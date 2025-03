Inteligente, cariñoso y guardián: así es esta raza de perro retriver ideal para las familias

Así se ve el retriever de pelo liso cuando es un cachorro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumar a un can en la familia es una decisión importante que no puede tomarse a la ligera, cada raza tiene comportamientos, hábitos y necesidades particulares de su especie. Elegir una mascota cuya personalidad no se adapte a tu estilo de vida podría traer algunos problemas en la convivencia diaria.

Para esta importante elección debes de tomar en cuenta el tamaño de la hogar, si la mascota va a convivir con niños, el tiempo disponible para sus paseos y si es compatible con el estilo que llevas.

Bajo estos motivos te compartimos las características del perro retriever de pelo liso, su historia, cuidados básicos y los tamaños promedio cuando alcanzan su edad adulta. Así como algunos consejos que te ayudarán a formarlo de la mejor manera, según la página web de Purina.

Origen y personalidad del perro retriever de pelo liso

Retriever mostrando su noble carácter - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perro retriever de pelo liso es un perro alargado, esbelto, alegre, activo y de expresión inteligente.

Tiene un pelaje denso, liso y muy brillante, con flecos en las patas y la cola que le dan aspecto de potencia y brío. El pelaje suele ser de color negro liso o marrón liso.

Un macho adulto mide entre 58 y 61 centímetros y llega a pesar de 27 a 36 kilogramos. En el caso de la hembra, mide entre 56 y 58 centímetros y pesa de 25 a 32 kilogramos.

El retriever de pelo liso es un perro amable y alegre que adora a los seres humanos. Tarda bastante en madurar y conserva rasgos de cachorro durante muchos años.

Suele ser un buen perro de familia y tiene un carácter tranquilo y flexible, pero su ladrido es muy profundo y avisará la llegada tanto de las visitas como de desconocidos.

Es un perro muy entusiasta que mueve la cola constantemente y exige mucha atención a sus propietarios.

Las razas de retriever, perros cobradores, se desarrollaron a principios del siglo XIX con la única finalidad de recuperar la pieza a la que había disparado el cazador.

El retriever de pelo liso se desarrolló a partir del perro de aguas de San Juan como retriever de tierra y se convirtió un gran retriever de agua y tierra muy apreciado por los guardabosques.

Este perro tiene las cualidades añadidas de hacer salir a la caza de su madriguera y de cazar en tierras altas.

El mérito de crear esta raza se debe a J. Hull, que empezó a criarla en 1864 y generalizó su uso en fincas de toda Gran Bretaña.

Los beneficios de tener un perro

Los animales de compañía ayudan en gran medida a mejorar la salud de las personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mascota de compañía trae muchos beneficios a la vida de las personas, pues la constante interacción con ellos genera resultados positivos en la salud física, familiar y de la comunidad en la que se desarrolla, de acuerdo con una investigación realizada por Human Animal Bond Research Institute (HABRI), organización a favor de los animales de compañía.

Steven Feldman, director de dicha asociación, explicó en su investigación que los perros o gatos son capaces de "amortiguar el estrés y ayudar a abordar el aislamiento social". Convivir con un compañero peludo influye en gran medida a cuidar los niveles de presión arterial, frecuencia cardíaca y ayuda a la producción de hormonas relacionadas con el bienestar.

La misma organización realizó una encuesta en 2021 para evaluar qué tanto cambió la vida de las personas antes y después de integrar a un perro a su círculo familiar y los resultado impresionaron a los investigadores, pues el 61 por ciento de los propietarios aseguró que consideraría cambiar de casa con tal de que su mascota estuviera cómoda y el 45 por ciento buscaría cambiar de trabajo para compartir más tiempo con el animal.