Purple Ray Studios presenta ‘Koshmar: The Last Ereverie’, un RPG de acción gótico

Koshmar: The Last Reverie presenta su tráiler.

Koshmar: The Last Reverie es el próximo título de acción y aventura que busca establecer una nueva etapa en la industria del videojuego, dirigido creativamente por Kornelia Blazynska y un equipo formado por desarrolladores con experiencia previa en franquicias como The Witcher y Resident Evil. Ambientado en una distopía inspirada en la Europa Central del siglo XX y la estética del cine gótico, el juego sigue a Violet, una joven que deberá enfrentarse a los límites de la cordura y la moralidad en un mundo donde lo real y lo onírico se entremezclan.

Un cambio significativo en la trayectoria del estudio

Después del discreto lanzamiento de Boti: Byteland Overclocked, Purple Ray Studios ha decidido emprender un rumbo completamente distinto con Koshmar: The Last Reverie, apostando por un proyecto más ambicioso y orientado a un público adulto. Kornelia Blazynska, cofundadora y directora creativa, explicó que la idea inicial surgió del deseo de crear una experiencia visual y narrativa única, inspirada en obras como Alice: Madness Returns, Arcane: League of Legends y Lies of P. El equipo, que incluye profesionales con experiencia en CD Projekt RED, Capcom y 11 Bit Studios, ha trabajado para reflejar este cambio de enfoque en un título diseñado para un público más amplio y exigente.

El primer paso fue abandonar el estilo desenfadado de su anterior propuesta y adoptar un universo más oscuro y opresivo. Koshmar fue conocido inicialmente como Project: Nightmare, y durante su desarrollo el equipo se propuso combinar la oscuridad del gótico clásico con elementos steampunk y referencias a mitos y enfermedades reales, como la encefalitis letárgica que afectó Europa y Estados Unidos en el siglo pasado. Esta mezcla de influencias busca proporcionar un trasfondo denso y creíble, donde los jugadores puedan explorar historias personales y colectivas impactadas tanto por el horror externo como por el equilibrio psicológico de los protagonistas.

Desdibujando las líneas entre realidad y sueño

La historia principal de Koshmar: The Last Reverie se narra desde la perspectiva de Violet, una adolescente marcada por la rutina diaria y las intensas, y a menudo inquietantes, vivencias de sus sueños lúcidos. Cuando una ola de pesadillas irrumpe en el mundo onírico de Violet, la protagonista se ve forzada a adentrarse en los aspectos más sombríos de su subconsciente. En este territorio intermedio entre la vigilia y el sueño, descubre que la humanidad sufre los efectos de una extraña epidemia que mantiene a las personas en un estado catatónico, sometidas a una entidad misteriosa que solo se manifiesta a través de los terrores nocturnos.

El guion del juego toma inspiración de hechos históricos poco conocidos, como las epidemias de encefalitis letárgica que afectaron a Europa y Estados Unidos durante las primeras décadas del siglo XX. Esta referencia a la realidad permite al juego abordar el terror psicológico y social, al tiempo que construye una alegoría sobre la vulnerabilidad de la mente humana frente a amenazas imperceptibles. La narrativa se enriquece mediante la exploración de diversas localidades, que van desde pueblos pequeños hasta ciudades opresivas, así como el encuentro con personajes cuyas historias se entrelazan con la de Violet.

Las pesadillas denominadas Nightmare Rifts en el juego no solo constituyen núcleos de combate e investigación, sino que también son espacios donde la percepción de Violet y del jugador puede alterarse según las decisiones tomadas, lo que incide tanto en el estado mental de la protagonista como en el desenlace de la historia.

Koshmar: The Last Ereverie, de Purple Ray Studios

Innovación en mecánicas: cordura, combate y exploración

Koshmar: The Last Reverie se distingue por su sistema de juego, que combina la acción rápida de tipo hack and slash, la exploración de entornos y una gestión estratégica de la cordura del personaje principal. El combate está diseñado para ofrecer dinamismo y variedad, evitando la rigidez de los juegos tipo soulslike y optando por un enfoque más fluido basado en combos, habilidades y movimientos coreografiados, similares a una danza en medio del caos de las pesadillas.

Uno de los aspectos más innovadores es el sistema de cordura, que influye tanto en la jugabilidad como en la evolución narrativa y las relaciones con otros personajes. Las decisiones tomadas al afrontar desafíos, interactuar con personajes secundarios o resolver acertijos afectan el nivel de cordura de Violet, lo que puede llevarla a estados extremos de Delusión o Locura. Estos estados se reflejan en su apariencia y en el comportamiento de los habitantes del mundo respecto a ella, abriendo múltiples rutas narrativas y determinando varios posibles finales.

Durante la exploración de la ciudad y los distintos entornos, los jugadores deberán resolver rompecabezas, recolectar objetos con valor estratégico y decidir si ayudan, ignoran o perjudican a los personajes que encuentran. El juego incorpora un sistema de progresión en el que el equipamiento de armas y habilidades puede ajustarse para adaptarse a estilos de juego agresivos, defensivos o de apoyo, con más de 500 combinaciones posibles según han adelantado los desarrolladores.

La inclusión de los Nightmare Rifts como escenarios generados proceduralmente asegura que cada partida sea diferente, lo que obliga a los jugadores a replantear sus tácticas de combate y exploración. Esto aumenta la rejugabilidad y fomenta el interés por experimentar con nuevas rutas y descubrir todos los secretos argumentales del juego.