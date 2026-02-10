Malditos Nerds

Mewgenics: cómo elegir el mejor roster y qué personajes son clave para la progresión

Conocé los mejores tips para evaluar stats, reclutar con criterio y usar el sistema de favor para construir el equipo felino definitivo en Mewgenics

Mewgenics
Mewgenics

La gestión del roster de gatos es el corazón estratégico de Mewgenics. Estos felinos son tu ejército, tu material de cría y tu moneda de cambio principal.

Un manejo eficiente es la diferencia entre un linaje legendario y un refugio caótico y fallido: acá te explicamos cómo evaluar, reclutar y, lo más importante, descartar de forma rentable para construir un equipo imparable.

Evaluación de estadísticas: el arte de leer la ficha técnica

Cuando un gato callejero toca a tu puerta o nace un nuevo gatito, tu primer trabajo es analizarlo. El valor de referencia para cualquier estadística es 5. Cualquier número en verde (por encima) es bueno; cualquier número en rojo (por debajo) es una debilidad.

Los siete atributos principales definen su potencial:

  • Strength: daño cuerpo a cuerpo.
  • Dexterity: daño a distancia.
  • Constitution: vida y regeneración.
  • Intelligence: regeneración de maná.
  • Speed: movimiento e iniciativa en combate.
  • Charisma: maná máximo e inicial.
  • Luck: probabilidad de críticos y calidad del botín.

La meta final es conseguir gatos con todos sus stats en verde. Esto es crucial porque todos los roles usan todas las estadísticas. Un mago necesita vida para sobrevivir y un tanque necesita maná para usar sus habilidades.

No descuides su habilidad innata. Un gato sin clase (Collarless) nace con un poder activo aleatorio que conserva al equiparle un collar. Un felino con una habilidad poderosa de otra clase es un tesoro para el multiclassing.

Mewgenics
Mewgenics

Criterios de reclutamiento: filtrando tu ejército felino

Cada gato en tu casa consume una unidad de comida diaria. No podés mantener mediocridad. Tu filtro debe seguir esta jerarquía de prioridades estricta:

  • Eliminá los “stats rojos”: priorizá gatos con estadísticas positivas o neutrales. Un atributo rojo es una carga genética.
  • Buscá sinergia de clase: un gato con Strength alta debe ser un Fighter; uno con Intelligence alta, un Mage. Que sus talentos naturales potencien su rol.
  • Las habilidades van antes que los stats: con una base de atributos decente, un gato con una habilidad pasiva o activa rara vale más que uno con stats perfectos pero poderes comunes.
  • Mejorá tu Appeal: La calidad de los strays que aparecen depende de la atracción de tu casa. Comprá muebles para atraer mejores genes y habilidades inusuales.

El sistema de favor: cuando un gato vale más fuera que dentro

No liberes a los gatos que no te sirven. Usá la tubería al lado de la casa para enviarlos y ganar Favor con NPCs clave. Cada uno ofrece una mejora permanente diferente:

  • Butch (el luchador): quiere gatos con experiencia de combate o de zonas peligrosas. A cambio, expande tu inventario para guardar más equipo.
  • Frank (el arquitecto): solo acepta gatos retirados (que completaron una aventura). Su favor agrega nuevas habitaciones o un ático para controlar la cría.
  • Tink (la organizadora): prefiere gatitos jóvenes. Al ganar su confianza, desbloqueás información vital de tus gatos y mejorás tu maletín de trinkets.
  • Tracy (Paw Mart): requiere gatos de 5 años o más. Mejora su tienda para que compres comida y objetos curativos de manera más eficiente.
  • Jack (el chatarrero): busca gatos con lesiones físicas (huesos rotos, etc.). Al enviárselos, su tienda sube de nivel y ofrece muebles más raros con mejores bonificaciones.

Control de población: evitando la crisis y el canibalismo

Mantener un flujo constante de gatos hacia los NPCs es vital. El hacinamiento reduce el Comfort de la casa y provoca peleas violentas entre tus felinos.

Si la población es demasiado alta y te quedás sin comida, la situación se vuelve crítica. En un escenario de hambruna, los gatos pueden volverse caníbales si uno muere, arruinando la salud de tu linaje.

¿Querés transformarte en un criador maestro? Descubrí más guías estratégicas y secretos de Mewgenics en las guías especializadas de Malditos Nerds.

