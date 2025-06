Una larga serpiente ahuyenta a decenas de turistas que disfrutaban en las cataratas Kempty, en India

Una larga serpiente de repente entró a la piscina donde se encontraban decenas de turistas y los alejó del lugar. Crédito: —(Instagram, @littledehradunstories)

Lo que parecía ser un momento tranquilo y recreativo común en las cataratas Kempty, en la India, se transformó en un episodio de caos y desconcierto luego de que una serpiente se deslizara entre un grupo de bañistas. El incidente, registrado en video y compartido en redes sociales, se volvió rápidamente viral, generando miles de reacciones en línea y renovando el debate sobre la masificación del turismo en zonas naturales.

En el video, que fue difundido el pasado 14 de junio por la cuenta de Instagram @littledehradunstories, se muestra cómo decenas de personas disfrutaban del agua cuando comenzaron a escucharse gritos de pánico. En las imágenes, se puede observar a una víbora moviéndose con rapidez por las aguas poco profundas, mientras los turistas intentan salir del charco en medio de la confusión. Aunque la situación generó alarma, no se reportaron personas heridas.

La grabación superó las 800 mil visualizaciones y provocó una avalancha de comentarios que variaron entre el humor, la crítica y la reflexión. Mientras algunos usuarios bromearon sobre la presencia del reptil, otros señalaron el impacto del turismo masivo en espacios naturales como las cataratas Kempty, uno de los principales atractivos turísticos del estado de Uttarakhand, al norte del mismo país.

Inesperada serpiente genera caos en un destino turístico

Se pudo ver a la serpiente nadando hacia los turistas en el agua, mientras la gente gritaba intentando salir de la zona.—(Instagram, @littledehradunstories)

El incidente ocurrió en uno de los sitios más visitados de Mussoorie, que son las cataratas Kempty, conocidas por su belleza escénica y su fácil acceso. Las imágenes muestran a los turistas refrescándose bajo la cascada, una cuestión habitual en la temporada alta, cuando el calor atrae a miles de personas a la zona. Sin embargo, en cuestión de segundos, el ambiente festivo se convirtió en desconcierto tras el avistamiento del animal.

La serpiente parece ingresar al agua desde las piedras y comenzó a deslizarse rápidamente como si intentara “atrapar” a alguien, lo que provocó una reacción inmediata de quienes se encontraban en el lugar. Se escuchan gritos mientras las personas intentaban salir del agua, algunas corriendo hacia la orilla, otras resbalando en el intento. “Una serpiente entró entre los turistas que se bañaban en las cataratas Kempty en Mussoorie. ¡Miren cómo se desató el caos!”, se lee en el texto de la grabación.

Aunque la autenticidad del video no ha sido verificada de manera independiente por medios como NDTV, su difusión masiva reabrió la conversación en torno a la seguridad de los espacios turísticos al aire libre, especialmente en lugares donde la fauna silvestre aún está presente. La víbora, cuya especie no ha sido identificada, no causó daños físicos a los visitantes hasta donde se conoce.

Ubicadas a unos 15 kilómetros de Mussoorie, en el estado de Uttarakhand, las cataratas Kempty son un destino predilecto tanto para visitantes locales como para turistas nacionales. Su atractivo principal radica en la caída de agua rodeada de montañas verdes, ideal para el esparcimiento, la natación y los paseos en bote. Además, el sitio cuenta con un teleférico que ofrece vistas panorámicas de la región, según NDTV.

La accesibilidad del lugar —con conexiones mediante taxis, autobuses locales y vehículos particulares— ha contribuido a su popularidad. Durante la temporada alta, especialmente entre junio y octubre, las cataratas pueden recibir a miles de personas por día, lo que plantea retos significativos en términos de control ambiental, seguridad y conservación.

A pesar de que las autoridades tienen ciertas regulaciones para mitigar el impacto del turismo, sucesos como el de la serpiente ponen en evidencia que aún existen áreas de oportunidad para garantizar una experiencia segura tanto para los visitantes como para la fauna local. Las autoridades locales no han emitido declaraciones oficiales sobre el incidente, pero el video viral ha captado la atención pública y ha puesto nuevamente el foco sobre la convivencia entre naturaleza y turismo.

Reacciones en redes sociales, humor y crítica al turismo masivo

Turistas disfrutan del agua en las cataratas Kempty, momentos antes de la aparición del reptil.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar. Si bien muchos usuarios expresaron preocupación por la seguridad de los turistas, otros recurrieron al humor para comentar la escena. “Entre tantos, llegó uno más”, bromeó un usuario. Otro escribió: “La serpiente se asustó. Debe estar pensando ‘¿cómo acabé entre los pecadores?’”, mientras que un tercero ironizó: “Los turistas han entrado en el barrio de las serpientes”.

No obstante, más allá de los comentarios graciosos, también surgieron críticas sobre la saturación del destino y el comportamiento de los visitantes. Un usuario señaló el caos vehicular y peatonal que a menudo se genera en torno al sitio. Otros comentarios subrayaron la falta de medidas de control ambiental, y cuestionaron la sostenibilidad de permitir el ingreso masivo de personas a un entorno natural con fauna silvestre.

Estos intercambios reflejan una tensión creciente entre el deseo de disfrutar de entornos naturales y la necesidad de preservarlos. La presencia del reptil, si bien fue inofensivo, recuerda que estos espacios no son completamente domesticados, y que la convivencia entre humanos y vida silvestre debe gestionarse con mayor responsabilidad.