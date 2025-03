El día que Don Justino viajó 16 kilómetros para esterilizar a su perrita y recibió una ola de donaciones

La difusión de este caso en redes sociales mostró que esterilizar a nuestras mascotas es un acto de amor, compromiso y prevención, que beneficia tanto a los animales como a la sociedad en su conjunto. -(Facebook/ Letizia Rocha)

Don Justino es un hombre de la tercera edad que vive en la comunidad de El Rincón, en la sierra de Morelos. Tiene una vida tranquila junto a sus perros, con quienes convive a diario y hace todo por mantenerlos sanos y felices.

A pesar de que en su comunidad no hay médicos veterinarios, el señor piensa con ingenio para cubrir las necesidades de salud de sus mascotas.

Por ello, la activista de animales Letizia Rocha compartió en redes sociales la historia de este hombre que demostró que no hay excusas para priorizar el cuidado de los perros, pues Don Justino viajó alrededor de 16 kilómetros para esterilizar a una de sus perras.

Viajar 16 kilómetros para la esterilización de su perra

Don Justino viajó de la sierra de El Rincón a Miacatlán, ambos pueblos de Morelos, buscando a un veterinario para esterilizar a su perra.

La historia se viralizó en redes sociales debido a la inusual imagen de un hombre mayor que preparaba todo para salir de viaje en su caballo con la intención de transportar a uno de sus canes y que le realizaran el procedimiento de esterilización.

En las imágenes que compartió Letizia Rocha en su cuenta de Facebook, el 14 de marzo de 2022, se observa cómo el abuelito, con sumo cuidado, envuelve a su mascota en una sábana, para transportarla de manera segura en el caballo.

Las otras fotografías muestran cómo es que el señor Justino asegura con algunas cuerdas a su mascota, quien permanece quieta y tranquila. El hombre de la tercera edad se dirigía rumbo al centro de Miacatlán, municipio de Morelos, para que esterilizar a su perra en una clínica veterinaria, a pesar de que el viaje es de alrededor de 16.4 kilómetros, según Google Maps.

“Don Justino va a esterilizar, no en campaña, a su perrita. Pagó el veterinario y eso habla de su responsabilidad como dueño, porque mucha gente dice vivir lejos o no tener economía. Así que, no tenemos excusa”, escribió en aquel entonces la activista por los animales.

Las redes se inundaron de mensajes de elogio y solidaridad, resaltando la dignidad y el amor con el que Don Justino actuó en favor de su perrita. En otra publicación, del 6 de abril de 2022, Rocha agregó que Don Justino le contó que parte del amor que tiene por sus perros es porque lo cuidan, incluso de animales salvajes.

“Resulta que Don Justino, dormía en su jacal, cuando un puma entró a su casa, pues la mayoría de las personas de la comunidad duermen con la puerta abierta, al ser monte. Así que sus perritos, sus compañeros de vida, evitaron que el puma lo agrediera. Ahora entendemos por qué Don Justino no solo los ama, también es un dueño responsable”, escribió la animalista.

En ese posteo, Letizia Rocha agregó que el señor Justino fue nuevamente a Miacatlán para esterilizar a otros dos de sus perritos. En honor a las acciones del señor morelense, diversas personas donaron para que la activista y la clínica veterinaria se aliaran para hacer más de 26 esterilizaciones.

“Solo esterilizado, vamos a disminuir la sobrepoblación, abandono y maltrato. Gracias a su buen corazón, apoyamos a Don Justino con las dos esterilizaciones completas, y llevamos 26 esterilizaciones más”, finalizó.

“Esterilizar es un acto de amor”

La esterilización es una medida preventiva esencial que no solo mejora la calidad de vida de las mascotas, sino que facilita el control de la población animal.

La animalista recalcó que esterilizar a las mascotas es un completo acto de amor, gracias a los múltiples beneficios que se obtienen de estas.

De acuerdo con Salud Animal México, la esterilización es una manifestación del compromiso y el afecto hacia las mascotas, ya que este método previene la reproducción no deseada, al mismo tiempo que minimiza los riesgos sanitarios y conductuales en los animales de compañía.

La Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México (Agatan CDMX) menciona que otros de los beneficios de esterilizar a las mascotas son disminuir la incidencia de enfermedades como infecciones urinarias, cáncer de mama en hembras y problemas en la próstata en machos.

Además, la práctica contribuye significativamente a la reducción de la sobrepoblación, evitando que se generen camadas no deseadas que, en muchos casos, terminan en situaciones de abandono.

Cabe destacar que, a pesar de que todo procedimiento quirúrgico conlleva ciertos riesgos, la castración en perros y gatos es ampliamente recomendada por profesionales de la salud animal, ya que las técnicas actuales permiten una recuperación rápida y mínima intervención postoperatoria.