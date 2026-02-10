Malditos Nerds

¿Mewgenics es muy difícil? Estos son algunos de los mejores consejos para superar el Acto 1

Construí un equipo balanceado, dominá el posicionamiento y evita errores críticos para avanzar sin frustraciones en los primeros combates de Mewgenics

Guardar
Mewgenics
Mewgenics

Para dominar el Early Game en Mewgenics, la clave no está en objetos épicos, sino en tácticas sólidas. No se trata de tener los gatos más raros, sino de saber usarlos.

Vas a construir tu estrategia sobre dos pilares: un equipo balanceado y una observación aguda del campo de batalla. Sin esto, avanzar será una lucha constante.

La regla de oro del equipo inicial

Olvidate de composiciones complejas. En el Acto 1, el éxito viene de un equilibrio simple y probado: dos gatos que aguanten y dos que aplasten.

Los primeros son tu ancla. Un Tanque con alta Constitución para absorber golpes en primera línea, y un Cleric para curar el daño inevitable. El tanque ideal buscá Armor, una “vida extra” que se regenera después de cada pelea.

Los segundos son tu espada. Un Fighter, un Hunter o un Mage dedicados a una sola cosa: hacer daño. Recordá que un Mage sin Inteligencia no regenerará maná, y un Fighter lento nunca llegará al frente.

Nunca cargues a ciegas: observá primero

Uno de los errores más caros es avanzar sin información. Siempre usá clic derecho para inspeccionar a los enemigos. Conocer su rango de ataque y patrón de movimiento cambia todo.

La estrategia más segura es la de “cocción a fuego lento”.

  1. Turno 1: movete a una posición segura, fuera de su rango, y esperá.
  2. Turno enemigo: ellos gastan su movimiento para acercarse a vos.
  3. Turno 2: ahora vos tenés la ventaja. Atacalos con tu rango completo.

Prestá atención a estas amenazas claves:

  • En Sewers, los tiburones castigan posiciones malas.
  • Los Leeches y Harpoons atacan en línea recta infinita.
  • Las Charger Rats son lentas, pero cargan en línea recta si te alineás con ellas.
  • Los mini-bosses como Lucy suelen mostrar un área de efecto en su próximo turno. Es tu señal para escapar.
Mewgenics
Mewgenics

La lección más dura: nunca des la espalda

El posicionamiento final es crucial. Si terminás el turno con la espalda hacia un enemigo, todos los ataques físicos recibirán un daño extra brutal por Backstab.

Antes de terminar cualquier turno (incluso después de moverte), hacé clic en una dirección sin tener una habilidad seleccionada. Tu gato girará y mirará hacia allí. No lo olvides.

Si encontrás la Frying Pan, equipala en tu tanque o en un gato vulnerable. Este objeto bloquea y contraataca automáticamente los golpes por la espalda.

Trucos tácticos para ganar ventaja

El entorno es tu aliado. Las baldosas de Hierba Alta otorgan un 50% de probabilidad de esquivar. Posicioná a tu Hunter u otros gatos frágiles ahí para protegerlos.

No subestimes las habilidades pasivas. A menudo son las más poderosas y definen el rol de tu gato. Entenderlas es la base para crear combos mortales.

Aprendé a calcular riesgos:

  • Si un gato tiene la vida al máximo, a veces podés permitirte que reciba un golpe si con eso asegurás eliminar a una amenaza prioritaria.
  • Huíle al estado “Slow”. Reduce tu iniciativa y limita el movimiento a solo dos casillas, lo que es una sentencia de muerte para los luchadores cuerpo a cuerpo.

En Malditos Nerds tenemos guías para armar combos letales y dominar la crianza de gatos. ¡Seguí leyendo para convertirte en un experto en Mewgenics!

Temas Relacionados

Mewgenicsmalditos-nerds-guiasguiasmalditos-nerds

Más Noticias

Capcom actualiza los números de ventas de sus principales franquicias

Las cifras actualizadas de ventas confirman el liderazgo sostenido de Resident Evil y la ralentización de Monster Hunter

Capcom actualiza los números de

Nioh 3 consigue más del doble de jugadores que su predecesor en su primer fin de semana

Team Ninja y Koei Tecmo sorprenden al mundo con el mayor lanzamiento en la saga Nioh hasta la fecha

Nioh 3 consigue más del

Guerrilla Games presenta Horizon Hunters Gathering como la nueva apuesta cooperativa de la franquicia

La franquicia Horizon explora el modo cooperativo en línea con equipos, misiones rejugables y una campaña narrativa

Guerrilla Games presenta Horizon Hunters

Bethesda habla sobre la posibilidad de sumar crossplay a Fallout 76

Fallout 76 enfrenta desafíos técnicos para integrar crossplay tras años de evolución y actualizaciones

Bethesda habla sobre la posibilidad

Baldur’s Gate 3 tendrá una adaptación televisiva liderada por Craig Mazin de The Last of Us

La adaptación televisiva de Baldur’s Gate 3 iniciará tras los eventos del videojuego, apostando por un enfoque continuista

Baldur’s Gate 3 tendrá una

ANIME

Dragon Ball Super prepara su

Dragon Ball Super prepara su regreso con The Galactic Patrol y Dragon Ball Super: Beerus

Kaguya-sama: Love is War cerrará su historia con una película final escrita por Aka Akasaka

Chainsaw Man confirma su segunda temporada luego del éxito de la película

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run estrenará su adaptación al anime el 19 de marzo

Retrocultura Activa | La extraña ciudad de Wicked City: sexo, horror y neón en la frontera del anime

PELÍCULAS

Exit 8, la adaptación al

Exit 8, la adaptación al cine del juego de terror japonés, lanza un nuevo tráiler

Supergirl, el próximo gran estreno de DC Studios, presenta un nuevo adelanto

Entrevistamos a Ugo Bienvenu, director de la película Arco

Jaafar Jackson da vida a Michael Jackson el nuevo tráiler de Michael

REVIEW | Terror en Silent Hill: Regreso al Infierno - Un regreso fallido

SERIES

Baldur’s Gate 3 tendrá una

Baldur’s Gate 3 tendrá una adaptación televisiva liderada por Craig Mazin de The Last of Us

REVIEW | A Knight of the Seven Kingdoms - Temporada 1 - Episodio 3: Vuelve Game of Thrones

Bridgerton presenta un nuevo adelanto de la segunda parte de su cuarta temporada

Stranger Things: Tales From ’85 confirma su fecha de estreno para abril

House of the Dragon llegará a su fin con su cuarta temporada