Pearl Abyss considera llevar Crimson Desert a Nintendo Switch 2 tras su éxito comercial

Crimson Desert - Pearl Abyss

El CEO de Pearl Abyss, Heo Jin-young, anunció que la empresa ha iniciado con interés la investigación y desarrollo para adaptar el exitoso RPG Crimson Desert a Nintendo Switch 2. Aunque aún no hay garantías de lanzamiento ni fechas definidas, la intención fue comunicada durante una reciente reunión de accionistas. En este encuentro también se analizaron los desafíos técnicos y el panorama comercial del estudio tras el lanzamiento del juego, que en menos de una semana superó los tres millones de copias vendidas y se acerca a los cinco millones.

Desafíos técnicos de la adaptación

Durante la reunión con los accionistas, Jin-young comentó abiertamente sobre las dificultades de portar Crimson Desert a la nueva consola de Nintendo. El CEO explicó que, en comparación con plataformas más potentes como la PlayStation 5, la Nintendo Switch 2 cuenta con una capacidad inferior, lo que obligaría a realizar concesiones tanto gráficas como de rendimiento para asegurar una jugabilidad satisfactoria. Jin-young señaló que, en comparación con otras consolas, la Nintendo Switch 2 sigue teniendo especificaciones más bajas, por lo que habría aspectos que sería necesario sacrificar. Subrayó que el desarrollo se encuentra en una fase inicial de investigación y desarrollo.

La importancia de este aspecto es considerable, ya que la versión base del juego presentó problemas de rendimiento incluso en consolas de gama alta como la PlayStation 5 Pro, lo que dificulta aún más su eventual adaptación a hardware con menores prestaciones. Por el momento, no hay certezas de que el port avance más allá de esta fase inicial, aunque el interés en el mercado de la Nintendo Switch 2 llevó a Pearl Abyss a invertir en el proceso.

Crimson Desert - Pearl Abyss

Impacto de las críticas y estrategia comercial de Pearl Abyss

El notable desempeño inicial de Crimson Desert se vio afectado por una significativa caída en el valor de las acciones de Pearl Abyss, después del lanzamiento del juego con una gran cantidad de usuarios que mencionaban fallos técnicos y problemas en la jugabilidad. El precio de la acción llegó a descender cerca de un 30%, pasando de 65,600 ₩ (alrededor de 43,49 dólares) a 46,000 ₩ (30,42 dólares), evidenciando la sensibilidad del mercado respecto a la recepción de un lanzamiento importante.

Sin embargo, la empresa logró revertir parcialmente esta tendencia gracias a sólidas ventas globales, que superaron los tres millones de copias en apenas cuatro días y se acercan rápidamente a los cinco millones. Esta solidez comercial impulsó un repunte en el valor de las acciones hasta los 58,800 ₩ (38,89 dólares), reflejando una recuperación de la confianza por parte de algunos inversores.

Actualizaciones, contenido adicional y perspectivas para Crimson Desert

Heo Jin-young aprovechó la ocasión para explicar el enfoque actual de la compañía respecto al contenido adicional del juego. De momento, no se prevén grandes expansiones de pago ni la inclusión de modos multijugador, ya que el equipo está centrado en fortalecer la base del título a través de actualizaciones gratuitas. Entre ellas se incluyen la incorporación de atajos de teclado y nuevas funcionalidades, implementadas en respuesta a las primeras críticas de la comunidad.

El CEO defendió esta postura argumentando que en algunas situaciones los juegos obtienen mejores resultados al fortalecer el contenido principal, lo que puede atraer a más usuarios. Además, indicó que el modo multijugador está descartado por ahora, debido a la complejidad técnica que supondría adaptarlo a los requisitos actuales del hardware. Confirmó que el enfoque a mediano plazo seguirá siendo la calidad de la experiencia individual del usuario. Esta orientación responde no solo a las limitaciones técnicas, sino también al objetivo de estabilizar el producto para mantener el interés de los compradores actuales y potenciales.