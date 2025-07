Any, la valerosa lomirepartidora del refugio Garritas Guerreras, dejó un legado imborrable de cariño y lucha por el bienestar animal; su espíritu y liderazgo vivirán siempre en quienes la amaron. (Instagram @garritas_guerreras)

Una perrita llamada Any que desempeñaba el noble papel de repartidora de comida en un refugio canino falleció esta semana.

La canina se convirtió en un símbolo de amor y esperanza, reconocida por su incansable labor ayudando al albergue, distribuyendo comida y promoviendo la conciencia sobre la protección animal.

La noticia de su fallecimiento fue anunciada por Garritas Guerreras, el refugio donde residía, a través de su cuenta oficial de Instagram @garritas_guerreras, donde expresaron su pesar por la pérdida de esta entrañable compañera.

Con su espíritu alegre y enérgico, y un liderazgo innato entre sus compañeras caninas, Any conquistó el cariño de todos: “Será siempre recordada como una verdadera guerrera que dejó una huella imborrable en el corazón de quienes tuvieron la fortuna de conocerla y amarla,” expresó el albergue en su mensaje.

Un legado de amor y fortaleza que seguirá vivo

Any, la carismática lomirepartidora del refugio, con su casco y mochila “Doggie Eats”, símbolo de esperanza y solidaridad que nunca fue sometida a maltrato ni esfuerzos reales.(Instagram @garritas_guerreras)

Desde el primer día, el equipo del centro de protección animal entregó todos sus esfuerzos en cuidar a Any: “Cada decisión, cada esfuerzo, cada noche de desvelo fue siempre pensando en su bienestar. Aunque el dolor es profundo, sabíamos que no permitiríamos que sufriera. Amar también es tener la valentía de dejar ir cuando ya diste todo y no quedan más batallas por luchar,” añadió la cuenta del albergue en su cuenta de Instagram.

El refugio aprovechó el espacio para agradecer todo el amor, apoyo, mensajes y oraciones recibidos por parte de la gente: “Todo lo que haga Garritas Guerreras de ahora en adelante será en su memoria. Su historia, su fortaleza, su ternura y su forma de resistir nos guiarán siempre. Prometemos honrar cada día todo lo que hizo por este lugar, sus hermanos de manada y por nosotras,” concluyeron.

El legado de Any, según menciona Garritas Guerreras, perdurará por siempre y motivará al albergue a seguir luchando, manteniendo vivo su nombre en cada vida que logren rescatar.

Any se convirtió en mucho más que una perrita, su “trabajo” como lomirepartidora tuvo un propósito fundamental: apoyar y sostener a los más de 160 animales que habitan el albergue.

A través de esta entrañable figura, Garritas Guerreras alentaba a la comunidad a sumarse al comercio local y a contribuir con la causa con mensajes como: “Amigos, ya está la lomirepartidora sacando la casta por los 160 peludos que habitan en el lugar.. Tenemos hamburguesas veganas, papitas y agua de betabel con limoncito... Apoyen al comercio local”.

Las fotografías de la perrita, luciendo su casco y la emblemática mochila “Doggie Eats” mientras cumplía con sus “obligaciones” diarias, se volvieron virales hace ya algunos años. Su ternura y carisma conquistaron el corazón de cientos de personas, quienes se enamoraron de su especial labor y su encantadora personalidad.

No obstante, la popularidad de Any también trajo críticas infundadas. Algunas personas condenaron al refugio de “explotar” a la perrita al hacerla “trabajar” como repartidora.

Frente a estas acusaciones, Garritas Guerreras aclaró con firmeza que Any nunca realizó tareas de carga ni fue sometida a algún tipo de maltrato: “Tristemente hemos recibido amenazas y mensajes de enojo, creyendo que nosotros explotamos al animal y la ponemos a trabajar de manera real. Queremos dejar claro que ella no trabaja ni la obligamos a cargar o lastimar,” señalaron en sus redes sociales.

Reacción de la comunidad ante el fallecimiento de la perrita

Internautas y seguidores expresan su cariño y tristeza por la partida de la lomita, recordándola como un ícono de esperanza y fuerza que dejó una huella imborrable en el refugio. (Garritas Guerreras)

La noticia de la partida de Any conmovió profundamente a cientos de personas en redes sociales. Los internautas expresaron sus mensajes de apoyo, tristeza y gratitud por la huella imborrable que dejó.

Los usuarios inundaron la publicación con mensajes de cariño y despedida para Any con comentarios como: “Descansa en paz preciosa”, “Chiquita, la vamos a extrañar mucho, fue un ícono aquí”, y “Gracias por regalarnos tus bellas historias”, confirmando el impacto duradero que la perrita dejó en quienes la conocieron y siguieron su labor.

Los mensajes de consuelo se entrelazaron con anécdotas y recuerdos afectuosos, evidenciando el profundo vínculo que la comunidad desarrolló con esta lomita excepcional