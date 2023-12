Bobby Humphreys, el fisicoculturista que se burlaba de los perros pequeños y ahora rescata chihuahuas

El fisicoculturista conviviendo con algunos de los perros que salvó y resguardó en su refugio (Facebook Big Guy, Little World Sanctuary)

Bobby Humphreys es un fisicoculturista que vive en Boonsboro, Maryland, en Estados Unidos, que fundó el santuario para perros chihuahua Big Guy, Little World Sanctuary. El hombre ha rescatado decenas de animales de esta especie en los últimos años y encontró una pasión por salvar a seres sintientes.

El fundador del refugio inició su amor por los animales con tres rottweilers que tenía con su esposa y en aquellos años se burlaba de las personas que tenían perros pequeños, sin embargo, un episodio de su vida le cambió esta perspectiva para siempre.

Humphreys comentó en entrevista para la revista The Dodo que antes de fundar su refugio era un hombre con bastantes inseguridades e intentaba protegerse con mascotas, casas, autos y músculos grandes. En 2016, su esposa lo dejó y una semana después se lesionó el hombro, requirió de cirugía y estaba completamente solo.

Amar a los chihuahuas

Humphreys explicó que estos caninos lo salvaron de una profunda depresión (Facebook Big Guy, Little World Sanctuary)

El fisicoculturista explicó que es una persona sensible y su pareja era la persona que más amaba en el mundo, todo lo que había construido parecía desmoronarse en ese entonces, cambió los vasos de proteína por botellas de alcohol y sus relaciones sociales las terminó de tajo.

Humphreys cayó en una depresión profunda y cuando su brazo comenzó a sanar después de la cirugía, intentó regresar a su vida de antes, pero no lo logró. Una amiga llamada Constance Rogers le marcó para pedirle un favor: cuidar a Lady, una chihuahua.

Al principio no quería nada que ver con ella, porque era una perra que tenía la fama de ser intolerante y él no quería convivir con un animal tan pequeño, sin embargo, le debía un favor a su amiga y aceptó cuidar a la canina, desde entonces todo cambió.

“Después de pensarlo unos 15 minutos dije: ‘Al diablo, no me importa si este perro me muerde o no, ella no va a estar sentada en una perrera”, comentó Humphreys sobre el momento en el que decidió cuidar a la chihuahua.

Cuando Connie regresó por su compañera peluda se llevó una gran sorpresa, pues encontró a su mascota acostada sobre el regazo de su amigo. El atleta dijo que ese momento cambió su perspectiva de la vida y se convirtió en un compañero inseparable de Lady.

Cuidar a los chihuahua

Algunos perros chihuahuas que rescató recientemente conviviendo dentro del santuario (Facebook Big Guy, Little World Sanctuary)

Humphreys aseguró que lo único con fuerzas para despertarse cada mañana era Lady, sin embargo, sabía que tarde o temprano el animal tenía que regresar con su familia y decidió adoptar a Kira, otro chihuahua, pero con problemas de salud.

Con el paso de las semanas llegó Harley y luego Quinn, sin darse cuenta de pronto había una gran cantidad de perros de raza pequeña recorriendo su casa. “Comencé a ver un patrón, muchos de estos pequeños bebés están siendo abusados o se aprovechan de ellos y yo no podía quedarme sentado”, explicó.

El fisicoculturista decidió fundar su propia organización para salvar la mayor cantidad de chihuahuas de su ciudad y decidió nombrarla: Big Guy, Little World Sanctuary. Con más de cinco años de experiencia el santuario ha atendido y acomodado a una gran cantidad de estos ejemplares y su intención es continuar con esta noble misión.

En su más reciente publicación en su página de Facebook, Bobby Humphreys agradeció el apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores y las personas que están interesadas en estos perros. El hombre aseguró que ama tan profundamente a estos animales que no existen palabras para describir lo mucho que hacen por él.