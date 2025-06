Perdió su trabajo, pero lo que más le dolió fue despedirse del perro que lo acompañó por 11 años: “Lo voy a extrañar”

Víctor Díaz se volvió viral tras romper en llanto al despedirse de su perro.(Instagram/@victor_diaz_29)

Víctor Díaz, un peón rural paraguayo que trabajaba en una estancia de San Vicente, Buenos Aires, fue despedido de manera inesperada después de más de 11 años de servicio. La noticia se viralizó el fin de semana pasado, luego de que Víctor compartiera una emotiva grabación por medio de su cuenta de instagram (@victor_diaz_29) en la que, entre lágrimas, se despide de su perro de trabajo, su compañero fiel durante todo ese tiempo.

En el video, grabado por él mismo, el peón aparece caminando por el campo con notable tristeza, mientras su perro va detrás de él sin entender lo que estaba pasando.

“Pobrecito, me sigue, piensa que voy a trabajar todavía”, dice con la voz quebrada. Al final del clip, Díaz trata de calmarse y se dirige al can: “Tranqui nomás, tranqui, vamos a encontrar algo mejor”. El clip no tardó en circular por las redes sociales, generando una gran ola de apoyo entre los usuarios.

Apoyo en redes sociales

Víctor Díaz publicó un video aclarando la situación. (Instagram/@victor_diaz_29)

En una publicación posterior, Víctor detalló que su jefe le informó del despido el viernes pasado, sin previo aviso. Aunque Díaz intentó pedir una reconsideración, no obtuvo una respuesta favorable por parte de su jefe.

Ante la viralización de su historia, agradeció las muestras de solidaridad recibidas por parte de los internautas. Además, su amigo Alfonso César compartió por medio de instagram que el trabajador está recibiendo asesoramiento legal para intentar llegar a un acuerdo con su patrón y obtener una indemnización justa.

Este caso resalta una problemática común en el ámbito rural, donde muchos trabajadores se enfrentan a condiciones laborales precarias y despidos injustificados. Además, destaca el vínculo que muchos empleados tienen con los animales que los acompañan en su jornada, destacando el papel crucial que estos juegan no solo como compañeros de trabajo, sino también como fuente de apoyo emocional.

¿Mascotas en el trabajo?, estos son algunos beneficios

Tener animales de compañía en el entorno laboral no solo mejora el bienestar emocional, sino que también puede aumentar la productividad y fomentar un ambiente más positivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cada vez más empresas permiten que sus empleados lleven a sus mascotas al trabajo, una práctica que se ha vuelto popular por los beneficios que ofrece. Algunas organizaciones lo han incorporado como parte de su cultura, siempre bajo ciertas reglas de higiene y convivencia. Otras, en cambio, lo prohíben por motivos de seguridad, normativas sanitarias o por considerar a quienes tienen alergias o miedo a los animales.

Tener animales de compañía en el entorno laboral no solo mejora el bienestar emocional, sino que también puede aumentar la productividad y fomentar un ambiente más positivo. A continuación, exploramos algunos de los beneficios clave de esta práctica

1. Reducción del estrés

Acariciar a un perro o gato durante solo diez minutos puede tener un efecto notablemente positivo en los niveles de estrés. Investigaciones de la Universidad Estatal de Washington han demostrado que la interacción con mascotas reduce los niveles de cortisol, la hormona asociada al estrés. Un ambiente menos estresante se traduce en empleados más saludables, con menores riesgos de enfermedades relacionadas con el estrés y una mejor capacidad de concentración en las tareas laborales.

2. Mayor satisfacción laboral

Un estudio realizado en la Universidad de Lincoln mostró que los empleados que pueden llevar a sus perros al trabajo tienen un 22% más de satisfacción con sus condiciones laborales. Esto sugiere que la presencia de mascotas puede aumentar la felicidad y el compromiso de los trabajadores. Empresas como Nestlé, que permiten a sus empleados llevar a sus perros desde 2015, han comprobado cómo esta práctica mejora la experiencia laboral y la lealtad a la empresa.

3. Fomento de la colaboración e inclusividad

Aunque a primera vista las mascotas pueden parecer una distracción, estudios demuestran lo contrario. Investigadores del University College London y la Universidad Nacional de Singapur han encontrado que los lugares de trabajo que permiten mascotas mejoran la comunicación y la colaboración entre empleados. Además, los animales pueden ser un factor clave para fomentar un entorno más inclusivo, ayudando a aquellos con problemas de salud mental o discapacidades a sentirse más cómodos y conectados con sus compañeros.

4. Un ambiente de trabajo más feliz

Las interacciones con mascotas en el trabajo no solo reducen el estrés, sino que también aumentan la felicidad general. Investigaciones de Manhattanville College en Nueva York revelan que los animales de compañía pueden mejorar el bienestar emocional de los empleados al elevar los niveles de dopamina, serotonina y oxitocina en el cerebro. Estas sustancias químicas son responsables de la sensación de bienestar y felicidad, creando un entorno laboral más positivo y motivador.

5. Expresión personal en el trabajo

Los animales domésticos también permiten a los empleados expresar su personalidad en el entorno laboral. Un estudio realizado en Kentucky reveló que los empleados que llevan a sus mascotas a la oficina tienden a ser más expresivos y creativos. Las mascotas actúan como símbolos empáticos que permiten a los trabajadores compartir aspectos personales de sí mismos, lo que fomenta la creatividad y mejora la dinámica dentro del equipo.