Square Enix confirma que ‘Dragon Quest RPG’ llegará a iOS y Android en 2027

Dragon Quest: The Cursed Tree And The Chosen Isle presenta su tráiler.

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Square Enix publicó el primer tráiler de Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle, una nueva entrega para iOS y Android que llegará en algún momento de 2027. El adelanto muestra exploración, combates por turnos y construcción de bases, mientras que las inscripciones para una beta cerrada permanecerán abiertas hasta el 23 de noviembre.

Una aventura clásica desarrollada por WFS

El proyecto está a cargo de WFS, estudio responsable de Another Eden, y cuenta con Yuji Horii como director general. Los créditos anunciados incluyen diseños de personajes de Akira Toriyama y música de Koichi Sugiyama, tres nombres ligados a la identidad histórica de la saga.

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Square Enix presenta el juego como una aventura tradicional de Dragon Quest adaptada a dispositivos móviles. Se trata de un JRPG, término utilizado para los juegos de rol japoneses caracterizados habitualmente por la progresión de personajes, los grupos de héroes y los enfrentamientos organizados mediante turnos.

La historia comienza en Monbelusha, una isla flotante donde sus habitantes celebran una festividad anual. Durante el evento, el villano Zaahl corrompe Yggdrasil, un árbol asociado con la esperanza, y lo transforma en Grimvein, una estructura maldita que comienza a extender la desesperación por el mundo.

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En medio del desastre, un joven recibe una rama misteriosa de manos de la diosa Belusha. Ese objeto funciona como punto de partida para su viaje, cuyo objetivo será detener la amenaza y salvar las distintas regiones afectadas por el árbol.

Combates por turnos, exploración y construcción

Las primeras secuencias de jugabilidad muestran un sistema más cercano a las entregas principales de Dragon Quest que a otros derivados móviles de la franquicia. Los personajes exploran escenarios amplios, recorren mazmorras, se enfrentan a criaturas y mejoran sus capacidades a medida que avanza la historia.

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Los combates mantienen una estructura por turnos: cada integrante del grupo selecciona una acción antes de que continúe el enfrentamiento. Entre las opciones anunciadas aparecen las habilidades Fast Strike y los poderes Pep, herramientas que sumarán alternativas tácticas, aunque Square Enix todavía no explicó en detalle todas sus condiciones o efectos.

La otra mecánica destacada es la construcción de una base de operaciones. En estas secciones, la cámara adopta una perspectiva en tercera persona situada detrás del protagonista, un cambio visible frente a la presentación utilizada durante otros momentos de la aventura.

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Los recursos encontrados al explorar servirán para construir y mejorar esa base. El progreso permitirá fortalecer a los compañeros del protagonista y desbloquear nuevas posibilidades de exploración, conectando la búsqueda de materiales con el desarrollo del grupo. El tráiler alterna estas tareas con recorridos por espacios abiertos y enfrentamientos contra monstruos reconocibles de la serie.

Esta estructura diferencia al proyecto de algunos lanzamientos recientes de Dragon Quest para teléfonos. La entrega móvil anterior fue Dragon Quest Smash/Grow, que utilizó un sistema de historia similar al de Dragon Quest Tact, publicado en 2020. El nuevo juego, en cambio, exhibe varios componentes asociados con las aventuras tradicionales de la franquicia.

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Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle, de SquareEnix

Fechas de la beta y datos pendientes

La beta cerrada se desarrollará del 8 al 15 de diciembre de 2026. Los usuarios de iOS y Android pueden solicitar acceso desde el sitio oficial hasta el 23 de noviembre, pero registrarse no garantiza una plaza.

Square Enix aceptará un máximo de 25.000 participantes. Si la cantidad de solicitudes supera ese límite, los jugadores serán seleccionados mediante un sorteo. La prueba permitirá evaluar anticipadamente los sistemas mostrados en el tráiler, aunque todavía no se detallaron sus contenidos, requisitos técnicos ni regiones disponibles.

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Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle forma parte de los proyectos vinculados con el 40.º aniversario de Dragon Quest. Su lanzamiento está confirmado para 2027, pero Square Enix aún no comunicó una fecha concreta ni explicó cuál será su modelo de negocio en iOS y Android.