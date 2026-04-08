‘Call of the Elder Gods’ confirma su fecha de lanzamiento para el 12 de mayo

Call Of The Elder Gods presenta su tráiler.

Call of the Elder Gods, secuela del reconocido Call of the Sea, se lanzará mundialmente el 12 de mayo para PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 y PC a través de Steam y Microsoft Store, además de estar disponible desde el primer día en Game Pass. Creado por el estudio madrileño Out of the Blue Games y publicado por Kwalee, este juego presenta una narrativa inspirada en el universo de H.P. Lovecraft y sigue la historia del profesor Harry Everhart y la estudiante Evangeline Drayton, ambos perseguidos por misterios sobrenaturales relacionados con un artefacto enigmático y la pérdida de personas queridas.

Mayor alcance y variedad de escenarios

A diferencia de su predecesor, que se desarrollaba casi en su totalidad en una isla tropical, Call of the Elder Gods invita a los jugadores a recorrer varios escenarios alrededor del mundo. Los protagonistas viajarán desde bibliotecas en mansiones de Nueva Inglaterra, cruzarán paisajes inhóspitos del outback australiano, extensas zonas heladas y ciudades que parecen originarias de otra dimensión. Esta variedad de ambientes subraya el enfoque más ambicioso de la secuela, que explora las posibilidades gráficas del Unreal Engine 5 y busca mantener una narrativa inmersiva.

El acceso al juego se ha ampliado, permitiendo su lanzamiento en todas las consolas de última generación, además de ofrecer acceso inmediato a través de Game Pass. Para quienes deseen probar el juego antes de su estreno, ya hay disponible una demo en Steam; esta opción permite conocer y familiarizarse con la jugabilidad dual, alternando el control entre Harry Everhart y Evangeline Drayton.

Exploración narrativa dual y presencia de voces reconocidas

Call of the Elder Gods introduce la posibilidad de alternar entre dos protagonistas: Harry Everhart, quien estuvo desaparecido en la primera entrega y ahora tiene un papel central, y su estudiante Evangeline Drayton. Ambos sufren sueños inquietantes y obsesiones relacionadas con un artefacto ancestral, un elemento característico de las historias lovecraftianas.

La trama enlaza directamente con los eventos de Call of the Sea, pero reorganiza la narrativa: donde antes el jugador buscaba a Harry desde la perspectiva de Norah, en esta ocasión toma el control tanto de Harry como de su estudiante. Esta estructura se apoya en la participación de actores de doblaje reconocidos; Yuri Lowenthal repite como la voz de Harry y Cissy Jones, recordada por su papel como Norah, regresa en un personaje aún no revelado, lo que anticipa posibles novedades para los seguidores de la serie. La presencia de estos actores contribuye a reforzar las escenas dramáticas, especialmente al abordar la temática de la pérdida familiar y el deterioro de la cordura.

Innovaciones en mecánicas de juego e impacto en la experiencia del jugador

Siguiendo la tradición de puzzles ambientales, Call of the Elder Gods amplía estas mecánicas con acertijos más elaborados que requieren observar cuidadosamente el entorno, plantear hipótesis y experimentar. Por primera vez, los jugadores podrán alternar entre ambos protagonistas para resolver desafíos por etapas, presentando retos de mayor complejidad tanto en el ámbito narrativo como en el jugable.

El juego incorpora un sistema de dificultad ajustable mediante pistas, iconos y un diario de entradas, lo que permite personalizar la experiencia y adaptarla tanto a jugadores novatos como experimentados. Aquellos que busquen una experiencia más inquietante encontrarán, mediante la lectura de libros ocultistas dentro del juego, enigmas que modifican la percepción de la realidad virtual de los personajes.

Un aspecto técnico importante es la adopción de Unreal Engine 5, que otorga un nivel visual elevado a los escenarios. La banda sonora, compuesta por el galardonado Eduardo De La Iglesia, recupera la atmósfera distintiva de Call of the Sea, aportando intensidad tanto en momentos tranquilos como en situaciones de tensión sobrenatural.

Call of the Elder Gods, de Out of the Blue Games

Expectativas y reflexiones ante el estreno

La llegada de Call of the Elder Gods despierta grandes expectativas, motivadas en parte por el éxito de Call of the Sea, el primer título de Out of the Blue, alabado por su habilidad para narrar una historia profunda y misteriosa a través de puzzles ingeniosos. Sin embargo, este regreso a la fórmula original pone de manifiesto ciertas tendencias en la industria, como la preferencia por secuelas de franquicias exitosas y la inclinación por temáticas oscuras de raíces literarias.

Los jugadores que disfrutaron de la experiencia introspectiva y la cuidada ambientación de Call of the Sea ven en la secuela la oportunidad de expandir el universo sin perder su esencia. No obstante, la decisión de alternar entre dos protagonistas y la incorporación de elementos de horror más explícito plantean el desafío de equilibrar el relato emocional con el impacto de lo terrorífico. Out of the Blue, que después de Call of the Sea desarrolló American Arcadia, vuelve a abordar un escenario que conoce bien, aunque dispuesto a introducir nuevas complejidades, ante una comunidad de seguidores atenta tanto a la innovación como a la fidelidad al espíritu original.