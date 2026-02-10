Guía de “hogar” en Mewgenics: todo sobre comida, peleas, crías y la muerte

Mewgenics

Tu éxito en Mewgenics depende de dominar tres pilares principales de la jugabilidad: el ciclo diario, el control de la comida y la inversión estratégica de tus felinos. En esta guía te contamos cómo gestionar el HUB principal del juego.

El motor de Mewgenics: pasar el día

Cada vez que presiones el botón Pass Day, el mundo avanza y se procesa toda la simulación de tu casa. Es el latido del juego y hay que entenderlo.

Al pasar el día, cada gato consume automáticamente una unidad de comida. Si no tenés, las cosas se pondrán feas muy rápido.

Durante la noche, el juego calcula eventos aleatorios basados en las estadísticas de tu hogar:

Algunos gatos pueden aparearse y tener crías.

Otros pueden pelearse entre sí.

Podés tener situaciones únicas y gatitos que crecen en un día.

Además, cada nuevo día puede aparecer un gato callejero pidiendo entrar. ¡No los ignores! Son reclutas gratis para tu causa.

Y no te olvides de la limpieza. Hacé clic en los desechos para mantener el confort alto y, quién sabe, quizás encuentres algún objeto valioso que un gato se tragó.

La prioridad número uno: nunca quedarse sin comida

La comida es el recurso más crítico. Si se acaba, los gatos empezarán a morir de hambre. En situaciones extremas, incluso podrían recurrir al canibalismo, con todos los riesgos que eso conlleva.

La forma más efectiva de conseguirla es a través de las aventuras:

Enviá una caja con 4 gatos.

Cuanto más lejos llegues y más difícil sea el camino (The Hard Path), más comida obtendrás.

Si tenés muchas monedas pero poca comida, podés comprarla en el Paw Mart (manejado por Tracy). Es un salvavidas para pasar etapas de crianza intensiva.

Mewgenics

Gatos como moneda: el sistema de favor

La verdadera progresión no está solo en las mazmorras, sino en cómo usás a tus gatos sobrantes para mejorar tu infraestructura.

Varios NPC alrededor del mapa piden gatos a cambio de mejoras clave. Mandá gatos por la tubería (pipe) al lado de tu casa para negociar:

Butch : quiere gatos con experiencia en combate. A cambio, aumenta la capacidad de tu almacén de objetos.

Frank : necesita gatos retirados (que ya aventuraron). Es el arquitecto que expande tu casa , añadiendo habitaciones o un ático para controlar apareamientos y peleas.

Tink : prefiere gatitos lindos. Ella desbloquea concursos de belleza e información detallada (orientación, libido) de tus gatos.

Jack: acoge gatos heridos. Ayudarlo sube el nivel de su tienda de muebles, dando acceso a decoraciones más raras.

Los muebles no son solo decoración

Cada sofá, rascador o juguete que colocás en tu casa altera estadísticas vitales que afectan la simulación. Elegilos con estrategia.

Confort (Comfort) : reduce las peleas y aumenta las chances de apareamiento y partos múltiples .

Estimulación (Stimulation) : es crucial para que los gatitos hereden los mejores stats y habilidades de clase de sus padres.

Atracción (Appeal): atrae a gatos callejeros con estadísticas base más altas y habilidades pasivas inusuales.

La sabiduría está en retirarse a tiempo

Para progresar de forma segura, tenés que dominar la mecánica de Regresar a casa (Head Home). Al final de cada capítulo, tras vencer al jefe, tenés la opción de volver con todo el botín.

Si tu equipo está muy herido o debilitado, retirarse es la decisión inteligente. Asegurás la comida y los objetos en el almacén permanente.

Recordá: si todo el equipo muere en una incursión, perdés todos los recursos que recolectaste en esa salida. No arriesgues lo ganado por orgullo.

