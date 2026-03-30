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Wanderstop se queda huérfano: el estudio Ivy Road anuncia su cierre y revela dificultades de financiación

El cierre de Ivy Road suma una víctima más a la crisis en la industria de videojuegos independiente

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Wanderstop- Summer Game Fest 2024
Wanderstop- Summer Game Fest 2024

Ivy Road, la desarrolladora independiente formada por veteranos de títulos como Gone Home, The Stanley Parable y Minecraft, anunció su cierre definitivo para el 31 de marzo de 2026. La decisión fue forzada por la falta de financiación para su nuevo juego, Engine Angel, luego de meses en busca de alternativas en un contexto especialmente difícil para el sector del desarrollo de videojuegos. El futuro de su único título publicado, Wanderstop, queda ahora en manos de Annapurna Interactive, que promete una última sorpresa para los seguidores.

El cierre de Ivy Road en el contexto de la crisis en la industria del videojuego

El cierre repentino de Ivy Road no es un fenómeno aislado. Se produce en medio de una preocupante oleada de despidos masivos y cierres de estudios en la industria. Solo en los tres primeros meses de 2026, al menos 3,000 desarrolladores han perdido sus empleos y 13 estudios han cerrado, mientras que en 2025 y 2024, la cifra total de despedidos supera los 20,000.

Este fenómeno evidencia una crisis estructural: los fondos para financiar nuevos proyectos, especialmente los de estudios independientes, son cada vez más escasos. El propio equipo de Ivy Road reconoció que, aunque su idea para Engine Angel era innovadora, no era necesariamente inesperado que no lograran asegurar inversión alguna dadas las condiciones actuales del mercado.

Impacto en desarrolladores y jugadores

Más allá de los datos y los números, el cierre de Ivy Road afecta claramente tanto a sus empleados como a su comunidad de jugadores. El estudio enfatiza que sus trabajadores, muchos con experiencia en títulos que redefinieron el género narrativo indie, ahora están en búsqueda de nuevas oportunidades. Para los seguidores de Wanderstop, la incertidumbre es menor, ya que el juego permanecerá disponible en PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam; además, fue publicado un código especial de selección de capítulos para quienes deseen jugar o revivir momentos específicos.

No obstante, los desarrolladores destacan un aspecto netamente humano: crear juegos es un trabajo particularmente complejo, que demanda habilidades técnicas, inversión emocional y financiera, muchas horas y también algo de suerte y sincronía, según señalaron en su comunicado. Este testimonio expresa la realidad de cientos de trabajadores que ven truncados proyectos y aspiraciones, no solo por motivos de mercado, sino también por las transformaciones en el ecosistema global de financiación para el videojuego independiente.

Wanderstop- Summer Game Fest 2024
Wanderstop- Summer Game Fest 2024

El futuro de Wanderstop y la propuesta de Annapurna Interactive

A pesar del cierre de Ivy Road, Annapurna Interactive asegura que hay una última sorpresa en camino para Wanderstop, resultado de un año de trabajo colaborativo antes de la disolución del estudio. Si bien los detalles aún no han sido divulgados, se anticipa algún tipo de contenido o actualización especial con potencial para expandir la vida y el alcance del juego. Mientras tanto, la comunidad se mantiene a la expectativa; la combinación del legado narrativo del equipo original y los recursos de Annapurna podría abrir nuevas formas de acercar Wanderstop a más jugadores.

A corto plazo, la situación de Ivy Road refleja los retos estructurales que enfrenta la industria independiente: dificultad para atraer inversores, presión para mantener equipos talentosos y la tendencia a depender de éxitos puntuales en lugar de modelos sostenibles. Mientras tanto, tanto jugadores como desarrolladores observan con preocupación cómo la creatividad se ve limitada por realidades financieras externas al arte y la pasión que caracterizan al videojuego independiente.

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