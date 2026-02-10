¿Mewgenics es muy difícil? Estos son algunos de los mejores consejos para superar el Acto 1

Mewgenics

Para dominar el Early Game en Mewgenics, la clave no está en objetos épicos, sino en tácticas sólidas. No se trata de tener los gatos más raros, sino de saber usarlos.

Vas a construir tu estrategia sobre dos pilares: un equipo balanceado y una observación aguda del campo de batalla. Sin esto, avanzar será una lucha constante.

La regla de oro del equipo inicial

Olvidate de composiciones complejas. En el Acto 1, el éxito viene de un equilibrio simple y probado: dos gatos que aguanten y dos que aplasten.

Los primeros son tu ancla. Un Tanque con alta Constitución para absorber golpes en primera línea, y un Cleric para curar el daño inevitable. El tanque ideal buscá Armor, una “vida extra” que se regenera después de cada pelea.

Los segundos son tu espada. Un Fighter, un Hunter o un Mage dedicados a una sola cosa: hacer daño. Recordá que un Mage sin Inteligencia no regenerará maná, y un Fighter lento nunca llegará al frente.

Nunca cargues a ciegas: observá primero

Uno de los errores más caros es avanzar sin información. Siempre usá clic derecho para inspeccionar a los enemigos. Conocer su rango de ataque y patrón de movimiento cambia todo.

La estrategia más segura es la de “cocción a fuego lento”.

Turno 1: movete a una posición segura, fuera de su rango, y esperá. Turno enemigo: ellos gastan su movimiento para acercarse a vos. Turno 2: ahora vos tenés la ventaja. Atacalos con tu rango completo.

Prestá atención a estas amenazas claves:

En Sewers , los tiburones castigan posiciones malas.

Los Leeches y Harpoons atacan en línea recta infinita.

Las Charger Rats son lentas, pero cargan en línea recta si te alineás con ellas.

Los mini-bosses como Lucy suelen mostrar un área de efecto en su próximo turno. Es tu señal para escapar.

La lección más dura: nunca des la espalda

El posicionamiento final es crucial. Si terminás el turno con la espalda hacia un enemigo, todos los ataques físicos recibirán un daño extra brutal por Backstab.

Antes de terminar cualquier turno (incluso después de moverte), hacé clic en una dirección sin tener una habilidad seleccionada. Tu gato girará y mirará hacia allí. No lo olvides.

Si encontrás la Frying Pan, equipala en tu tanque o en un gato vulnerable. Este objeto bloquea y contraataca automáticamente los golpes por la espalda.

Trucos tácticos para ganar ventaja

El entorno es tu aliado. Las baldosas de Hierba Alta otorgan un 50% de probabilidad de esquivar. Posicioná a tu Hunter u otros gatos frágiles ahí para protegerlos.

No subestimes las habilidades pasivas. A menudo son las más poderosas y definen el rol de tu gato. Entenderlas es la base para crear combos mortales.

Aprendé a calcular riesgos:

Si un gato tiene la vida al máximo, a veces podés permitirte que reciba un golpe si con eso asegurás eliminar a una amenaza prioritaria.

Huíle al estado “Slow”. Reduce tu iniciativa y limita el movimiento a solo dos casillas, lo que es una sentencia de muerte para los luchadores cuerpo a cuerpo.

En Malditos Nerds tenemos guías para armar combos letales y dominar la crianza de gatos. ¡Seguí leyendo para convertirte en un experto en Mewgenics!