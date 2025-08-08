Animales y Mascotas

Una perra abandonada nunca pensó que la vida le tenía preparada esta sorpresa

La canina demostró ser mucho más que una mascota, participando en momentos importantes, como el día de la boda de sus dueños, donde fue ella quien llevó los anillos al altar, ganándose las miradas y corazones de todos los invitados

Por Luis Mote

Guardar
Una perrita que aullaba desconsolada fue rescatada por Vanessa, una arquitecta que se encontraba en su espacio de trabajo, en medio del ruido y polvo de una obra, entre montones de concreto y ladrillos. (Tiktok/@varproyectos)

Una perrita que aullaba desconsolada fue rescatada por Vanessa, una arquitecta que se encontraba en su espacio de trabajo, en medio del ruido y polvo de una obra en Torreón, México, entre montones de concreto y ladrillos.

La perrita estaba sola y asustada. No podía dejarla ahí, su mirada gritaba pidiendo ayuda, tocó mi alma “,” relató la especialista en diseño arquitectónico a través de su cuenta de TikTok @varproyectos, donde dio a conocer la historia de la canina, visiblemente conmovida.

Al concluir su jornada, la perrita la acompañó hasta su auto, como si suplicara no volver a ser abandonada, relató Vanessa en su publicación.

Desde ese día, junto a su pareja, decidieron adoptar a la perrita, a quien llamaron Leia. Lo que comenzó como una historia de rescate se convirtió en un episodio de amor y transformación, donde la canina encontró un hogar lleno de cariño y cuidados que nunca antes había conocido.

La transformación de Leía

Leia, la perrita rescatada, ahora
Leia, la perrita rescatada, ahora es parte fundamental de su nueva familia y compañeros de trabajo. Con su uniforme de arquitecta, acompaña cada día a Vanessa, llevando alegría y ternura donde quiera que va.(Tiktok/@varproyectos)

La perrita recibió cuidados y cariño constantes, experiencias que hasta entonces le eran desconocidas. Su nueva familia le ofreció todo lo necesario para sanar, sentirse segura y descubrir la verdadera felicidad.

“Ella no solo encontró un hogar, encontró una familia que la ama sin condiciones,” expresa Raymundo, su nuevo dueño. La perrita rápidamente se volvió una parte fundamental de la vida de la pareja, contagiando alegría y ternura en cada rincón.

Con el tiempo, Leia demostró ser mucho más que una mascota, participando en momentos importantes, como el día de la boda de sus dueños, donde fue ella quien llevó los anillos al altar, ganándose las miradas y corazones de todos los invitados.

La perrita acompaña a su dueña todos los días al trabajo y ya cuenta con su propio uniforme de arquitecta, que incluye casco amarillo y chaleco naranja, reflejando así el cariño que se ha ganado por parte no solo de su cuidadora, sino también de sus compañeros en el equipo.

La comunidad responde con admiración a la perrita

La historia de Leia, la
La historia de Leia, la perrita rescatada, conmovió a cientos de personas en redes sociales, quienes reconocieron el valor de la compasión y el compromiso que transforman vidas. Un ejemplo de esperanza y superación gracias al amor incondicional. (Tiktok/@varproyectos)

La historia del rescate generó una profunda respuesta entre los usuarios de las redes sociales, quienes expresaron su admiración y agradecimiento con comentarios como: “Lloré, qué hermoso es que existan personas tan lindas que ayuden a los animalitos, ellos son angelitos que no pueden hablar.” o “Gracias por el video, ojalá más personas se animen a rescatar y adoptar.”

Varios internautas destacaron la importancia de crear conciencia: “Excelente, final que ellos se merecen,” y “Gracias a esos dos maravillosos que le dieron amor y cuidados a esta preciosa perrita”, resaltando la nobleza de la pareja con mensajes como este: “Señorita, tiene un gran corazón, que Dios la bendiga por darle tanto amor a este angelito.”

Este caso es un recordatorio vivo del poder transformador del amor y la empatía, ya que a partir de un encuentro fortuito y un acto de compasión, una pequeña perrita abandonada pasó de la soledad y el miedo a convertirse en un símbolo de esperanza y superación.

Impacto positivo de adoptar un perro

Un perro adoptado recibe cariño
Un perro adoptado recibe cariño y cuidados en un hogar que le ofrece seguridad, salud y un espacio para adaptarse y sanar tras vivir en las calles. La adopción consciente transforma vidas y promueve el bienestar animal.(Tiktok/@varproyectos)

En México, la realidad de los perros callejeros es alarmante, con aproximadamente 28 millones de caninos, de los cuales el 70% vive en las calles, según datos de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE).

Esta situación representa un reto de salud pública, ya que los perros sin hogar pueden padecer enfermedades, sufrir malnutrición y comportarse de manera agresiva debido al estrés y la desprotección. Por ello, es fundamental promover una adopción responsable y consciente que considere el compromiso real que implica traer un perro a casa.

Adoptar un perro va más allá de simplemente llevarlo a un nuevo hogar; significa asumir una responsabilidad constante que requiere tiempo, recursos económicos y dedicación.

Ylenia Márquez Peña, académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, menciona que la adopción ofrece a los seres humanos la oportunidad de recibir el amor incondicional que solo un perro puede brindar y de aprender valiosas lecciones sobre la vida, el cuidado y el acompañamiento en las etapas difíciles, incluyendo la vejez y la enfermedad. De esta forma, los perros adoptados son verdaderos maestros que enseñan sensibilidad, empatía y responsabilidad.

Sin embargo, antes de tomar la decisión de adoptar, la UNAM menciona que es crucial reflexionar sobre factores como el espacio disponible en el hogar, la situación económica, el nivel de actividad del perro y posibles enfermedades o comportamientos que puedan requerir atención especial.

Finalmente, para que el perro adoptado se integre de manera saludable a su nuevo entorno, es importante brindarle un lugar adecuado con acceso a agua y comida, protegerlo del clima y respetar su tiempo de adaptación, que puede durar hasta dos semanas.

Temas Relacionados

PerrosAbandono AnimalMéxicoAnimalesMascotas

Últimas Noticias

La vorágine y otras 9 series en HBO Max Colombia para ver el fin de semana

Desde comedias y dramas hasta animaciones y realities, las producciones más populares que han capturado la atención de los usuarios

La vorágine y otras 9

Cómo es el caballo árabe y la razón por la que la Reina Isabel II lo introdujo a España

Con una estructura elegante y un cuerpo fuerte, el caballo árabe es conocido por su resistencia excepcional y su adaptabilidad a climas extremos, lo que lo convierte en una raza única en el mundo ecuestre

Cómo es el caballo árabe

Paleontólogos de la Universidad de Chile descubren en la Patagonia un mamífero de la era de los dinosaurios hasta ahora desconocido

Las características dentales de Yeutherium pressor son fundamentales para comprender la evolución de estos animales en esa era, así como para entender sus hábitos alimenticios y la manera en que procesaban su alimento

Paleontólogos de la Universidad de

La historia de la “Señora Meyer”, una caimán de dos metros que vive en la piscina de una familia alemana

Este reptil americano de gran tamaño que ha sido parte de su vida durante décadas, recibiendo cuidados especiales y supervisión constante

La historia de la “Señora

¿Tu perro pertenece a una de estas razas? Podría ser más propenso a sufrir alergias alimentarias

Generalmente, estas reacciones inmunológicas se deben a ingredientes comunes, por lo que es recomendable obtener un diagnóstico profesional y control dietético personalizado

¿Tu perro pertenece a una
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dos grandes fusiones en la

Dos grandes fusiones en la industria automotriz global podrían traer nuevos modelos a la Argentina

¿Un caballo que resolvía operaciones matemáticas? El caso que desafió a la ciencia en el siglo XX

Competencia de monedas: cómo funcionarán los cheques electrónicos en dólares que aprobó el BCRA

Accidente fatal en Once: un colectivo atropelló y mató a un ciclista de 28 años

Contrabando millonario a cielo abierto: 11 detenidos por operar un “puerto” ilegal en Salta

INFOBAE AMÉRICA
Hernán Cattáneo reveló cuáles son

Hernán Cattáneo reveló cuáles son sus 10 discos favoritos

No tiene pulmones ni branquias: el animal que no necesita oxígeno para vivir

Volodímir Zelensky exigió participar en las negociaciones entre Donald Trump y Vladímir Putin sobre el fin de la guerra

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas convocó una reunión de urgencia este sábado por los planes de Israel sobre la ciudad de Gaza

Estados Unidos confirmó que “no tiene planes” de reconocer a Palestina como Estado

TELESHOW
Julieta Prandi habló luego del

Julieta Prandi habló luego del juicio contra su ex: “Lloré desde las tripas después de años de tanto dolor”

Las postales de Cande Vetrano junto a Andrés Gil y su hijo en Nueva York: “Cerrando los 33 años”

Julieta Prandi se descompensó al finalizar la última audiencia del juicio a su exmarido por violación

Ana Paula Dutil, la ex de Emanuel Ortega, respaldó a Julieta Prandi en medio del juicio: “Somos familia”

Marcos Ginocchio recibió su diploma de abogado: a quién se lo dedicó y los saludos de los ex Gran Hermano