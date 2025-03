Razas de perros: características y necesidades del Retriever de Chesapeake

Integrar a un perro a tu familia es una decisión que no se debe de tomar a la ligera, pues cada raza necesita que su entorno sea el adecuado para tener un desarrollo y una buena calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumar a un canen la familia es una decisión importante que no puede tomarse a la ligera, cada raza tiene comportamientos, hábitos y necesidades particulares de su especie. Elegir una mascota cuya personalidad no se adapte a tu estilo de vida podría traer algunos problemas en la convivencia diaria.

Para esta importante elección debes de tomar en cuenta el tamaño de la residencia, si la mascota va a convivir con niños, el tiempo disponible para sus paseos y si es compatible con el estilo que llevas.

Bajo estos motivos te compartimos las características del Retriever de Chesapeake, su historia, cuidados básicos y los tamaños promedio cuando alcanzan su edad adulta. Así como algunos consejos que te ayudarán a instruirlo de la mejor manera, según la página web de Purina.

Origen y personalidad del Retriever de Chesapeake

Este perro grande, musculoso y potente de patas palmeadas tiene un pelaje corto, grueso e impermeable. El manto superior es duro y el inferior fino y lanudo. Se suele describir su pelaje como «hierba muerta», porque tiene un color entre paja y helecho, aunque también puede ser rojizo/dorado o marrón. Los adultos miden entre 58 y 66 cm y pesan de 29,5 a 36,4 kg. Las hembras adultas miden entre 53 y 61 cm y pesan de 25 a 31,8 kg.

Los chesapeakes tienen una vena muy independiente, aunque, al mismo tiempo, son afectuosos. Les encantan los niños, pero a veces pueden jugar con cierta brusquedad. El retriever de Chesapeake es de naturaleza protectora, con una visión positiva, juguetona y alerta en la vida, que disfruta de la compañía de otros perros y personas. No son la mejor raza para un dueño primerizo.

El retriever de Chesapeake es una raza estadounidense desarrollada a partir de perros británicos. Cuenta la leyenda que un barco naufragó en las costas de Maryland en 1807 con dos cachorros de terranova. Al rescatar el navío, los cachorros fueron regalados a los rescatadores como agradecimiento. Estos animales se cruzaron después con perros locales y las crías se cruzaron a su vez con retrievers de pelo liso y retrievers de pelo rizado, spaniels de agua irlandeses y coonhounds hasta crear el chesapeake que conocemos hoy.

Los beneficios de tener un perro

Los animales de compañía ayudan en gran medida a mejorar la salud de las personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mascota de compañía trae muchos beneficios a la vida de las personas, pues la constante interacción con ellos genera resultados positivos en la salud física, familiar y de la comunidad en la que se desarrolla, de acuerdo con una investigación realizada por Human Animal Bond Research Institute (HABRI), organización a favor de los animales de compañía.

Steven Feldman, director de dicha asociación, explicó en su investigación que los perros o gatos son capaces de "amortiguar el estrés y ayudar a abordar el aislamiento social". Convivir con un compañero peludo influye en gran medida a cuidar los niveles de presión arterial, frecuencia cardíaca y ayuda a la producción de hormonas relacionadas con el bienestar.

La misma organización realizó una encuesta en 2021 para evaluar qué tanto cambió la vida de las personas antes y después de integrar a un perro a su círculo familiar y los resultado impresionaron a los investigadores, pues el 61 por ciento de los propietarios aseguró que consideraría cambiar de casa con tal de que su mascota estuviera cómoda y el 45 por ciento buscaría cambiar de trabajo para compartir más tiempo con el animal.