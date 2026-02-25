Malditos Nerds

Bungie implementará expulsión permanente para tramposos en Marathon

La desarrolladora busca asegurar una experiencia competitiva justa y libre de exploits en el lanzamiento

Marathon, de Bungie.
A pocos días del lanzamiento de Marathon, el nuevo juego de disparos de extracción y competencia desarrollado por Bungie, la compañía ha emitido un aviso claro: cualquier jugador que utilice trampas o recurra a exploits será expulsado de forma permanente, sin posibilidad de reincorporación. En un entorno donde la equidad en línea está constantemente bajo amenaza, Bungie apuesta por servidores autorizados, sistemas antitrampas desarrollados desde cero y recompensas especiales para quienes participen en la prueba abierta previa al lanzamiento oficial.

Reforzamiento de medidas de seguridad en Marathon

Ante la creciente preocupación por la proliferación de trampas en juegos multijugador competitivos, Bungie ha dado a conocer en un comunicado su renovada estrategia de seguridad para Marathon. El equipo ha creado desde cero un conjunto de sistemas de protección que monitorean cada movimiento y acción relevante dentro de la partida. Además, han integrado la tecnología BattlEye como un mecanismo adicional para combatir software malicioso y trampas automatizadas.

Los servidores dedicados, que son esenciales para la experiencia en línea, tienen autoridad total sobre las acciones de combate y saqueo, lo que permite detectar cualquier intento de manipulación de manera inmediata, sin que ello afecte la experiencia de los demás jugadores. Bungie ha destacado la implementación de un innovador sistema de niebla de guerra diseñado para limitar la información visible para cada cliente y dificultar así el uso de wallhacks o hackeos de posición de jugadores y objetos. Esta característica es esencial para impedir una de las trampas más habituales en los juegos de disparos actuales.

Otro aspecto resaltado es la presencia de sistemas de predicción y corrección capaces de identificar y rectificar comportamientos sospechosos sin comprometer la respuesta rápida de los jugadores. Además, Bungie promete una sólida consistencia en el registro de impactos, incluso en situaciones de mala conexión o pérdidas de datos, lo que representa un desafío técnico en este tipo de juegos que aspiran a la precisión y el rigor competitivo.

Expulsión permanente: política firme contra las trampas

Entre las medidas más contundentes adoptadas por Bungie para garantizar la integridad en Marathon se encuentra la expulsión permanente de cualquier usuario sorprendido haciendo trampa. El equipo de desarrollo ha declarado que ninguno de estos jugadores podrá volver a acceder al juego, y que no habrá posibilidad de apelar la sanción.

En declaraciones dirigidas a los medios, Bungie argumenta que la presencia de tramposos socava la confianza dentro de la comunidad y desalienta la participación de los jugadores legítimos. En los juegos de extracción, donde perder puede significar una pérdida considerable en la progresión e inventario virtual, la existencia de exploits o hacks puede afectar de forma significativa tanto a nivel psicológico como material a los jugadores honestos. El estudio ha afirmado que continuará invirtiendo en la mejora y actualización permanente de las medidas de seguridad mientras Marathon permanezca en funcionamiento.

Esta decisión de imponer expulsión permanente sitúa a Marathon entre los juegos con políticas más estrictas del sector. A diferencia de otros títulos que aplican suspensiones temporales o permiten apelaciones, Bungie establece una política de tolerancia cero y refuerza así su mensaje de integridad y competencia justa para la comunidad.

Marathon, de Bungie.
Apoyo y compensaciones en caso de desconexiones

Bungie también ha abordado el tema de las desconexiones involuntarias durante las partidas, hecho que suele generar frustración y suspicacia dentro de la comunidad de jugadores. El estudio ha confirmado que quienes pierdan la conexión a internet podrán reconectarse a la partida en curso si la sesión sigue activa, similar a lo que ocurre en otros juegos competitivos con partidas por sesión.

Si la reconexión no fuera posible a causa de un error en la infraestructura de Bungie, la compañía intentará restaurar el equipo inicial de los jugadores perjudicados para evitar sanciones injustas. Este enfoque busca reducir el impacto negativo de problemas técnicos ajenos al jugador y evitar que sean utilizados como oportunidad para explotar fallos en el sistema.

Prueba abierta, recompensas y estrategias para la comunidad

Previo al lanzamiento, Bungie llevará a cabo una última prueba abierta, denominada “server slam”, entre el 26 de febrero y el 2 de marzo, donde los jugadores podrán experimentar el título, verificar su estabilidad y recibir recompensas especiales por su participación. Además, la compañía ha confirmado bonificaciones exclusivas para jugadores de Xbox Series cuando el juego sea lanzado oficialmente, como la obtención de charms únicos para armas, en un intento por incentivar la participación en la plataforma de Microsoft.

Con esta estrategia comunicacional, Bungie busca fortalecer la confianza de los jugadores tras la reciente proliferación de trampas en juegos competidores y frente a las dudas sobre la seguridad real en los shooters competitivos. Al definir medidas directas, firmes y enfocadas en el usuario, Bungie aspira a instaurar un nuevo estándar en la relación entre desarrolladores y comunidad dentro de los juegos de extracción a gran escala.

