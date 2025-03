Quiso aprovechar el buen clima para trabajar, pero su perro tenía otros planes

Más de 2,9 millones de usuarios disfrutaron del momento grabado entre una mujer y su mascota en Tik Tok (TT/ @carlycavins)

La interacción entre una mujer y su perro capturó la atención de millones en redes sociales, luego de que un video mostrara cómo el animal insistió en jugar mientras su dueña intentaba disfrutar de un almuerzo al aire libre.

El incidente ocurrió cuando Carly Cavins, aprovechando un día soleado de primavera, decidió trasladar su trabajo y comida al exterior de su casa.

Sin embargo, su plan se vio rápidamente frustrado por la persistencia de su mascota, un mini Aussiedoodle, mezcla de pastor australiano y caniche miniatura, que interpretó la salida como una invitación para jugar.

Un divertido momento

El video, que se encuentra anclado en el perfil de la chica, acumuló 3 millones de visualizaciones (TT/ @carlycavins)

El video, publicado el 12 de marzo en TikTok, muestra cómo Cavins se acomodó en una mesa al aire libre con su almuerzo y una tableta, lista para disfrutar del buen clima.

Pero su perro, al verla fuera de la casa, comenzó a exigir atención de inmediato. El animal no aceptó un “no” como respuesta y empezó a ladrar insistentemente, dejando a Cavins sin más opción que levantarse para interactuar con él.

La escena, captada por una cámara de seguridad doméstica, muestra cómo Cavins optó por una solución creativa para calmar a su mascota. En lugar de jugar un verdadero juego de buscar y traer, fingió lanzar un palo, lo que llevó al perro a correr emocionado en busca de un objeto inexistente.

La reacción de los internautas

El video viral en TikTok muestra cómo un perro energético convirtió un día normal en uno especial (TT/ @carlycavins)

Según explicó Cavins al medio Newsweek a través de TikTok, esta dinámica se prolongó durante unos cinco o seis minutos, hasta que el perro finalmente se cansó.

“Todo eso solo para jugar a un “fetch” (buscar) falso, escribió Cavins en el video, en tono humorístico. Sin embargo, el juego no terminó ahí. La interacción evolucionó hacia un juego real cuando Cavins finalmente lanzó un palo, lo que permitió que el perro se entretuviera mordiéndolo mientras ella retomaba su almuerzo.

En los comentarios del video, Cavins explicó que su perro tiene una variedad de juguetes para exteriores, pero que siempre prefiere los palos.

Además, señaló que el “fetch” falso tiene sus ventajas, ya que evita tener que perseguir al perro cuando este no devuelve el objeto lanzado. “Funciona bien porque no siempre trae de vuelta el palo o la pelota, así que con el ‘fetch’ falso no tengo que correr tras él”, comentó.

El video, que acumula 3 millones de visualizaciones y 254 mil 300 “me gusta” en TikTok, ha generado una ola de reacciones entre los usuarios de la plataforma.

Según reportó Newsweek, muchos espectadores se identificaron con la situación y compartieron comentarios humorísticos. “Ellos nos poseen”, bromeó un usuario, mientras que otro añadió: “Entrenó bien a su humano”. Un tercer comentario decía: “Cosas de mamás perrunas, siempre pasa cuando estás a punto de sentarte a comer”.

Cavins también mencionó que, desde la publicación del video, no ha vuelto a intentar comer o trabajar al aire libre, aunque atribuye esto a que el clima no ha sido tan agradable desde entonces.

La historia de Cavins y su perro no solo resalta la conexión entre humanos y mascotas, sino también las situaciones inesperadas que pueden surgir al compartir espacios con ellos.

Este tipo de contenido, que combina humor y ternura, continúa ganando popularidad en plataformas como TikTok, donde millones de usuarios encuentran entretenimiento en las dinámicas cotidianas entre personas y sus animales de compañía.

Hoy en día la chica sigue posteando videos y fotos de su mascota, destacando el vínculo que los une.