran recuperarlo más adelante, él se ofreció a cuidarlo temporalmente.

“Es un cachorrito muy perseverante. Es increíble, y sin duda salvó algunas vidas ayer”, escribió en su publicación.

Desde entonces, el pitbull se encuentra bajo el cuidado de Thynes, quien notó que el perro está desnutrido y sufre una posible infección ocular. Comprometido con su bienestar, aseguró que hará todo lo posible para ayudarlo.

“Como alguien que se está recuperando de la adicción a la heroína, sé lo importante que puede ser el amor incondicional de tu perro y cuánto amor te tiene, incluso en tu peor momento. Así que es un honor para mí cuidar de este perro hasta que sus humanos se recuperen lo suficiente como para reunirse con un perro que los ama mucho”, concluyó Thynes en Facebook.