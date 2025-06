¿Una tortuga como tu psicóloga? Banana demuestra que el apoyo emocional puede venir con caparazón

Banana, es una tortuga de terapia | Crédito: —(TikTok, @jane.evghenia)

Cuando una profesora escuchó que su escuela recibiría animales de terapia, asumió lo que muchos pensarían como lógico, que se trataría de perros o gatos, al ser los más comunes. Sin embargo, en lugar de ladridos, aullidos y colas moviéndose, el aula fue invadida por los pasos lentos de una tortuga con una mirada tranquila y un pequeño globo amarillo que decía: “¡Hola! ¡Soy Banana!”.

El visitante era Banana, una tortuga terrestre de patas rojas que se convirtió en una sensación viral gracias a un video publicado por en TikTok. Con más de un millón de reproducciones y cientos de miles de “me gusta”, la grabación muestra a Banana haciendo su ronda por el aula, moviéndose con calma mientras un globo atado a su caparazón alertaba a todos de su presencia.

“Nos dijeron que vendrían animales de terapia a nuestra escuela y pensé que se referían a perros, pero en realidad nos llegó esta diva. Moriría por Banana, la tortuga”, escribió la maestra en el video, agregando después que estaba “literalmente obsesionada” con su inesperado y carismático visitante.

Banana, la tortuga de apoyo emocional en el aula

La tortuga Banana tenía un globo amarillo amarrado a su cuerpo en el que se presentaba ante los estudiantes. —(TikTok, @jane.evghenia)

El video compartido por la profesora Jane muestra a Banana caminando con total serenidad entre escritorios, generando sonrisas entre los alumnos. El globo amarillo no solo cumplía una función decorativa, también era esencial para que este reptil no fuera pisado por accidente. Y aunque su llegada fue sorpresiva, su impacto fue inmediato.

Luego de que el video fue compartido, la comunidad de TikTok no tardó en reaccionar con entusiasmo. Algunos bromearon con su nombre: “En realidad se supone que debes vivir para Banana”, escribió un usuario. Otros quedaron encantados con el detalle del globo: “Me encanta cómo tiene su pequeño globo”, dijo alguien más. Hubo también quienes compartieron datos curiosos: “¡Las tortugas pueden sentir caricias en su caparazón! Apuesto a que Banana estaba viviendo su mejor momento”.

Uno de los comentarios que más llamó la atención vino de Rory, quien escribió: “¿No pueden las tortugas vivir hasta 150 años? Banana podría sobrevivirnos a todos”. Jane respondió con humor: “¡Nos dijeron que solo tiene 17 años! ¡Es una adolescente!”.

La aparición de Banana también sirvió para que otros internautas recordaran visitas similares con animales poco convencionales: desde gallinas y llamas de terapia hasta un conejo enorme. “Me encantan los animales de terapia únicos, y es genial para quienes tenemos alergias a los perros”, comentó alguien más.

Y es que la terapia asistida con animales puede reducir los niveles de estrés, ansiedad y depresión, además de mejorar la comunicación y el estado de ánimo en personas de todas las edades. Aunque los perros siguen siendo los más comunes en estos programas, otros animales también ofrecen beneficios notables. En ese sentido, Banana logró transformar por completo la energía de un salón de clases. Su andar lento y su inesperado carisma dejaron una huella imborrable entre los estudiantes y en las redes sociales.

¿Las tortugas pueden ser animales de apoyo emocional?

La elección de una tortuga como animal de apoyo emocional debe basarse en las necesidades particulares del individuo y en la capacidad del cuidador para proporcionarle bienestar al animal. —(Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque no sean la primera imagen que viene a la mente cuando se habla de animales de apoyo emocional, las tortugas sí pueden cumplir este rol. De acuerdo con el Registro de Animales de Servicio de California, estos reptiles pueden ser reconocidos como animales de apoyo emocional siempre que no representen un riesgo para las personas ni requieran condiciones inapropiadas para convivir con humanos. Su presencia tranquila, su bajo nivel de actividad y su comportamiento no invasivo las hacen ideales para personas que buscan una compañía calmada.

De acuerdo con Experto Animal, los animales de apoyo emocional son aquellos cuya mera presencia contribuye al bienestar psicológico de una persona con ansiedad, depresión, trastornos del espectro autista o estrés postraumático, entre otros. Aunque los más comunes son perros y gatos, también se ha documentado el uso de conejos, caballos y tortugas. Si bien las tortugas no son animales expresivos, su ritmo lento y su naturaleza silenciosa pueden crear un efecto terapéutico y meditativo en sus cuidadores.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el contacto con mascotas puede disminuir los niveles de cortisol (la hormona del estrés) y aumentar la liberación de oxitocina y endorfinas, hormonas relacionadas con el placer y el vínculo afectivo. Esta respuesta fisiológica puede presentarse incluso con especies no tradicionales, siempre que exista un lazo emocional significativo entre el humano y el animal.

En el caso de Banana, es de la especie tortuga terrestre de patas rojas, que es conocida por ser una buena mascota debido a que son animales muy calmados que se adaptan muy bien a terrarios, no requieren cuidados complejos y debido a su longevidad, pueden acompañar a sus dueños por décadas.