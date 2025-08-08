Una perra abandonada nunca pensó que la vida le tenía preparada esta sorpresa

Una perrita que aullaba desconsolada fue rescatada por Vanessa, una arquitecta que se encontraba en su espacio de trabajo, en medio del ruido y polvo de una obra, entre montones de concreto y ladrillos. (Tiktok/@varproyectos)

Una perrita que aullaba desconsolada fue rescatada por Vanessa, una arquitecta que se encontraba en su espacio de trabajo, en medio del ruido y polvo de una obra en Torreón, México, entre montones de concreto y ladrillos.

La perrita estaba sola y asustada. No podía dejarla ahí, su mirada gritaba pidiendo ayuda, tocó mi alma “,” relató la especialista en diseño arquitectónico a través de su cuenta de TikTok @varproyectos, donde dio a conocer la historia de la canina, visiblemente conmovida.

Al concluir su jornada, la perrita la acompañó hasta su auto, como si suplicara no volver a ser abandonada, relató Vanessa en su publicación.

Desde ese día, junto a su pareja, decidieron adoptar a la perrita, a quien llamaron Leia. Lo que comenzó como una historia de rescate se convirtió en un episodio de amor y transformación, donde la canina encontró un hogar lleno de cariño y cuidados que nunca antes había conocido.

La transformación de Leía

La perrita recibió cuidados y cariño constantes, experiencias que hasta entonces le eran desconocidas. Su nueva familia le ofreció todo lo necesario para sanar, sentirse segura y descubrir la verdadera felicidad.

“Ella no solo encontró un hogar, encontró una familia que la ama sin condiciones,” expresa Raymundo, su nuevo dueño. La perrita rápidamente se volvió una parte fundamental de la vida de la pareja, contagiando alegría y ternura en cada rincón.

Con el tiempo, Leia demostró ser mucho más que una mascota, participando en momentos importantes, como el día de la boda de sus dueños, donde fue ella quien llevó los anillos al altar, ganándose las miradas y corazones de todos los invitados.

La perrita acompaña a su dueña todos los días al trabajo y ya cuenta con su propio uniforme de arquitecta, que incluye casco amarillo y chaleco naranja, reflejando así el cariño que se ha ganado por parte no solo de su cuidadora, sino también de sus compañeros en el equipo.

La comunidad responde con admiración a la perrita

La historia del rescate generó una profunda respuesta entre los usuarios de las redes sociales, quienes expresaron su admiración y agradecimiento con comentarios como: “Lloré, qué hermoso es que existan personas tan lindas que ayuden a los animalitos, ellos son angelitos que no pueden hablar.” o “Gracias por el video, ojalá más personas se animen a rescatar y adoptar.”

Varios internautas destacaron la importancia de crear conciencia: “Excelente, final que ellos se merecen,” y “Gracias a esos dos maravillosos que le dieron amor y cuidados a esta preciosa perrita”, resaltando la nobleza de la pareja con mensajes como este: “Señorita, tiene un gran corazón, que Dios la bendiga por darle tanto amor a este angelito.”

Este caso es un recordatorio vivo del poder transformador del amor y la empatía, ya que a partir de un encuentro fortuito y un acto de compasión, una pequeña perrita abandonada pasó de la soledad y el miedo a convertirse en un símbolo de esperanza y superación.

Impacto positivo de adoptar un perro

En México, la realidad de los perros callejeros es alarmante, con aproximadamente 28 millones de caninos, de los cuales el 70% vive en las calles, según datos de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE).

Esta situación representa un reto de salud pública, ya que los perros sin hogar pueden padecer enfermedades, sufrir malnutrición y comportarse de manera agresiva debido al estrés y la desprotección. Por ello, es fundamental promover una adopción responsable y consciente que considere el compromiso real que implica traer un perro a casa.

Adoptar un perro va más allá de simplemente llevarlo a un nuevo hogar; significa asumir una responsabilidad constante que requiere tiempo, recursos económicos y dedicación.

Ylenia Márquez Peña, académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, menciona que la adopción ofrece a los seres humanos la oportunidad de recibir el amor incondicional que solo un perro puede brindar y de aprender valiosas lecciones sobre la vida, el cuidado y el acompañamiento en las etapas difíciles, incluyendo la vejez y la enfermedad. De esta forma, los perros adoptados son verdaderos maestros que enseñan sensibilidad, empatía y responsabilidad.

Sin embargo, antes de tomar la decisión de adoptar, la UNAM menciona que es crucial reflexionar sobre factores como el espacio disponible en el hogar, la situación económica, el nivel de actividad del perro y posibles enfermedades o comportamientos que puedan requerir atención especial.

Finalmente, para que el perro adoptado se integre de manera saludable a su nuevo entorno, es importante brindarle un lugar adecuado con acceso a agua y comida, protegerlo del clima y respetar su tiempo de adaptación, que puede durar hasta dos semanas.