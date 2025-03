Razas de perros: necesidades, personalidad y todo lo que tienes que saber sobre el Perro Serra da Estrela

El serra da estrela es un perro entregado y cariñoso con su familia, sin embargo, necesita un proceso de socialización y un adiestramiento continuo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumar a un can en la familia es una decisión importante que no puede tomarse a la ligera, cada raza tiene comportamientos, hábitos y necesidades particulares de su especie. Elegir una mascota cuya personalidad no se adapte a tu estilo de vida podría traer algunos problemas en la convivencia diaria.

Para esta importante elección debes de tomar en cuenta el tamaño de la hogar, si la mascota va a convivir con niños, el tiempo disponible para sus paseos y si es compatible con el estilo que llevas.

Bajo estos motivos te compartimos las características del Perro Serra da Estrela, su historia, cuidados básicos y los tamaños promedio cuando alcanzan su edad adulta. Así como algunos consejos que te ayudarán a formarlo de la mejor manera, según la página web de Purina.

Origen y personalidad del Perro Serra da Estrela

Es un perro originario de Portugal y se creó a partir de los perros tipo mastín (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de mastín grande, fuerte y atlético mide entre 65 y 72 cm (machos) o entre 62 y 68 cm (hembras) en la edad adulta y pesa entre 30 y 50 kg. Puede tener pelaje largo o corto y ser leonado, atigrado, gris lobo o negro.

El Serra da Estrela es un perro entregado y cariñoso con su familia, pero es reservado con los desconocidos, por lo que se recomienda una buena socialización con las personas y un adiestramiento continuo. Como cabe esperar de un perro guardián, se mantiene alerta y es ladrador por naturaleza. A pesar de su tamaño, es sorprendentemente ágil, por lo que se recomienda una altura mínima de 1,80 m para la valla.

Esta raza de perros guardianes procedente de la Serra da Estrela, al norte de Portugal, se desarrolló a partir de los perros tipo mastín que los romanos traían consigo a su llegada a la Península Ibérica o que llegaron con la invasión visigoda. No se sabe con seguridad pero, a pesar de sus orígenes inciertos, es indiscutible que el Serra da Estrela es una de las razas más antiguas de Portugal, que se ha usado durante siglos para proteger a las ovejas y a las cabras de sus depredadores, incluido el lobo. El aislamiento de esta área geográfica implicó cambios mínimos en la raza a lo largo de los años.

Los beneficios de tener un perro

Los animales de compañía ayudan en gran medida a mejorar la salud de las personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mascota de compañía trae muchos beneficios a la vida de las personas, pues la constante interacción con ellos genera resultados positivos en la salud física, familiar y de la comunidad en la que se desarrolla, de acuerdo con una investigación realizada por Human Animal Bond Research Institute (HABRI), organización a favor de los animales de compañía.

Steven Feldman, director de dicha asociación, explicó en su investigación que los perros o gatos son capaces de "amortiguar el estrés y ayudar a abordar el aislamiento social". Convivir con un compañero peludo influye en gran medida a cuidar los niveles de presión arterial, frecuencia cardíaca y ayuda a la producción de hormonas relacionadas con el bienestar.

La misma organización realizó una encuesta en 2021 para evaluar qué tanto cambió la vida de las personas antes y después de integrar a un perro a su círculo familiar y los resultado impresionaron a los investigadores, pues el 61 por ciento de los propietarios aseguró que consideraría cambiar de casa con tal de que su mascota estuviera cómoda y el 45 por ciento buscaría cambiar de trabajo para compartir más tiempo con el animal.